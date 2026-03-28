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कौन है परवेज उर्फ गुरु? जिसकी गिरफ्तारी पर सुरक्षा एजेंसियां हुई सतर्क; रिकॉर्ड खंगाल रही पुलिस

Mar 28, 2026 08:36 pm ISTAjay Singh संवाददाता, मेरठ
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दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने मेरठ में छापेमारी कर गुरुवार को परवेज उर्फ फरु गिरफ्तार किया था। परवेज लंबे समय से मेरठ के कोतवाली थाना क्षेत्र में रहकर अवैध हथियारों का नेटवर्क संचालित कर रहा था। परवेज के खिलाफ कोतवाली थाने में आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।

कौन है परवेज उर्फ गुरु? जिसकी गिरफ्तारी पर सुरक्षा एजेंसियां हुई सतर्क; रिकॉर्ड खंगाल रही पुलिस

उत्तर प्रदेश के मेरठ में कुख्यात हिस्ट्रीशीटर और अंतरराज्यीय हथियार तस्कर परवेज उर्फ गुरु की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार, दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम अब परवेज के आपराधिक इतिहास को अन्य राज्यों में खंगाल रही है। साथ ही उसके संभावित खालिस्तानी कनेक्शन को लेकर भी जांच तेज कर दी गई है। इस दिशा में केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित किया जा रहा है।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने मेरठ में छापेमारी कर गुरुवार को परवेज उर्फ फरु गिरफ्तार किया था। वह लंबे समय से मेरठ के कोतवाली थाना क्षेत्र में रहकर अवैध हथियारों का नेटवर्क संचालित कर रहा था। परवेज के खिलाफ कोतवाली थाने में आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वह पूर्व में आरएसएस नेता रविंदर गोसाईं हत्याकांड में भी पंजाब जेल जा चुका है। इसके बावजूद उसने अपने नेटवर्क को न केवल सक्रिय रखा, बल्कि उसे कई राज्यों तक फैला दिया।

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प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि परवेज मेरठ को अपना सेफ बेस बनाकर विभिन्न राज्यों में अवैध हथियारों की सप्लाई कर रहा था। उसकी गिरफ्तारी के बाद स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा अपराधी पुलिस की नजर से कैसे बचा रहा।

दस जून 2024 चचेरे भाई को पिस्टल के साथ पकड़ा था एसटीएफ

वर्ष 2024 में परवेज के चचेरे भाई साकिब को एसटीएफ ने 10 पिस्टलों के साथ गिरफ्तार किया था, जिससे इस पूरे नेटवर्क के संगठित और गहरे होने के संकेत मिलते हैं। फिलहाल, जांच एजेंसियां परवेज से गहन पूछताछ कर उसके नेटवर्क, सहयोगियों, सप्लाई चैन और फंडिंग के स्रोतों की पड़ताल में जुटी हैं।

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बड़े भाई ने लगाया झूठा फंसाने का आरोप

हथियार तस्कर परवेज के बड़े भाई जान-ए-आलम ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम पर घर में छापेमारी के दौरान खुद हथियार रखकर बरामदगी का आरोप लगाया है। चचेरे भाई पर फंसाने का आरोप लगाया है।

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क्या बोली पुलिस

एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि दूसरे राज्यों में दर्ज दर्जन भर मुकदमों के बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है। आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

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Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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