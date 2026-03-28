कौन है परवेज उर्फ गुरु? जिसकी गिरफ्तारी पर सुरक्षा एजेंसियां हुई सतर्क; रिकॉर्ड खंगाल रही पुलिस

दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने मेरठ में छापेमारी कर गुरुवार को परवेज उर्फ फरु गिरफ्तार किया था। परवेज लंबे समय से मेरठ के कोतवाली थाना क्षेत्र में रहकर अवैध हथियारों का नेटवर्क संचालित कर रहा था। परवेज के खिलाफ कोतवाली थाने में आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।

उत्तर प्रदेश के मेरठ में कुख्यात हिस्ट्रीशीटर और अंतरराज्यीय हथियार तस्कर परवेज उर्फ गुरु की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार, दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम अब परवेज के आपराधिक इतिहास को अन्य राज्यों में खंगाल रही है। साथ ही उसके संभावित खालिस्तानी कनेक्शन को लेकर भी जांच तेज कर दी गई है। इस दिशा में केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित किया जा रहा है।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने मेरठ में छापेमारी कर गुरुवार को परवेज उर्फ फरु गिरफ्तार किया था। वह लंबे समय से मेरठ के कोतवाली थाना क्षेत्र में रहकर अवैध हथियारों का नेटवर्क संचालित कर रहा था। परवेज के खिलाफ कोतवाली थाने में आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वह पूर्व में आरएसएस नेता रविंदर गोसाईं हत्याकांड में भी पंजाब जेल जा चुका है। इसके बावजूद उसने अपने नेटवर्क को न केवल सक्रिय रखा, बल्कि उसे कई राज्यों तक फैला दिया।

प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि परवेज मेरठ को अपना सेफ बेस बनाकर विभिन्न राज्यों में अवैध हथियारों की सप्लाई कर रहा था। उसकी गिरफ्तारी के बाद स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा अपराधी पुलिस की नजर से कैसे बचा रहा।

दस जून 2024 चचेरे भाई को पिस्टल के साथ पकड़ा था एसटीएफ वर्ष 2024 में परवेज के चचेरे भाई साकिब को एसटीएफ ने 10 पिस्टलों के साथ गिरफ्तार किया था, जिससे इस पूरे नेटवर्क के संगठित और गहरे होने के संकेत मिलते हैं। फिलहाल, जांच एजेंसियां परवेज से गहन पूछताछ कर उसके नेटवर्क, सहयोगियों, सप्लाई चैन और फंडिंग के स्रोतों की पड़ताल में जुटी हैं।

बड़े भाई ने लगाया झूठा फंसाने का आरोप हथियार तस्कर परवेज के बड़े भाई जान-ए-आलम ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम पर घर में छापेमारी के दौरान खुद हथियार रखकर बरामदगी का आरोप लगाया है। चचेरे भाई पर फंसाने का आरोप लगाया है।