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अविमुक्तेश्वरानंद के बाद आशुतोष ब्रह्मचारी के निशाने पर अब कौन? रामभद्राचार्य बोले- मैं कांप रहा

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तान
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आशुतोष ब्रह्मचारी ने जगद्गुरु रामभद्राचार्य की सुरक्षा को लेकर गंभीर आंशका जताते हुए रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी पर ही कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके जवाब में जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने एक वीडियो जारी कर कहा कि मुझे यह आशंका हो गई है कि वह मेरी और मेरे उत्तराधिकारी की छवि खराब करना चाहता है।

अविमुक्तेश्वरानंद के बाद आशुतोष ब्रह्मचारी के निशाने पर अब कौन? रामभद्राचार्य बोले- मैं कांप रहा

पिछले दिनों शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर बटुकों के साथ यौन शोषण का आरोप लगा सुर्खियों में आए आशुतोष ब्रह्मचारी फिर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने जगद्गुरु रामभद्राचार्य की सुरक्षा को लेकर गंभीर आंशका जताते हुए रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी पर ही कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। इसके जवाब में सोमवार को जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने एक वीडियो जारी कर कहा कि आशुतोष ब्रह्मचारी ने जो कहा उससे मुझे यह आशंका हो गई है कि वह मेरी और मेरे उत्तराधिकारी की छवि खराब करना चाहता है। वह साजिश रच रहा है। मुझे इसका आपराधिक इतिहास जानकर डर लगने लगा है, मैं कांप रहा हूं।

बता दें कि आशुतोष ब्रह्मचारी जगद्गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य बताए जाते हैं। आशुतोष श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं और मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी ने एक वीडियो जारी कर अपने गुरु जगदगुरु रामभद्राचार्य पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था- ‘आज मैं प्रशासन से और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री से भी मांग करता हूं और कहना चाहता हूं, यदि मेरे पूज्य गुरुदेव जगद्गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज की हत्या होती है या कोई भी उनके साथ अप्रिय घटना होती है। उसकी जिम्मेदारी रामचंद्र दास की होगी। जो उनका उत्तराधिकारी बना बैठा है। क्योंकि यह मेरे गुरु की हत्या कराना चाहता है। मेरे पास पर्याप्त सबूत है। ऐसे सबूत हैं कि यदि उसकी जांच हो जाए तो यह साबित हो जाएगा गुरु की हत्या कराना चाहता है।’

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आशुतोष ब्रह्मचारी का यह बयान सामने आने के बाद जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने भी एक वीडियो जारी किया। उन्होंने आशुतोष ब्रह्मचारी पर अपनी और अपने उत्तराधिकारी की छवि खराब करने का आरोप लगाया। जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि वह मेरे और मेरे उत्तराधिकारी की छवि नष्ट कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज मेरे मन को बहुत आघात लगा है। मैं देश-विदेशों में कथा करता हूं। प्रयास करता हूं कि आचार्य धर्म निभाता रहूं। आशुतोष ब्रह्मचारी ने जो कहा उससे मुझे आशंका हो गई है कि यह कोई साजिश तो नहीं कर रहा है? मेरे और मेरे उत्तराधिकारी की छवि नष्ट करने के लिए।

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उन्होंने आगे कहा- ‘मैं इसका आपराधिक इतिहास जानकर कांप रहा हूं। मुझे इससे डर लगने लगा है। मैं अनेक स्थानों पर कथा करने जाता हूं। कहीं आकर इसने दीक्षा ली होगी। मैं यह नहीं जानता था कि इसका मन ऐसा काला होगा। मैं तो यह मानता हूं कि इस प्रकार की घटना की घोर निंदा होनी चाहिए। प्रशासन के द्वारा इस प्रकार की हरकतों के लिए कठोरतम दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। इसका आपराधिक इतिहास है। यह जानकर मैं कांप रहा हूं। मैं प्रशासन से भी कहूंगा कि इसकी जांच हो। जो संवैधानिक रूप से उचित हो, वही किया जाए। मैं बहुत आहत हूं।’

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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