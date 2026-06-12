कौन है कुख्यात सुधीर सिंह? जो 13 साल बाद जेल से रिहा हुआ, फिल्मी स्टाइल में गैंग काम करता था

आगरा का हिस्ट्रीशीटर सुधीर सिंह भदौरिया 13 साल बाद जेल से रिहा हो गया। वह 2013 के चर्चित राकेश जैन अपहरण और 5 करोड़ रुपये की फिरौती मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा था। रिहाई के बाद शाहगंज पुलिस ने उसका सत्यापन कर उसे अपराध से दूर रहने की चेतावनी दी है।

आगरा के नामी बदमाशों में शुमार शाहगंज थाने का हिस्ट्रीशीटर सुधीर सिंह भदौरिया 13 साल बाद जेल से रिहा हो गया है। जानकारी के बाद शाहगंज पुलिस ने उसका सत्यापन कराया है। हिदायत दी है कि किसी अपराध में नाम नहीं आना चाहिए। माना जा रहा है कि लंबा समय जेल में बिताने के बाद शायद उसने अपराध की दुनिया से दूरी बना ली हो। धिमिश्री (शमसाबाद) निवासी सुधीर सिंह भदौरिया मामूली बदमाश नहीं रहा है। उसका गैंग फिल्मी अंदाज में वारदात को अंजाम देता था। 24 अगस्त 2013 को खंडवा (मध्य प्रदेश) से प्रॉपर्टी डीलर राकेश जैन का अपहरण हुआ था। पांच करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। राकेश जैन को एक होटल में मिलने बुलाया गया था। गैंग के सदस्य एनएचएआई के अधिकारी बनकर उनसे मिले थे। बताया था कि एक प्रोजक्ट में उनकी जमीन आ रही है। इसके एवज में उन्हें बहुत अच्छा मुआवजा दिलाया जाएगा। बदमाश प्रॉपर्टी डीलर को गाड़ी में डालकर फरीदाबाद के सेक्टर तीन में ले आए थे। अपहरण के बाद बदमाशों ने उत्तर प्रदेश के दरोगाओं की वर्दी पहनी थी। उनके पास वायरलेस हेंड सेट भी थे। ताकि रास्ते में चेकिंग में कहीं रोका नहीं जाए।

फ्लैट से मिली थी AK-47, 1000 गोलियां, 6 पिस्टल 27 अगस्त को राकेश जैन को मुक्त कराया था। जिस फ्लैट में प्रॉपर्टी डीलर को रखा गया था वहां मिले हथियार देखकर पुलिस के होश उड़ गए थे। फ्लैट में एके-47 चार मैग्जीन, 1000 गोलियां, छह पिस्टल, एक रिवाल्वर और चार यूपी पुलिस के दरोगा की वर्दियां मिली थीं। इस मामले में सुधीर सिंह भदौरिया, मोहम्मद हाजी, रिपूदमन गौतम, प्रदीप आदि को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। खंडवा कोर्ट ने जुलाई 2015 में यह फैसला सुनाया था। सुधीर सिंह फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद था।

हिस्ट्रीशीटर नंबर 74 ए का सत्यापन इंस्पेक्टर शाहगंज राजीव त्यागी ने बताया कि सुधीर सिंह भदौरिया के खिलाफ दो दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। वर्ष 2004 में सिकंदरा क्षेत्र में सिपाही संतोष यादव की हत्या हुई थी। सुधीर गैंग ने एक मकान को अपना ठिकाना बनाया था। पुलिस दबिश के दौरान फायरिंग में सिपाही मारा गया था। इसके अलावा सुधीर के खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हुए थे। पुलिस सत्यापन में सामने आया कि सुधीर अधेड़ हो चुका है। उसकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है। जेल में भी उसकी तबीयत बिगड़ी थी। सत्यापन के दौरान उसने पुलिस से कहा कि आम आदमी की तरह जीवन जीना चाहता है।