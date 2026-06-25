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पश्चिमी यूपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष बने नवाब सिंह नागर कौन हैं? जिस पर बीजेपी ने खेला बड़ा 'गुर्जर कार्ड'

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी बीजेपी की नई टीम की घोषणा की गई है। आइए जानते हैं कि पश्चिमी यूपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष बने नवाब सिंह नागर कौन हैं? जिस पर उत्तर प्रदेश की बीजेपी ने बड़ा 'गुर्जर कार्ड खेला।

पश्चिमी यूपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष बने नवाब सिंह नागर कौन हैं? जिस पर बीजेपी ने खेला बड़ा 'गुर्जर कार्ड'

UP BJP new team: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए पश्चिम क्षेत्र की कमान नोएडा के कद्दावर नेता नवाब सिंह नागर को सौंपी है। नवाब सिंह नागर को भाजपा का पश्चिम क्षेत्र अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ​राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नवाब सिंह नागर को पश्चिम क्षेत्र की जिम्मेदारी देकर भाजपा ने एक बड़ा 'गुर्जर कार्ड' खेला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनावी गणित में गुर्जर समुदाय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। नागर की नियुक्ति को इस क्षेत्र में पार्टी के जनाधार को और अधिक व्यापक बनाने और समुदाय के बीच अपनी पकड़ को और मजबूत करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।

​नवाब सिंह नागर लंबे समय से संगठन में सक्रिय हैं और उनकी कार्यशैली को देखते हुए पार्टी नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया है। पश्चिम क्षेत्र उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां संगठन को चुस्त-दुरुस्त रखना पार्टी के लिए चुनौती और प्राथमिकता दोनों है।

नागर 1996-2007 तक दादरी से विधायक रहे

नवाब सिंह नागर के सियासी सफर की बात करें तो उन्होंने बहुत छोटी उम्र (लगभग 21-22 वर्ष) में सक्रिय राजनीति में कदम रखा था। वह दो बार वर्ष 1996-2007 तक दादरी से विधायक रहे है। जानकारी के मुताबिक, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास बोर्ड के अध्यक्ष और यूपी भाजपा के वर्तमान समय में उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। नवाब सिंह नागर कॉलेज के दिनों से आरएसएस में शामिल हो गए थे। वह 1980 के दशक के मध्य में पार्टी के गठन के बाद बीजेपी में शामिल हो गए। वर्ष 1993 में उन्होंने पहला दादरी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रतीक पर चुनाव लड़ा और वह समीर भाटी से हार गए। लेकिन उसके बाद उन्होंने हार नही मानी और जुटे रहे। सफलता पर सफलता हासिल करते हैं। आज उन्हें पश्चिमी क्षेत्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे लंबे समय से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गौतम बुद्ध नगर में पार्टी के प्रमुख गुर्जर नेता और रणनीतिकार माने जाते हैं।

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​प्रदेश टीम की भी हुई घोषणा

​क्षेत्रीय अध्यक्ष के साथ ही, भाजपा ने अपनी प्रदेश टीम का भी विस्तार और पुनर्गठन किया है। प्रदेश नेतृत्व ने आगामी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अनुभवी और युवाओं का तालमेल बिठाते हुए नई टीम की सूची जारी कर दी है। ​पार्टी के इस निर्णय को आने वाले चुनावों के लिए भाजपा की 'मिशन मोड' तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। नवाब सिंह नागर की नियुक्ति से नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में समर्थकों में काफी उत्साह है।

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Deep Pandey

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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