कौन है मुनीर? बरेली बवाल भड़काने में सामने आई बड़ी भूमिका; पुलिस ने कसा शिकंजा

बरेली पुलिस का कहना है कि फरहत ने मौलाना का वीडियो बनाकर मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीशी और यूथ अध्यक्ष अल्तमश को दिया। दोनों ने अपने संपर्क सूत्रों का इस्तेमाल कर कुछ ही देर में इस वीडियो को वायरल किया। दोनों की कोशिशों के चलते यह वीडियो अन्य की अपेक्षा तेजी से वायरल हुआ।

जुमे की नमाज के बाद 26 सितंबर को हुए बवाल प्रकरण में पुलिस उपद्रवियों पर लगातार शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को बिहारीपुर निवासी मुनीर इदरीशी और गुलाबनगर निवासी फैजान को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। मुनीर, आईएमसी का मीडिया प्रभारी था। अन्य उपद्रवियों की तलाश में पुलिस की दबिश जारी है। पुलिस के मुताबिक मुनीर इदरीशी को सिविल लाइंस क्षेत्र और फैजान को जंक्शन के पास से गिरफ्तार किया गया है। बरेली बवाल भड़काने में मुनीर की बड़ी भूमिका सामने आई है। लगातार शिकंजा कसता देखकर दोनों बाहर भागने की फिराक में थे। बता दें कि 21 सितंबर को मौलाना तौकीर रजा ने 26 सितंबर को प्रदर्शन का ऐलान किया था।

इसके बाद ही पुलिस-प्रशासन के अफसर सक्रिय हो गए और इसे रद्द कराने के प्रयास करने लगे। 25 सितंबर की रात अफसरों ने इसमें सफलता हासिल कर ली और आईएमसी के प्रमुख नेताओं की ओर से कार्यक्रम रद्द करने की अपील जारी करा दी गई। मगर इसके बाद मुनीर इदरीशी, फरहत, अनीस सकलैनी समेत आईएमसी के कुछ नेता मौलाना को भड़काने लगे।

26 सितंबर की सुबह फरहत ने अपने बेटे की मदद से मौलाना तौकीर का एक वीडियो बनाया, जिसमें अपील को फर्जी करार देते हुए इस्लामिया में भीड़ जुटाने और पैदल मार्च कर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने का दोबारा ऐलान कर दिया।