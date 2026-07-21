कौन है इनामी मिट्ठू किन्नर? 4 साल से पुलिस की आंखों में झोंक रहा था धूल; गिरफ्तार

मिट्ठू किन्नर को गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद मिट्ठू को न्यायालय में पेश किया गया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। लूट के एक मामले में मिट्ठू लंबे समय से वांछित था। उसकी गिरफ्तारी के लिए साल-2024 में गोरखपुर के एसएसपी ने 5 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।

Gorakhpur Crime News : उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मिट्ठू नाम के एक किन्नर को गिरफ्तार किया गया है। मिट्ठू किन्नर पिछले चार साल से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था। मिट्ठू किन्नर पर आरोप है कि 2022 में उसने फिल्मी स्टाइल में एक लूटकांड को अंजाम दिया था। आरोप है कि मिट्ठू और उसके साथियों ने गोरखपुर के दोहरीघाट पुल के पास टार्च दिखाकर एक गाड़ी रुकवाई। गाड़ी रुकते ही बदमाश दोनों ओर से उसमें घुस गए। इसके बाद गाड़ी ड्राइव कर रहे शख्स को लात-घूसों और थप्पड़ों से पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने कैश के अलावा, मोबाइल फोन, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी छीन लिया था। लूट के बाद वे मौके से फरार हो गए।

मिट्ठू को गोरखपुर की बड़हलगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद मिट्ठू को न्यायालय में पेश किया गया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी लूट के एक मामले में लंबे समय से वांछित था। उसकी गिरफ्तारी के लिए साल-2024 में गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पांच हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान गगहा थाना क्षेत्र के जीवकर निवासी मिट्ठू किन्नर, हाल पता मुसहर बस्ती, थाना जीयनपुर आजमगढ़ के रूप में हुई है। वह साल- 2022 में दर्ज लूट के मुकदमे में लगातार फरार चल रहा था।

गिरफ्तारी से बचने के लिए वह लगातार ठिकाने बदल रहा था। उसके खिलाफ न्यायालय में फरारी के चलते आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका था तथा संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई थी। पुलिस ने बताया कि 13 सितंबर 2022 को दोहरीघाट पुल से करीब 50 मीटर आगे बागपत निवासी एक वाहन चालक को टॉर्च दिखाकर वाहन रुकवाया गया था। इसके बाद अज्ञात बदमाश वाहन में दोनों ओर से घुस गए और चालक के साथ लात-घूंसों व थप्पड़ों से मारपीट कर 6,200 रुपये नकद, मोबाइल फोन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस समेत अन्य जरूरी दस्तावेज लूटकर फरार हो गए थे।