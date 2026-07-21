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कौन है इनामी मिट्ठू किन्नर? 4 साल से पुलिस की आंखों में झोंक रहा था धूल; गिरफ्तार

By Ajay Singh
संवाददाता, गोरखपुर
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मिट्ठू किन्नर को गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद मिट्ठू को न्यायालय में पेश किया गया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। लूट के एक मामले में मिट्ठू लंबे समय से वांछित था। उसकी गिरफ्तारी के लिए साल-2024 में गोरखपुर के एसएसपी ने 5 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।

कौन है इनामी मिट्ठू किन्नर? 4 साल से पुलिस की आंखों में झोंक रहा था धूल; गिरफ्तार

Gorakhpur Crime News : उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मिट्ठू नाम के एक किन्नर को गिरफ्तार किया गया है। मिट्ठू किन्नर पिछले चार साल से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था। मिट्ठू किन्नर पर आरोप है कि 2022 में उसने फिल्मी स्टाइल में एक लूटकांड को अंजाम दिया था। आरोप है कि मिट्ठू और उसके साथियों ने गोरखपुर के दोहरीघाट पुल के पास टार्च दिखाकर एक गाड़ी रुकवाई। गाड़ी रुकते ही बदमाश दोनों ओर से उसमें घुस गए। इसके बाद गाड़ी ड्राइव कर रहे शख्स को लात-घूसों और थप्पड़ों से पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने कैश के अलावा, मोबाइल फोन, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी छीन लिया था। लूट के बाद वे मौके से फरार हो गए।

मिट्ठू को गोरखपुर की बड़हलगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद मिट्ठू को न्यायालय में पेश किया गया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी लूट के एक मामले में लंबे समय से वांछित था। उसकी गिरफ्तारी के लिए साल-2024 में गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पांच हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान गगहा थाना क्षेत्र के जीवकर निवासी मिट्ठू किन्नर, हाल पता मुसहर बस्ती, थाना जीयनपुर आजमगढ़ के रूप में हुई है। वह साल- 2022 में दर्ज लूट के मुकदमे में लगातार फरार चल रहा था।

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गिरफ्तारी से बचने के लिए वह लगातार ठिकाने बदल रहा था। उसके खिलाफ न्यायालय में फरारी के चलते आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका था तथा संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई थी। पुलिस ने बताया कि 13 सितंबर 2022 को दोहरीघाट पुल से करीब 50 मीटर आगे बागपत निवासी एक वाहन चालक को टॉर्च दिखाकर वाहन रुकवाया गया था। इसके बाद अज्ञात बदमाश वाहन में दोनों ओर से घुस गए और चालक के साथ लात-घूंसों व थप्पड़ों से मारपीट कर 6,200 रुपये नकद, मोबाइल फोन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस समेत अन्य जरूरी दस्तावेज लूटकर फरार हो गए थे।

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इस मामले में पुलिस पहले ही तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट का माल बरामद करते हुए जेल भेज चुकी थी। जबकि मिट्ठू किन्नर पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। पुलिस उसे लगातार तलाश कर रही थी। अब उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया। एसपी साउथ दिनेश पुरी ने बताया कि मिट्ठू की गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले में सभी आरोपित की गिरफ्तार कर ली गई है। इसके साथ ही आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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