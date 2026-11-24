शादी के नौ दिन बाद ही उन्होंने अपने पति को खो दिया। अनुकंपा के आधार पर यूपी पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी मिली और अब 37 सालों बाद वह डीएसपी के मुकाम तक पहुंच गई हैं। मिथिला चतुर्वेदी को उनके महकमे में एक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। वह वर्तमान में सीआईडी में तैनात हैं।

उत्तर प्रदेश पुलिस की अधिकारी मिथिला चतुर्वेदी अब डिप्टी एसपी बन गई हैं। उनकी कहानी उन लोगों के लिए मिसाल है जो जिंदगी में कोई संकट आने पर ही हिम्मत खोने लगते हैं। मिथिला चतुर्वेदी की शादी के 9 दिन बाद ही उनके पति का निधन हो गया था। अनुकंपा के आधार पर उन्हें यूपी पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी मिली। लेकिन अपने संघर्ष और मेहनत के दम पर 37 सालों में मिथिला ने कांस्टेबल से डीएसपी तक का सफर तय कर लिया। प्रमोशन करते हुए वह इस मुकाम पर पहुंचीं और पुलिस झंडा दिवस के मौके पर जब उनके कंधों पर नए सितारे सजाए गए तो उनकी आंखें छलक पड़ीं। इस दौरान समारोह में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों ने तालियां बजाकर मिथिला चतुर्वेदी के हौसलों और उनकी उपलब्धियों का सम्मान किया।

मिथिला वर्तमान में सीआईडी में तैनात हैं। सीआईडी के डीजी विनोद कुमार सिंह ने उन्हें डीएसपी का बैज पहनाया। प्रमोशन पर महकमे के वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों ने उन्हें बधाई दी। उनके संघर्ष को महकमे के लिए प्रेरणादायी बताया।

क्या है मिथिला की कहानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिथिला ठाकुर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की रहने वाली हैं। उनका जन्म 30 अक्टूबर 1968 को हुआ था। उनकी शादी 1988 में हुई। पति, यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। शादी के सिर्फ 9 दिन बाद मिथिला के पति का आकस्मिक निधन हो गया। पति की मौत ने अचानक से मिथिला की जिंदगी को एक दोराहे पर ला दिया जहां से आगे का रास्ता बेहद कठिन था। हालांकि मिथिला ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दम पर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया। उन्हें अनुकंपा के आधार पर 28 नवंबर 1989 को उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति मिली। इसके बाद मिथिला ने अपनी पूरी ताकत कर्तव्य पथ पर लगा दी।

अपनी मेहनत और लगन से मिथिला लगातार आगे बढ़ती रहीं। उन्हें प्रमोशन मिलता रहा। 1993 में उन्हें सहायक सब इंस्पेक्टर (लिपिक) के पद पर नियुक्त किया गया। 2021 में वह इंस्पेक्टर (लिपिक) बनीं। 37 साल के अथक परिश्रम और काम के प्रति उनकी लगन ने उन्हें डीएसपी (लिपिक) के मुकाम तक पहुंचा दिया है। पुलिस झंडा दिवस के मौके पर उन्हें नए सितारे पहनाकर डीएसपी के रूप में प्रमोशन दिया गया। एक कांस्टेबल से डीएसपी के पद तक उनके पहुंचने को बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इसे महकमे में उनके धैर्य, मेहनत और लगन की मिसाल माना जा रहा है।