राम मंदिर दान चोरी मास्टमाइंड कौन? टिन्नू-सुभाष को रिमांड पर लेगी पुलिस; कई सवालों के चाहिए जवाब

Ram Mandir Controversy : राम मंदिर दान चोरी का मास्टरमाइंड आखिर कौन है। मामले की जांच कर रही पुलिस को अब तक कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। पुलिस जल्द ही इस मामले में गिरफ्तार टिन्नू यादव और सुभाष को रिमांड पर लेने की तैयारी में है। इन दोनों को रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ करेगी।

Ram Mandir Controversy : अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना की जांच जोरशोर से जारी है लेकिन अभी भी कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब सामने नहीं आए हैं। पुलिस इन सवालों के जवाब के लिए जल्द ही मामले में गिरफ्तार टिन्नू यादव और सुभाष को कस्टडी रिमांड पर लेगी। अब तक चार अन्य आरोपियों को कस्टडी रिमांड पर ले पूछताछ हो चुकी है। टिन्नू और सुभाष से भी पुलिस पहले जेल में पूछताछ करेगी फिर कोर्ट से इनकी भी कस्टडी रिमांड मांगी जाएगी।

पुलिस अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पाण्डेय को कस्टडी रिमांड के दौरान मिले साक्ष्य और जानकारियों का सत्यापन कर रही है। इसमें पुलिस को लगातार नए-नए तथ्य मिल रहे हैं। मामले में अभी रमाशंकर मिश्रा, मनीष कुमार यादव, रमाशंकर यादव टिन्नू और सुभाष श्रीवास्तव से पूछताछ हुई है। इनकी कस्टडी रिमांड बाकी है। इसमें सबसे ज्यादा अहम पूछताछ टिन्नू और सुभाष से होनी है, जो पूरे मामले के साजिशकर्ता बताए जा रहे हैं। आरोपियों ने पूछताछ के दौरान चोरी की रकम पार करने में इनकी संलिप्तता स्वीकारी है। अभी तक इन दोनों को पूरे अपराध का मुख्य किरदार माना जा रहा है। चोरी की कथित फर्जी रसीदें सामने आने के बाद पुलिस की जांच का दायरा इसकी ओर बढ़ गया है। पुलिस अब इन रसीदों के दुरुपयोग के बारे में जांच कर रही है। पुलिस टिन्नू को कस्टडी रिमांड पर लेगी, तो फर्जी रसीदों और उसके इस्तेमाल पर भी खुलासा हो सकता है।

पुलिस को इन सवालों के चाहिए जवाब पुलिस अब यह जानने का प्रयास कर रही है कि चढ़ावा चोरी की योजना सबसे पहले कब और किसने बनाई। पूरी साजिश का मास्टरमाइंड कौन था। आठों आरोपियों की अलग-अलग भूमिका क्या रही। किसने योजना बनाई, किसने अमल में उतारा और किसने सहयोग किया। चोरी के बाद नकदी और अन्य सामान का बंटवारा किस तरह हुआ। किस आरोपी के हिस्से में कितनी रकम आई। चोरी की कितनी रकम अभी तक बरामद नहीं हो सकी है और उसे कहां छिपाया गया या निवेश किया गया।

गोपाल राव 15 तक ट्रस्ट का काम संभालेंगे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में अब तक कार्यरत रहे विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी गोपाल राव ने कहा है कि वह 15 जुलाई तक ट्रस्ट के कार्यों में सक्रिय रूप से जुड़े रहेंगे। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने उन्हें नई व्यवस्था विकसित होने तक कामकाज देखने के लिए कहा है।