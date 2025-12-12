Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newswho is maneka soni who took the oath in america with the gita in her hand she received a rousing welcome in lucknow
कौन हैं हाथ में गीता लेकर अमेरिका में शपथ लेने वाली मेनका सोनी? लखनऊ में हुआ जोरदार स्वागत

Dec 12, 2025 09:19 am ISTAjay Singh संवाददाता, लखनऊ
यूपी की राजधानी लखनऊ के सरोजनीनगर के हिन्द नगर कॉलोनी की रहने वाली मेनका सोनी अब अमेरिका में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देंगी। उन्हें अमेरिका के वाशिंगटन राज्य के रेडमंड शहर की सिटी काउंसिल मेंबर चुना गया। यह मुकाम हासिल करने वाली वह पहली प्रवासी भारतीय-अमेरिकी महिला बन गईं हैं। मेनका ने भारतीय पोशाक में हाथों में भगवद्गीता लेकर दो दिसंबर को शपथ ग्रहण की थी।

गुरुवार की शाम को लखनऊ पहुंची मेनका का जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान मेनका ने प्रेस से बातचीत में बताया कि मुझे भारतीय संस्कृति और मान्यताओं से बहुत लगाव है। मैंने विदेश में भी इसे संजोकर रखा है। होली-दीपावली भी अमेरिका के लोगों के साथ मनाती हूं। होली के कार्यक्रम में 15 हजार लोग पहुंचे थे। मैं अमेरिका में रहने वाली भारतीय मूल की महिलाओं के लिए काम करूंगी।

माइक्रोसाफ्ट, स्टारबक्स, जनरल मोटर्स, टी एंड मोबाइल जैसी कंपनियों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य का कॉरपोरेट सेक्टर में 30 वर्षों तक काम करने का अनुभव रखने वाली मेनका का कहना है कि रेडमंड को माइक्रोसॉफ्ट के वैश्विक मुख्यालय और अमेरिका के सबसे प्रभावशाली टेक हब के रूप में जाना जाता है। सिटी हॉल में भारतीय मूल के लोगों की भारी भीड़ थी। शपथ जज रसेल ने दिलाई। कार्यक्रम में रेडमंड की मेयर एंजेला बिर्नी रहीं।

मेनका सोनी के मुताबिक, उन्होंने 14 वर्ष पहले एम पावरिंग नामक गैर-लाभकारी संस्था बनाई। उसके जरिए महिलाओं के सशक्तिकरण, बेघर लोगों की मदद, बीमार लोगों की सेवा की। अब तक पांच लाख से अधिक लोगों की सहायता की है। मेनका को पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 में मिला था। यूएस कांग्रेस की ओर से 20 प्रभावशाली महिलाओं में उन्हें शामिल कर इसके लिए अवार्ड दिया गया। मेनका ने बताया कि एम पावरिंग संस्था यूएसए बेस्ड है। हमारी एक शाखा इंडिया में भी है। अमेरिका में हम 2500 से ज्यादा लोगों को डेली खाना देते हैं। उन्हें आश्रय भी देते हैं। इंडिया में हम मां की रसोई के नाम से इसे आगे बढ़ा रहे हैं। इसके तहत लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर के बाहर खाना भेजते हैं।

14 वर्षों से समाज के लिए कर रहीं काम

मेनका सोनी की मां और भाई हिंद नगर कालोनी में रहते हैं। मेनका सोनी ने बताया कि 30 साल तक अमेरिका में रहने के दौरान अलग-अलग प्राइवेट कंपनियों में नौकरी की। इसके बाद पिछले 14 साल से नॉन प्रॉफिट आर्गेनाइजेशन में समाज के लिए काम कर रहीं हूं। मेनका सोनी की पैदाइश आगरा की है। पैरेंट्स के ट्रांसफर के बाद उनका परिवार लखनऊ आ गया था। मेनका सोनी ने सेंट थॉमस और सीएमएस से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। इसके बाद स्नातक की डिग्री लखनऊ विवि से हासिल की।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
