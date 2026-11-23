महंत आलोक दास कौन हैं? जिन्होंने गोंडा की श्रीराम कथा में हेलीकॉप्टर को बना दिया टैक्सी
यूपी के गोंडा के जयप्रभाग्राम जानकीनगर स्थित चिन्मय ग्रामोदय विद्या मंदिर इंटर कॉलेज परिसर में नौ दिवसीय श्रीराम कथा की भव्यता देखते ही बन रही है। इस राम कथा के आयोजक आलोक दास जी महाराज साधु और संतों को लाने-ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर को टैक्सी बना दिया है।
उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के इटियाथोक क्षेत्र के जयप्रभा ग्राम में इस समय आध्यात्म और सनातन की गूंज सुनाई दे रही है। जयप्रभाग्राम जानकीनगर स्थित चिन्मय ग्रामोदय विद्या मंदिर इंटर कॉलेज परिसर में श्यामा श्याम जी ट्रस्ट एवं श्री चित्रकूट बालाजी ट्रस्ट की ओर में आयोजित नौ दिवसीय श्रीराम कथा हो रही है। राजन जी महाराज द्वारा सुनाई जा रही राम कथा की भव्यता देखते ही बन रही है। महंत आलोक दास जी के द्वारा कराई जा रही इस भव्य कथा में देशभर से साधु-संतों और श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि कथा में साधु-संतों को लाने और ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर को टैक्सी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। आईए जानते हैं कि इस राम कथा के आयोजक महंत आलोक दास कौन हैं?
आलोक दासजी महाराज श्री चित्रकूट धाम बालाजी ट्रस्ट के महंत हैं। महंत आलोक दास जी महाराज जानकीनगर (पोखरा)के मूल निवासी हैं। पिता जनार्दन प्रसाद पांडेय. भाई पंडित अवधेश जी महाराज हैं। महंत आलोक दास जी महाराज 17 नवंबर से 25 नवंबर तक दिव्य राम कथा करा हैं। इस कथा स्थल पर करीब ढाई लाख श्रद्धालुओं के बैठने की क्षमता वाला विशाल पंडाल तैयार किया गया है।
संतों के ठहरने के लिए करीब सौ कॉटेज, प्रतिदिन चल रहा भव्य भंडारा
आयोजन में देशभर से साधु-संतों और श्रद्धालुओं के पहुंच रहे हैं। देश-विदेश से आने वाले संतों के ठहरने के लिए करीब सौ कॉटेज बनाए गए हैं। इसके साथ ही पांच बड़े पंडाल भी तैयार किए गए हैं। जिले के श्रद्धालुओं के लिए पूरे जनपद में कई रूटों पर बसों की सुविधा दी गई हैं। आयोजन की खास बात यह है कि श्रद्धालुओं की सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा गया है। प्रतिदिन भंडारे का आयोजन हो रहा, जिससे कथा में आने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद और भोजन उपलब्ध कराया जा सके। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कथा परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं।
कथा में पहुंचे धीरेद्र शास्त्री और एमपी सीएम मोहन यादव समेत कई दिग्गज
जयप्रभा ग्राम में हो रही राम कथा में पहले दिन से ही दिग्गजों का जमावड़ा लग रहा है। कथा के पहले से ही बाबा रामदेव कथा में कैंप कर रहे हैं। इसके साथ ही पहले ही दिन कथा में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पहुंचे। इसके अलावा मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव, जगद्गुरु महामंडलेश्वर संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा,महंत राजकुमार दास, पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह, विधायक पल्टूराम, विधायक प्रतीक भूषण सिंह समेत कई अन्य विधायक पहुंच चुके हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। इससे पहले मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ को भी आना था पर उनका कार्यक्रम कैंसिल हो गया था।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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