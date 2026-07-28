कौन हैं लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर? 2001 बैच के IPS तरुण गाबा CBI में भी रहे हैं

यूपी की योग सरकार ने मंगलवार को 15 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। 2001 बैच केआईपीएस अधिकारी तरुण गाबा को लखनऊ का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है।

यूपी में योगी सरकार ने मंगलवार को लखनऊ और प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर समेत भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 15 अधिकारियों का तबादला कर दिया। लखनऊ के पुलिस आयुक्त अमरेन्द्र के. सेंगर को अपर पुलिस महानिदेशक (आसूचना) नियुक्त किया गया है जबकि तरुण गाबा को लखनऊ का नया पुलिस आयुक्त बनाया गया है। अभी तक गावा अपर पुलिस महानिदेशक सुरक्षा के पद पर कार्यरत थे। मंगलवार को हुए आईपीएस ट्रांसफर में एक बार फिर लखनऊ वापसी हुई है। पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस कमिश्नर के पद पर नई तैनाती मिली है। नए पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) में प्रतिनियुक्ति पर भी सेवाएं दे चुके हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने 2001 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी तरुण गाबा को लखनऊ का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया है। उन्हें लखनऊ कमिश्नरेट में दूसरी बार नियुक्ति मिली है। गाबा मूल रूप से चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। गाबा अपनी तकनीक आधारित पुलिसिंग, प्रशासनिक दक्षता और शांत कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं।

गृह विभाग में सचिव स्तर की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण जिलों और इकाइयों में जिम्मेदार पदों पर कार्य किया है। उत्तर प्रदेश शासन में गृह विभाग में सचिव स्तर की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। जून 2024 में प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर बनाए गए, जहां महाकुंभ-2025 की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की तैयारियों का नेतृत्व किया। अपराध नियंत्रण, तकनीक आधारित जांच, डेटा आधारित पुलिसिंग और बेहतर कानून-व्यवस्था के लिए उनकी कार्यशैली की पहचान रही है।

केंद्र में काफी समय तक काम किया उन्हें रिजल्ट देने वाले अधिकारी के तौर पर जाना जाता है। सीबीआई में तैनाती के साथ केंद्र में उन्होंने काफी समय तक काम किया। यूपी कैडर में वे वापस वर्ष 2020 में लौटे। तरुण गाबा ने बीई (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन), पुलिस प्रबंधन में मास्टर्स, साइबर लॉ में स्नातकोत्तर तथा पब्लिक पॉलिसी में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम कर रखा।