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कौन हैं लाखन आर्मी के चीफ सूरज पासी? लखनऊ में मस्जिद को राजा कंसा का किला बताया

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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सूरज पासी ने 'लाखन एकता मिशन' की शुरुआत की। इस संगठन को 'लाखन आर्मी' के नाम से पहचान मिली। लाखन आर्मी मुख्य रूप से Gen Z युवाओं का सामाजिक संगठन है। इस संगठन का उद्देश्य केवल सामाजिक एकजुटता नहीं, बल्कि समाज के भीतर आत्मगौरव, शिक्षा, आर्थिक मजबूती और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना भी है।

कौन हैं लाखन आर्मी के चीफ सूरज पासी? लखनऊ में मस्जिद को राजा कंसा का किला बताया

लखनऊ के मलिहाबाद में मस्जिद को लेकर नया विवाद सामने आया है। पासी समाज ने दावा किया है कि यह स्थल प्राचीन काल में महाराजा कंसा पासी के किले का हिस्सा था। पासी समाज का कहना है कि यह जगह उनकी आस्था, इतिहास और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा हुआ है। जिसमें पहले पूजा-अर्चना की जाती थी। पासी समाज के नेता और लाखन आर्मी के चीफ सूरज पासी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इस स्थल की ऐतिहासिक जांच कराने और उसके पुनर्जीवन की मांग की है। उन्होंने पत्र में कहा है कि स्थानीय लोगों के अनुसार यह स्थान वर्षों पहले एक प्राचीन किले और धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता था। समाज ने प्रशासन से पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने और पुराने राजस्व अभिलेखों की जांच की भी मांग की है।

सूरज पासी कर रहे आंदोलन की अगुवाई

आपको बता दें पासी समाज की ओर से इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे सूरज पासी खुद को केवल सामाजिक कार्यकर्ता नहीं, बल्कि नई पीढ़ी की सामाजिक चेतना का चेहरा मानते हैं। यही वजह है कि मलिहाबाद का यह विवाद अब केवल जमीन या धार्मिक स्थल तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इसके जरिए पासी समाज के भीतर उभर रही नई सामाजिक और राजनीतिक चेतना भी सामने आ रही है।

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कौन हैं लाखन आर्मी के मुखिया सूरज पासी?

सूरज पासी का जन्म साल 1998 में लखनऊ के बख्शी का तालाब क्षेत्र के भोलापुर गांव में हुआ था। बेहद साधारण परिवार में जन्मे सूरज की जिंदगी में बड़ा संकट तब आया, जब महज 17 साल की उम्र में उनके पिता का निधन हो गया। परिवार की जिम्मेदारी अचानक उनके कंधों पर आ गई। आर्थिक संघर्षों के बीच सूरज पासी ने अपने समाज के इतिहास को पढ़ना और समझना शुरू किया। उन्होंने जब पासी समाज के इतिहास को खंगाला, तो पाया कि उनके पूर्वजों का अतीत बेहद गौरवशाली रहा है। कई क्षेत्रों में पासी राजवंशों का शासन रहा, लेकिन समय के साथ ये समाज सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ता चला गया।

कैसे बनी लाखन आर्मी?

27 फरवरी 2023 को सूरज पासी ने 'लाखन एकता मिशन' की शुरुआत की। इस संगठन को 'लाखन आर्मी' के नाम से पहचान मिली। लाखन आर्मी मुख्य रूप से Gen Z युवाओं का सामाजिक संगठन है। इस संगठन का उद्देश्य केवल सामाजिक एकजुटता नहीं, बल्कि समाज के भीतर आत्मगौरव, शिक्षा, आर्थिक मजबूती और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना भी है। इस संगठन की सबसे बड़ी खासियत इसकी नशा मुक्ति मुहिम मानी जाती है। लाखन आर्मी से जुड़ने की पहली शर्त ही नशा मुक्त होना है। संगठन युवाओं को शराब, नशे और अपराध से दूर रहने की शपथ दिलाता है। इसी वजह से कम समय में यह संगठन युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ है।

यूपी से बिहार और उत्तराखंड तक फैल रहा नेटवर्क

लाखन आर्मी का सबसे ज्यादा प्रभाव फिलहाल उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है। इस संगठन का यूपी के करीब 30 जिलों में सक्रिय नेटवर्क है। हरदोई, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, गोरखपुर, आजमगढ़, शाहजहांपुर और पीलीभीत जैसे जिलों में संगठन लगातार विस्तार कर रहा है। इसके अलावा बिहार और उत्तराखंड में भी लाखन आर्मी अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है।

केवल जातीय संगठन नहीं, सामाजिक मुहिम भी

लाखन आर्मी खुद को केवल पासी समाज तक सीमित संगठन के रूप में पेश नहीं करती। संगठन आदिवासी और जनजातीय समुदायों के बीच भी सक्रिय रूप से काम कर रहा है। आदिवासी युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने, शिक्षा के प्रति जागरूक करने और सामाजिक अधिकारों को लेकर आवाज उठाने के लिए लाखन आर्मी कई इलाकों में अभियान चला रही है।

यूपी की राजनीति में क्यों अहम है पासी समाज?

उत्तर प्रदेश की राजनीति में पासी समाज को बड़ा सामाजिक और चुनावी फैक्टर माना जाता है। राज्य में दलित आबादी करीब 21 फीसदी है। दलित समाज में जाटव समुदाय के बाद पासी समाज दूसरी सबसे बड़ी आबादी माना जाता है। अनुमान के मुताबिक, दलित आबादी में पासी समाज की हिस्सेदारी करीब 16 फीसदी है, जो राज्य की कुल आबादी का लगभग 3 से 4 फीसदी हिस्सा बनाती है। अवध और पूर्वांचल के कई जिलों जैसे अयोध्या, रायबरेली, मिर्जापुर, महाराजगंज, गोरखपुर, हरदोई, भदोही, गोंडा और प्रतापगढ़ में पासी वोटर चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की स्थिति में माने जाते हैं।

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