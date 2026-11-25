यूपी विधानसभा चुनाव केलिए समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को पहली सूची जारी कर दी। इसमें पांच में से चार प्रत्याशी मौजूदा विधायक हैं। अकेले ललितपुर से प्रत्याशी घोषित हुईं ज्योति लोधी नया चेहरा हैं। वह पहली सूची की एकमात्र महिला प्रत्याशी भी हैं।

यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी (सपा) ने मंगलवार की रात पांच प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। इनमें ललितपुर से घोषित ज्योति लोधी एकमात्र ऐसी प्रत्याशी हैं जो विधायक नहीं हैं। ज्योति सिंह लोधी उत्तर प्रदेश की बुंदेलखंड की राजनीति में सपा का एक प्रमुख महिला और ओबीसी चेहरा हैं। वह पहली सूची में घोषित नामों में एक मात्र महिला प्रत्याशी भी हैं। टिकट मिलने के बाद ज्योति ने कहा कि मैंने जब से राजनीति की है, समाजवादी पार्टी से ही की है। सपा से 2017 में चुनाव लड़ी थी। सपा प्रमुख ने कहा था कि चुनाव होगा तो टिकट आपको ही देंगे।

ज्योति सिंह लोधी ललितपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र में सपा के लोधी और महिला वोट बैंक की सबसे मजबूत धुरी मानी जाती हैं। वह ललितपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। इससे ग्रामीण और स्थानीय निकाय की राजनीति में उनकी गहरी जमीनी पकड़ मानी जाती है। पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव ने जातीय समीकरण साधने के लिए कैलाश यादव की जगह ज्योति सिंह लोधी को ललितपुर का जिलाध्यक्ष बनाया था। संगठन में उनकी सक्रियता और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए ही पार्टी ने उन्हें जिले की कमान सौंपी थी।

दस साल बाद दोबारा जताया भरोसा सपा ने उन्हें ललितपुर सदर सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था। हालांकि, उस चुनाव में मोदी लहर के बीच उन्हें भाजपा के रामरतन कुशवाहा के हाथों लगभग 68,000 मतों से हार का सामना करना पड़ा था। 2022 में सपा ने इस सीट से रमेश कुशवाहा पर दांव लगाया था, लेकिन वे भी भाजपा के रामरतन कुशवाहा से हार गए थे। रमेश तीसरे नंबर पर चले गए थे। दूसरे नंबर पर बसपा थी। अब दस साल बाद एक बार फिर सपा ने ज्योति पर विश्वास जताया है।

भाजपा के कोर वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश ललितपुर विधानसभा सीट लोधी बाहुल्य मानी जाती है। परंपरागत रूप से लोधी समाज भाजपा का कोर वोट बैंक रहा है, लेकिन ज्योति सिंह लोधी को आगे करके अखिलेश ने अपने पीडीए (PDA) फॉर्मूले के तहत भाजपा के इस मजबूत वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति बनाई है।

पहली ही लिस्ट में एक ओबीसी महिला चेहरे को टिकट देकर सपा ने आधी आबादी को साधने का संदेश दिया है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और पूर्व जिलाध्यक्ष होने के नाते ललितपुर के ग्रामीण इलाकों में उनका सीधा जनसंपर्क है।

तैयारी का पर्याप्त समय ललितपुर सीट पिछले दो चुनावों (2017 और 2022) से भाजपा के कब्जे में है। इस हारी हुई सीट को जीतने के लिए सपा ने चुनाव से काफी पहले प्रत्याशी घोषित कर ज्योति लोधी को जमीनी तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया है।

सपा के अब तक सात प्रत्याशी घोषित कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे के बीच समाजवादी पार्टी ने अपने कोटे के उम्मीदवारों की घोषणा मंगलवार को शुरू कर दी। सपा ने मंगलवार की रात पांच उम्मीदवारों की घोषणा की। इसके पहले अयोध्या और चिल्लूपार से दो उम्मीदवारों की घोषणा कर चुके हैं। इस तरह सपा से अब तक सात प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है।