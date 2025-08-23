भाभी के कमरे में कौन? देवर ने मचाया शोर तो मिलने आया पड़ोसी छत से कूदा, अस्पताल में भर्ती

आधी रात को देवर की नींद खुली तो उसने भाभी कमरे में किसी युवक को घुसते देखा। उसने सोचा की भैया तो कमाने के लिए बाहर गए हैं फिर भाभी के कमरे में कौन है? इसके बाद उसने शोर मचा दिया। शोर सुनकर कमरे से बाहर निकला युवक भागने की कोशिश में दूसरी मंजिल से कूद गया।

यूपी के गोरखपुर के गुलरिहा क्षेत्र के एक गांव में आधी रात को बवाल मच गया। कमाने के लिए बाहर गए यहां के एक व्यक्ति की पत्नी से मिलने के लिए दूसरे समुदाय से ताल्लुक रखने वाला उसी गांव का एक युवक रात में चोरी छिपे पहुंचा था। वह महिला के कमरे में घुसा ही था कि महिला के देवर की नजर उस पर पड़ गई। देवर ने शोर मचा दिया। उसने सोचा कि भैया तो कमाने बाहर गए हैं। फिर भाभी के कमरे में रात में कौन घुसा है? वह जोर-जोर से चिल्लाने लगा। देवर का चिल्लाना सुनकर हंगामा मच गया। पकड़े जाने के डर से मिलने आया शख्स भागने लगा। वह दूसरी मंजिल से कूद गया। इसके चलते उसकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया और कूल्हा भी टूट गया।

हड्डी टूट जाने के चलते युवक भाग नहीं सका। वह जहां गिरा वहीं पड़े-पड़े दर्द से कराहने लगा। शोर सुनकर लोग मौके पर पहुंचे। गांववालों ने उसे उलाहना और लानत-मलानत करने के बाद अस्पताल पहुंचाया जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं घरवालों के साथ पुलिस के पास पहुंची महिला ने अपनी शिकायत दर्ज कराई। गुलरिहा पुलिस मामले में आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। उधर, गांव में इस प्रकरण की चर्चा हर जुबान पर है।

महिला के देवर का कहना है कि रात में नींद खुली तो उसने देखा कि एक शख्स कमरे में घुस रहा है। उसे लगा कि ये कौन है? भैया तो बाहर हैं। जब उसने शोर मचाया तो युवक दूसरी मंजिल से कूद गया, जिससे उसका कूल्हा फ्रैक्चर हो गया। युवक का फिलहाल गोरखपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं, शिकायत दर्ज कराने वाली महिला का कहना है कि उसका पति बाहर मजदूरी करने गया है। घर की दूसरी मंजिल पर वह अपने बच्चों के साथ रहती है।