कौन हैं IAS राजेंद्र पेंसिया? कुर्सी पर बैठे-बैठे किया योग; अफसरों को भी कराया
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने कुर्सी पर बैठे-बैठे न केवल खुद योग किया, बल्कि बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों से भी योग कराया।
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को लेकर मुरादाबाद जिले में आयुष विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत जिले में 15 से 21 जून तक योग सप्ताह का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस बार योग दिवस की थीम ‘योगा फॉर हेल्दी एजिंग’ (स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग) तय की गई है। इसको लेकर डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने कुर्सी पर बैठे-बैठे न केवल खुद योग किया, बल्कि बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों से भी योग कराया। इस दौरान जिलाधिकारी ने काम की समीक्षा की। ऑफिस का तनाव कम करने के लिए अफसरों को कुर्सी पर बैठे-बैठे ही योग करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद में इसका वीडियो वायरल हो गया। वायरल वीडियो पर लोगों ने प्रतिक्रियाएं भी दी हैं।
डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया के निर्देशन में योग सप्ताह का शुभारंभ 15 जून को रामगंगा नदी के किनारे स्थित बलदेव नेचुरोपैथी केंद्र से होगा। वहीं 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य और विशाल कार्यक्रम कंपनी बाग में आयोजित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी डॉ. अमरदीप सिंह नायक को पूरे सप्ताह आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए निर्देशित किया। इसके अलावा इस बार सरकार द्वारा मिस्ड कॉल अभियान के माध्यम से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। डीएम ने निर्देश दिए कि आयोजित होने वाले विभिन्न योग शिविरों के दौरान प्लास्टिक के प्रयोग को पूर्णत: प्रतिबंधित रखा जाए।
कौन हैं राजेंद्र पेंसिया
मुरादाबाद में तैनात डीएम डॉ. राजेंद्र पेंसिया 2014 बैच के तेज-तर्रार आईएएस अफसर हैं। साल 2005 में उन्होंने एक टीचर के तौर पर नौकरी शुरुआत की थी। इसके बाद 2011 में उन्होंने RAS (राजस्थान प्रशासनिक सेवा) परीक्षा पास की थी। उनका सपना आईएएस अफसर बनने का था। इसीलिए उन्होंने तैयारी जारी रखी और सफलता हासिल की। डॉ. राजेंद्र पेंसिया मूलरूप से श्रीगंगानगर की श्रीकरणपुर तहसील के रहने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने संभल डीएम के तौर पर तैनात थे। संभल में तैनाती के दौरान प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराने से लेकर सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से बने धर्म स्थलों को ध्वस्त कराए थे। अब वे मुरादाबाद जिले के डीएम का कार्यभार संभाल रहे हैं।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें