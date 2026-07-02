हापुड़ की DSO सीमा चौधरी कौन हैं? मां ने PCS बेटी पर लगाए धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप; FIR

हापुड़ की DSO सीमा चौधरी समेत पांच के खिलाफ जमीन हड़पने की साजिश, धोखाधड़ी, कूटरचना और धमकी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। मां ने अपनी पीसीएस अफसर बेटी पर एफआईआर कराई हे।

उत्तर प्रदेश के हापुड़ की जिलापूर्ति अधिकारी (डीएसओ) सीमा चौधरी समेत पांच लोगों के खिलाफ जमीन हड़पने की साजिश, धोखाधड़ी, कूटरचना और धमकी के आरोप में सरसावा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। डीएसओ की पीड़ित मां की शिकायत पर डीआईजी सहारनपुर के आदेश के बाद सरसावा पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सरसावा थानाक्षेत्र के गांव मीरपुर सीतापुर निवासी पीड़िता मुनेश रानी पत्नी महीपाल का आरोप है कि हापुड़ जिला पूर्ति अधिकारी के पद पर तैनात उसकी बेटी सीमा चौधरी ने संजीव कुमार चौधरी पुत्र हरीप्रकाश चौधरी निवासी मीरपुर सीतापुर, राजेन्द्र राणा पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी मीरपुरा थाना बड़ौत जनपद बागपत, गंभीर पुत्र ऋषिपाल चौधरी निवासी मीरपुर सीतापुर तथा नरेश कुमार पुत्र जयराम निवासी पहलवानपुर, थाना सरसावा के साथ मिलकर उसकी जमीन कब्जाने की साजिश रची। आरोप है कि बिना जानकारी के उसके बैंक खाते में 15 लाख रुपये जमा कराए गए। पीड़ित के मुताबिक बैंक खाता सीमा चौधरी ने खुलवाया था और वही उसका संचालन करती थी। तहरीर में यह भी आरोप लगाया गया कि 16 सितंबर 2023 की फर्जी और कूटरचित रसीद तैयार कर पीड़ित के जाली हस्ताक्षर किए गए। हस्तलेख विशेषज्ञ की जांच में हस्ताक्षर अलग पाए जाने का दावा भी किया गया है। विरोध करने पर आरोपियों ने जान से मारने और संपत्ति बेचने का दबाव बनाने की धमकी दी। थाना और एसएसपी कार्यालय में कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित ने डीआईजी से गुहार लगाई। आदेश के बाद सरसावा पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है।

मां ने बेटी पर लगाए गंभीर आरोप पीड़ित मुनेश रानी का आरोप है कि डीएसओ सीमा चौधरी ने उनका बैंक खाता खुलवाकर खुद संचालित किया। इसी खाते में बिना जानकारी 15 लाख रुपये जमा कराए गए और बाद में जमीन हड़पने की साजिश रची गई। इसके साथ ही उन्होंने बेटी पर भूमाफियायों से कनेक्शन होने के आरोप लगाए है।

गाजियाबाद में तैनाती के दौरान लगे थे अनियमितता के आरोप जानकारी के अनुसार, वर्तमान में डीएसओ हापुड़ सीमा चौधरी की वर्ष 2020 से 2022 के बीच गाजियाबाद में जिला पूर्ति अधिकारी के पद पर तैनाती थी। इसी तैनाती के दौरान उनपर राशन आवंटन में अनियमितताओं के आरोप लगे थे साथ ही राशन डीलरों ने तानाशाही रवैये के भी आरोप लगाए थे। उस समय भी मामला चर्चाओं में रहा था।