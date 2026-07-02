Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हापुड़ की DSO सीमा चौधरी कौन हैं? मां ने PCS बेटी पर लगाए धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप; FIR

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

हापुड़ की DSO सीमा चौधरी समेत पांच के खिलाफ जमीन हड़पने की साजिश, धोखाधड़ी, कूटरचना और धमकी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। मां ने अपनी पीसीएस अफसर बेटी पर एफआईआर कराई हे।

हापुड़ की DSO सीमा चौधरी कौन हैं? मां ने PCS बेटी पर लगाए धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप; FIR

उत्तर प्रदेश के हापुड़ की जिलापूर्ति अधिकारी (डीएसओ) सीमा चौधरी समेत पांच लोगों के खिलाफ जमीन हड़पने की साजिश, धोखाधड़ी, कूटरचना और धमकी के आरोप में सरसावा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। डीएसओ की पीड़ित मां की शिकायत पर डीआईजी सहारनपुर के आदेश के बाद सरसावा पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सरसावा थानाक्षेत्र के गांव मीरपुर सीतापुर निवासी पीड़िता मुनेश रानी पत्नी महीपाल का आरोप है कि हापुड़ जिला पूर्ति अधिकारी के पद पर तैनात उसकी बेटी सीमा चौधरी ने संजीव कुमार चौधरी पुत्र हरीप्रकाश चौधरी निवासी मीरपुर सीतापुर, राजेन्द्र राणा पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी मीरपुरा थाना बड़ौत जनपद बागपत, गंभीर पुत्र ऋषिपाल चौधरी निवासी मीरपुर सीतापुर तथा नरेश कुमार पुत्र जयराम निवासी पहलवानपुर, थाना सरसावा के साथ मिलकर उसकी जमीन कब्जाने की साजिश रची। आरोप है कि बिना जानकारी के उसके बैंक खाते में 15 लाख रुपये जमा कराए गए। पीड़ित के मुताबिक बैंक खाता सीमा चौधरी ने खुलवाया था और वही उसका संचालन करती थी। तहरीर में यह भी आरोप लगाया गया कि 16 सितंबर 2023 की फर्जी और कूटरचित रसीद तैयार कर पीड़ित के जाली हस्ताक्षर किए गए। हस्तलेख विशेषज्ञ की जांच में हस्ताक्षर अलग पाए जाने का दावा भी किया गया है। विरोध करने पर आरोपियों ने जान से मारने और संपत्ति बेचने का दबाव बनाने की धमकी दी। थाना और एसएसपी कार्यालय में कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित ने डीआईजी से गुहार लगाई। आदेश के बाद सरसावा पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है।

मां ने बेटी पर लगाए गंभीर आरोप

पीड़ित मुनेश रानी का आरोप है कि डीएसओ सीमा चौधरी ने उनका बैंक खाता खुलवाकर खुद संचालित किया। इसी खाते में बिना जानकारी 15 लाख रुपये जमा कराए गए और बाद में जमीन हड़पने की साजिश रची गई। इसके साथ ही उन्होंने बेटी पर भूमाफियायों से कनेक्शन होने के आरोप लगाए है।

गाजियाबाद में तैनाती के दौरान लगे थे अनियमितता के आरोप

जानकारी के अनुसार, वर्तमान में डीएसओ हापुड़ सीमा चौधरी की वर्ष 2020 से 2022 के बीच गाजियाबाद में जिला पूर्ति अधिकारी के पद पर तैनाती थी। इसी तैनाती के दौरान उनपर राशन आवंटन में अनियमितताओं के आरोप लगे थे साथ ही राशन डीलरों ने तानाशाही रवैये के भी आरोप लगाए थे। उस समय भी मामला चर्चाओं में रहा था।

ये भी पढ़ें:विशेषाधिकार हनन मामले में सख्ती, पुलिस कमिश्नर-DM को रिपोर्ट देने का निर्देश
ये भी पढ़ें:चढ़ावा चोरी की जांच अब सीबीआई से कराने की तैयारी, इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ेगा
ये भी पढ़ें:लखनऊ समिट बिल्डिंग में था ठगी का कॉल सेंटर, 27 लड़कियां समेत 119 हिरासत में

कौन हैं सीमा चौधरी?

वर्तमान समय में यूपी के हापुड़ जिले में जिला पूर्ति अधिकारी के पद पर तैनात डॉ. सीमा चौधरी 2017 बैच की पीसीएस अधिकारी हैं। बताया जा रहा है कि सीमा चौधरी इससे पहले वह दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, डीएसओ सीमा चौधरी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। सीमा का कहना है कि उन्हें इस मुकदमे की जानकारी नहीं है और उनके अपनी मां के साथ अच्छे संबंध हैं।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today UP PCS अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।