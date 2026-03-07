कौन है गोल्डेन साहनी? जो मंत्री को बताता है फूफा; फॉर्च्यूनर से ले ली MBBS छात्र समेत 2 की जान

डॉक्टर मांग कर रहे हैं कि दोषी के ख़िलाफ़ हत्या का मुक़दमा दर्ज किया जाए। एमबीबीएस छात्रों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पर्चा काउंटर और ओपीडी ठप करा दी। करीब तीन घंटे तक ओपीडी ठप रही। उधर, इस घटना के बाद हो रही जांच-पड़ताल में गोल्डेन साहनी के बारे में जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं।

UP News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गोल्डेन साहनी नामक एक शख्स ने होली की रात अपनी तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर से जमकर तबाही बरपाई। यहां मोहद्दीपुर-चारफाटक ओवरब्रिज पर उसने अपनी फार्च्यूनर ने कई गाड़ियों में टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार एमबीबीएस थर्ड इयर के छात्र आकाश पांडेय की उसी रात मौत हो गई थी। फार्च्यूनर की तेज टक्कर से छात्र काफी ऊपर उछल कर ओवरब्रिज पर ही उल्टा लटक गया था। छात्र को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं गीता वाटिका के पास रहने वाले डॉ. कमलेश शर्मा के भाई उमेश शर्मा को भी फॉर्च्यूनर की टक्कर से गंभीर चोटें आई थीं। शुक्रवार को उमेश ने भी दम तोड़ दिया। इस घटना से बाद से गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज से लेकर एम्स और आईएमए के डॉक्टर दोषी को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम तक पर ‘जस्टिस फॉर आकाश’ गूंज रहा है। प्रापर्टी डीलिंग का काम करने वाला गोल्डेन साहनी कैबिनेट मंत्री डा. संजय निषाद को अपना फूफा बताता है। उसने नौसढ़ इलाके के साथ ही कई जगहों पर फूफा वाला अपना पोस्टर भी लगाया है। वह पिपरौली ब्लाक से प्रमुख का चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटा था। हालांकि कैबिनेट मंत्री के पुत्र और चौरीचौरा विधायक सरवन निषाद ने गोल्डेन से किसी तरह की रिश्तेदारी से इनकार करते हुए उसे पार्टी का महज एक कार्यकर्ता बताया है।

डॉक्टर मांग कर रहे हैं कि दोषी के ख़िलाफ़ हत्या का मुक़दमा दर्ज किया जाए। शुक्रवार को नाराज एमबीबीएस छात्रों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पर्चा काउंटर और ओपीडी ठप करा दी। करीब तीन घंटे तक ओपीडी ठप रही। इसके चलते दूर-दराज से आए मरीजों को काफी असुविधा हुई। उधर, इस घटना के बाद हो रही जांच-पड़ताल में आरोपी गोल्डेन साहनी के बारे में जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। पता चल रहा है कि गोल्डेन 35 चालान के बाद भी बेखौफ गाड़ी चलाता था। यही नहीं, आरोप यह भी है कि घटना से पहले, दिन में उसने अपने साथियों के साथ दो लड़कियों को जबरन गाड़ी में बैठाने की कोशिश भी की थी।

35 चालान फिर भी बेखौफ चलाता था गाड़ी गोल्डेन साहनी किस कदर बेखौफ होकर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाता था इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जिस फॉर्च्यूनर से उसने दो लोगों की जान ली है उस पर 35 चालान हुए हैं। उसका ज्यादातर चालान ओवर स्पीड का है। गोल्डेन ने जिस दिन हादसा किया उससे ठीक एक महीने पहले यानी चार फरवरी को भी उसकी गाड़ी का हाईस्पीड में चालान किया गया था। उसने 23 चालान का पैसा जमा किया है पर अभी भी उसकी गाड़ी पर 12 चालान बाकी है। जबकि 12 बार से ज्यादा चालान पर डीएल व रजिस्ट्रेशन निरस्त कराने का ट्रैफिक पुलिस दावा करती है। ऐसे में यह मामला ट्रैफिक पुलिस पर भी सवाल खड़े करता है।

पिछले साल भी होली में किया था हादसा पिछले साल भी होली पर शाहपुर में एक फॉर्च्यूनर चालक ने कई गाड़ियों में ठोकर मारी थी। हादसे में कई लोगों को चोट आई थी। शाहपुर थाने की कौआबाग चौकी की पुलिस ने फॉर्च्यूनर को कब्जे में लिया था। बताया जा रहा है कि उसे गोल्डेन चला रहा था।

लड़कियों के अपहरण का किया था प्रयास आरोप है कि बुधवार की रात में चार फाटक ओवरब्रिज पर दो लोगों को कुचलने से पहले दिन में गोल्डेन ने दो लड़कियों को जबरिया अगवा कर अपनी गाड़ी में बैठाने की कोशिश की थी। विरोध करने पर उसने फायरिंग भी की थी। हालांकि संयोग अच्छा था कि उन्हें गोली नहीं लगी थी। बेलीपार की रहने वाली लड़कियों ने गीडा क्षेत्र के निवासी गोल्डेन के खिलाफ गीडा थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

बेलीपार निवासी युवती ने पुलिस को दिए तहरीर में बताया कि वह चार जून की सुबह सहेली के साथ लखनऊ से गोरखपुर आई थी। दोनों बाघागाड़ा स्थित एक होटल में रुकी थीं। दोपहर करीब तीन बजे जब वे होटल से अपने गांव जाने के लिए निकलीं, तभी आरोप है कि गोल्डेन साहनी काले रंग की फॉर्च्यूनर से चार-पांच लोगों के साथ पहुंच गया। गोल्डेन और उसके साथियों ने उसे और सहेली को जबरन गाड़ी में बैठाने की कोशिश की। शोर मचाने पर गोल्डेन साहनी ने पिस्टल से फायर कर दिया। वह शराब के नशे में था इस वजह से उसका निशाना चूक गया।

उमेश की मौत पर डेढ़ घंटे सड़क जाम मोहद्दीपुर-चारफाटक ओवरब्रिज पर फॉर्च्यूनर से हिट एंड रन मामले में घायल हुए उमेश शर्मा की मौत की खबर मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। उन्होंने करीब डेढ़ घंटे तक प्रदर्शन कर सड़क जाम किया। शुक्रवार को करीब एक बजे पोस्टमार्टम के बाद उमेश शर्मा का शव घर पहुंचा तो परिवारीजन शव को सड़क पर रखने का प्रयास करते हुए आरोपी पर कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा करने लगे। आक्रोशित लोगों ने डेढ़ घंटे तक सड़क जाम कर विरोध-प्रदर्शन किया। हालांकि इस दौरान पुलिस ने उमेश के शव को सड़क पर नहीं रखने दिया। शव एम्बुलेंस में ही पड़ा रहा।

बिजली का काम करते थे उमेश शर्मा शाहपुर के जेल रोड तिराहा निवासी उमेश शर्मा बिजली का काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। पत्नी संजू शर्मा के अलावा एक बेटी तान्या और एक बेटा राजीव है। बेटी हाई स्कूल की परीक्षा दे रही है,जबकि बेटा कक्षा सात में पढ़ता है।

उमेश के बेटे ने कहा- पुलिस अंकल! नेता है ड्राइवर, तुरंत छूट जाएगा शाहपुर इलाके के जेल रोड तिराहा निवासी उमेश शर्मा (50) बिजली का काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। पत्नी संजू शर्मा के अलावा एक बेटी तान्या और एक बेटा राजीव है। बेटी हाई स्कूल की परीक्षा दे रही है,जबकि बेटा कक्षा सात में पढ़ता है। बच्चों का कहना था कि पुलिस अंकल आरोपी चालक नेता है। जल्दी ही जेल से छूट जाएगा। उसे सजा नहीं मिल पाएगी। दरअसल होली पर्व पर उमेश शर्मा मोहद्दीपुर स्थित अपनी बहन के घर गए थे। रात 9:30 बजे करीब वह जेल रोड स्थित अपने घर लौट रहे थे, अभी वह चारफाटक ओवरब्रिज पर पहुंचे थे कि तेज रफ्तार अनियंत्रित फॉर्च्यूनर कार ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें एम्स में भर्ती कराया था। उमेश शर्मा के दोनों बच्चे पुलिस से आरोपी गोल्डेन साहनी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करते रहे। पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया कि आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे जेल भेजवा दिया गया है। उसके बाद भी दोनों बच्चे पुलिस के सामने रोते रहे।