कौन है गोल्डन साहनी? MBBS छात्र को रौंदने में हुआ था गिरफ्तार; रेप केस में जमानत से कोर्ट का इनकार

गोरखपुर में इस साल होली पर गोल्डन साहनी का नाम अचानक चर्चा में आ गया। उस पर एक एमबीबीएस छात्र समेत दो लोगों को गाड़ी से रौंदने का आरोप लगा। इसके साथ ही छेड़खानी, अपहरण की कोशिश और रेप का इल्जाम भी गोल्डन साहनी पर है। गोल्डन की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पिछले कुछ समय से गोल्डन साहनी का नाम चर्चा में है। गोल्डन, एमबीबीएस छात्र सहित दो लोगों को गाड़ी से रौंदने के आरोप में गिरफ्तार हुआ था। उसके खिलाफ गोरखपुर के गीडा थाने में अपहरण की कोशिश और छेड़खानी की एफआईआर भी दर्ज हुई थी। गोल्डेन साहनी के केस में अब दुष्कर्म की धारा बढ़ गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। युवती के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपित गोल्डेन साहनी को राहत नहीं मिली। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत देना उचित नहीं है।

चार फाटक ओवरब्रिज पर एमबीबीएस छात्र सहित दो लोगों की कुचलकर मौत के बाद गोल्डेन साहनी सुर्खियों में आ गया था। आरोप है कि होली की सुबह ही उसने लड़कियों के खिलाफ वारदात को अंजाम दिया था। उसी रात एमबीबीएस छात्र समेत दो लोगों को रौंद दिया। गीडा थाने में दर्ज केस में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने के बाद केस में दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई।

गोल्डेन ने दुष्कर्म के मामले में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। अभियोजन की ओर से एडीजीसी रमेश चंद्र पांडेय और सिद्धार्थ सिंह ने पीड़िता का पक्ष रखा। अदालत ने प्रथम दृष्टया आरोपों को गंभीर मानते हुए जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया। गोल्डेन साहनी पहले से ही दो लोगों को वाहन से कुचलकर मारने के मामले में जेल में बंद है। पुलिस ने उसे पांच मार्च को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस की जांच के दौरान सामने आया कि इस घटना से पहले उसने दो युवतियों का अपहरण किया था। आरोप है कि उसने एक युवती के साथ दुष्कर्म किया और विरोध करने पर फायरिंग भी की। इस संबंध में गीडा थाने में केस दर्ज हुआ था।

पीड़िता, जो बेलीपार इलाके की रहने वाली है, उसने तहरीर में बताया कि वह चार मार्च को अपनी सहेली के साथ लखनऊ से गोरखपुर आई थी और बाघागाड़ा के एक होटल में ठहरी थी। दोपहर में जब दोनों अपने गांव जाने के लिए निकलीं, तभी गोल्डेन साहनी अपने साथियों के साथ फॉर्च्यूनर गाड़ी से पहुंचा और जबरन दोनों को गाड़ी में बैठा लिया। आरोप है कि रास्ते में दोनों के साथ छेड़छाड़ की गई और एक युवती के साथ दुष्कर्म किया गया। विरोध करने पर आरोपी ने पिस्टल निकालकर फायरिंग की, हालांकि निशाना चूकने से दोनों की जान बच गई।