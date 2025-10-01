कौन है फरहत? बरेली बवाल के बाद BDA के निशाने पर आया मकान; हो सकता है बड़ा ऐक्शन

बरेली बवाल में कार्रवाई की आंच अब फरहत तक पहुंच चुकी है। फाइक इंक्लेव निवासी फरहत पर आरोप है कि उसने तौकीर को अपने घर में पनाह दी थी। इसके बाद BDA ने उसके मकान को निशाने पर ले लिया है। सर्वे के बाद बीडीए ने नोटिस जारी कर दिया गया है। मकान की सीलिंग या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है।

यूपी के बरेली में 26 सितम्बर को हुए बवाल के बाद यूपी पुलिस उपद्रवियों पर लगातार शिकंजा कस रही है। मौलाना तौकीर के करीबियों के निर्माण को सील और बुलडोजर से ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। अब तक 81 उपद्रवी गिरफ्तार हो चुके हैं। 72 उपद्रवियों को जेल भेजा जा चुका है। एक उपद्रवी को एनकाउंटर के दौरान पैर में गोली भी लगी है। इस बीच एक नाम बार-बार चर्चा में आ रहा है। यह नाम है फरहत का। फरहत को आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा का करीबी बताया जा रहा है। बरेली बवाल में कार्रवाई की आंच अब फरहत तक पहुंच चुकी है। फाइक इंक्लेव निवासी फरहत पर आरोप है कि उसने तौकीर को अपने घर में पनाह दी थी। इसके बाद बीडीए ने उसके मकान को निशाने पर ले लिया है। सर्वे के बाद बीडीए ने नोटिस जारी कर दिया गया है। अब किसी भी दिन मकान की सीलिंग या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है। इसकी बीच फरहत की बेटी डीएम से मिलने कलेक्ट्रेट पहुंची।

मंगलवार को फरहत की बेटी डीएम अविनाश सिंह से मिलने कलेक्ट्रेट पहुंची। उसने कहा कि हमने कोई गुनाह नहीं किया है। घर तोड़ने की सजा हमें क्यों दी जा रही है। उसने गुहार लगाई कि उसके परिवार को बेघर न किया जाए। फरहत और उनका बेटा फरमान पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। पुलिस का कहना है कि बवाल के दिन दोनों ने न केवल मौलाना तौकीर का साथ दिया, बल्कि कई लोगों को फोन कर मौके पर बुलाया। यही वजह है कि बीडीए अब फरहत के मकान पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है।

डीएम बोले-किसी भी निर्दोष पर नहीं होगी कार्रवाई उधर, बरेली के डीएम अविनाश सिंह ने कहा है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, लेकिन जो लोग माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। डीएम ने कहा कि ‘बरेली की फिजा को किसी भी हाल में खराब नहीं होने दिया जाएगा। जनपद के नागरिक संयम रखें, कानून का पालन करें और किसी अफवाह या भ्रामक जानकारी पर ध्यान न दें।’ उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है, जो पर्दे के पीछे से बच्चों को उकसाते हैं और खुद सुरक्षित रहते हैं। अब ऐसे किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा।

कुछ इलाकों में हुई कार्रवाई पर डीएम ने स्पष्ट किया कि जो भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, अवैध निर्माण चिन्हित और सील किये जा रहे हैं। वह वीडियो फुटेज, डिजिटल सबूत और पुख्ता जांच के आधार पर ही की जा रही हैं। किसी को केवल शक के आधार पर नहीं उठाया जा रहा। पूरी प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता बरती जा रही है। यदि किसी व्यक्ति की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है तो उससे केवल पूछताछ की जाएगी, लेकिन साक्ष्य के बिना किसी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही नहीं होगी।