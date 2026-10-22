कौन है फैजान अंसारी? जो 'नीले ड्रम' वाली मुस्कान की बेटी को अपनाना चाहता है

सौरभ राजपूत हत्याकांड में दोषी मुस्कान की 10 माह की बेटी राधा की परवरिश की जिम्मेदारी लेने के लिए मुंबई के सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर फैजान अंसारी ने मेरठ जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने बच्ची की शिक्षा, इलाज और शादी तक का खर्च उठाने की पेशकश की है।

मेरठ, कार्यालय संवाददाता: सौरभ राजपूत हत्याकांड में दोषी ठहराई गई पत्नी मुस्कान की 10 माह की बेटी मन्नत उर्फ राधा के भरण-पोषण की जिम्मेदारी लेने के लिए मुंबई के सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर फैजान अंसारी ने मेरठ जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया है। फैजान ने बच्ची की परवरिश, शिक्षा, चिकित्सा और शादी तक का खर्च उठाने की इच्छा जताते हुए इसके लिए अनुमति मांगी है। हालांकि, बच्ची की देखभाल और भविष्य की व्यवस्था को लेकर अंतिम निर्णय संबंधित कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होगा।

मुंबई से फैजान अंसारी बुधवार को मेरठ पहुंचे और अदालत में अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि वह बच्ची की बेहतर परवरिश करने में सक्षम हैं और उसके पालन-पोषण से लेकर पढ़ाई, इलाज तथा अन्य जरूरतों का खर्च उठा सकते हैं। उन्होंने राधा के विवाह तक उसकी जिम्मेदारी निभाने की पेशकश की है। फैजान ने अपनी आर्थिक स्थिति और क्षमता की जांच कराने की बात भी कही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वह बच्ची की जिम्मेदारी उठाने में सक्षम हैं। फैजान के मुताबिक, मुस्कान और उसकी बेटी से संबंधित खबरें सामने आने के बाद उन्होंने बच्ची की स्थिति के बारे में जानकारी जुटाई। इसके बाद उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया।

कौन हैं फैजान अंसारी? फैजान अंसारी मुंबई में रहने वाले सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं। जो सोशल मीडिया पर अपनी गतिविधियों और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के दावों को लेकर चर्चा में रहते हैं। वो ब्रांड प्रमोशन का काम भी करते हैं। हाल ही में फिल्म एक्टर टाइगर श्राफ पर हुई फायरिंग में गोली से घायल ड्राइवर फिरदौस की भी मदद की बात कही है। फैजान बॉलीवुड से जुड़ी खबरों, सेलिब्रिटी पर टिप्पणियों और बयानों के कारण चर्चा में रहते हैं।

मकान मालिक को बंद हिस्सा वापस मिलने की उम्मीद वहीं चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में अदालत का फैसला आने के बाद अब मकान मालिक को अपने ही मकान का बंद हिस्सा वापस मिलने की उम्मीद जगी है। हत्या के बाद से मकान के दो कमरे और गैराज पर लगा ताला करीब 19 महीने बाद भी नहीं खुला है। बंद हिस्से पर कब्जा वापस लेने के लिए मकान मालिक ओमपाल सिंह बुधवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने प्रार्थना पत्र देकर कमरे और गैराज खाली कराकर सौंपने की मांग की। पीड़ित मकान मलिक ओमपाल सिंह का कहना है कि लंबे समय से मकान का हिस्सा बंद होने के कारण वह उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। उनके मकान में सौरभ राजपूत अपनी पत्नी मुस्कान और बेटी के साथ किराये पर रहता था। इसी मकान में सौरभ की हत्या की गई थी। वहीं, एसएसपी कार्यालय में जनसुनवाई कर रहे पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में विधिक राय लेने के बाद आगे की कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।