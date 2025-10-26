Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newswho is dumpy whose return from Dubai to india has caused unease among mafia groups he was absconded
कौन है डंपी जिसके दुबई से भारत लौटने से माफिया गुटों में है बेचैनी; काट रहा था फरारी

Sun, 26 Oct 2025 07:09 AMAjay Singh विधि सिंह, लखनऊ
अंडरवर्ल्ड में मुख्तार अंसारी के करीबी शादाब उर्फ डंपी की गिरफ्तारी से हड़कंप मचा हुआ है। कई माफिया गुट अपने स्तर से गणित को समझ रहे हैं कि आखिर फरारी काट रहा डंपी अचानक दुबई से भारत क्यों लौटा? ईडी भी उसकी गिरफ्तारी को छिपा लेना चाहती थी। इसमें वह दो दिन सफल भी रही, लेकिन पुलिस से भी ज्यादा खबर रखने वाले अंडरवर्ल्ड को इस गिरफ्तारी की भनक कुछ घंटे बाद ही लग गई थी।

यूपी में जब पूर्वांचल के माफिया गुट हावी थे, उस समय मुख्तार अंसारी का सिक्का चलने लगा था। मुख्तार ने डंपी को ही अपने मैनेजर के तौर पर साथ रखा था। मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में हत्या के बाद मुख्तार अंसारी ने डंपी को कई तरह के ठेके दिलाने शुरू कर दिए थे। इसमें सबसे अहम था कि बीएसएनएल के टावरों की डीजल सप्लाई का ठेका। पहले भी इसका छोटा हिस्सा डंपी को मिलता रहा था पर बाद में मुख्तार की पत्नी आफशा अंसारी के नाम हो गई कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन लि. के नाम पर डंपी जबरन ठेके लेने लगा था।

इस दौरान एक पूर्व सांसद समेत कई लोगों ने उसके साथ काफी रकम लगाई थी। मुख्तार की मौत के बाद अंडरग्राउंड हो गए कई अन्य लोगों की रकम भी डंपी ठेके में लगाता रहा है। मुख्तार गुट में सबसे ज्यादा परेशान उसके करीबी ही है कि कहीं डंपी उन सबके नाम न ले।

मुख्तार की कंपनी से ढाई करोड़ आए

डंपी ईडी की नजरों में तब तेजी से चढ़ा जब मुख्तार की कंपनी विकास कांस्ट्रक्शन से ढाई करोड़ रुपये उसके खाते में ट्रांसफर किए गए। इससे पहले डंपी अपने खिलाफ ईडी में हुई शिकायतों को गलत बताता रहा था। इसके बाद ही ईडी ने सख्ती की तो वह दुबई भाग निकला था।

मुख्तार के विरोधियों में भी बेचैनी बढ़ी

मुख्तार के धुर विरोधी रहे गुटों में भी डंपी की गिरफ्तारी से बेचैनी बढ़ गई है। सब यही पता करने में लगे है कि जब डंपी सकून से दुबई में शरण लिए हुए था, तो उसे अचानक भारत क्यों बुलाया गया? कहीं किसी विरोधी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई बड़ी साजिश तो नहीं रची गई है। यही सवाल विरोधियों को बहुत कुछ सोचने को मजबूर कर रहा है। पूर्व सांसद को यह डर सता रहा है कि कहीं उसके कई राज और आर्थिक स्त्रोतों के बारे में डंपी सब कुछ न बता दे।

बिहार तक गिरफ्तारी की चर्चा

बिहार में चुनाव नजदीक है और इस बीच ही शादाब उर्फ डंपी की गिरफ्तारी की चर्चा वहां तक हो रही है। वाराणसी से नजदीक बिहार के जिलों में मुख्तार का काम डंपी की देखता था। रेलवे के कई टेंडरों के साथ ही जमीन में भी उसने कई लोगों का रुपये लगवा रखा था। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक दो दिन में डंपी को रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दी जाएगी।

पूर्वांचल के एक माफिया के इशारे पर लौटा था दुबई से

पूर्वांचल के एक माफिया के इशारे पर डंपी ने दुबई से लखनऊ का टिकट बनवाया था। उसे पहले मुंबई तक आना था, लेकिन बाद में उसे लखनऊ आने को कहा गया। लखनऊ से उसे सीधे गाजीपुर पहुंचना था। मुख्तार ने इस माफिया की काफी मदद की है। कुछ लोग यह भी दावा कर रहे हैं कि सोची समझी साजिश के तहत डंपी को लखनऊ बुलाया गया, ताकि यहां गिरफ्तार होने पर उसे लखनऊ जेल में ही रखा जाएगा। सूत्रों का कहना है कि ईडी जिस मामले में उससे पूछताछ कर रही है, उसमें उसकी कुछ दिन बाद जमानत हो जाएगी। फिर वह जिस भी मकसद से आया है, उसे पूरा करने में उसे आसानी रहेगी। उधर यूपी पुलिस भी उसको लेकर अलर्ट हो गई है।

