Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newswho is dr Parvez the man whose house was raided by the ats and jammu kashmir police after the delhi blast
कौन है डॉ.परवेज? दिल्ली विस्फोट के बाद जिसके यहां पड़ी ATS और जम्मू-कश्मीर पुलिस की रेड

कौन है डॉ.परवेज? दिल्ली विस्फोट के बाद जिसके यहां पड़ी ATS और जम्मू-कश्मीर पुलिस की रेड

संक्षेप: छापे के दौरान जैसे ही पता चला कि वह फरीदाबाद में आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के शक में पकड़ी गई डॉ. शाहीन अंसारी का सगा छोटा भाई है, उस पर एटीएस का शक और बढ़ गया। छह नवम्बर को उसने अचानक इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से इस्तीफा दे दिया था। इसकी वजह कोई नहीं जान सका था।

Wed, 12 Nov 2025 06:36 AMAjay Singh विधि सिंह, लखनऊ
share Share
Follow Us on

डॉ. परवेज की उम्र करीब 50 वर्ष होगी। उसने लखनऊ के गुड़म्बा स्थित इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में वर्ष 2021 में सीनियर रेजीडेंट के तौर पर नौकरी शुरू की थी। छह नवम्बर को उसने अचानक इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से इस्तीफा दे दिया था। इसकी वजह कोई नहीं जान सका था। पर, दिल्ली विस्फोट के बाद जब एटीएस और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मंगलवार सुबह उसके मड़ियांव के मुतक्कीपुर स्थित घर पर दबिश दी तो कई तरह के कयास लगाए जाने लगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

छापे के दौरान जैसे ही पता चला कि वह फरीदाबाद में आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के शक में पकड़ी गई डॉ. शाहीन अंसारी का सगा छोटा भाई है, तब उस पर एटीएस का शक और बढ़ गया। बताया जाता है कि चार नवम्बर से एटीएस और दिल्ली की खुफिया एजेन्सियों ने आतंकी गतिविधियों में लिप्त लोगों की धरपकड़ शुरू की, इस पर ही उसने इसी छह नवम्बर को इंटीग्रल यूनिवसिटी से इस्तीफा दे दिया। इसके एक दिन बाद तो वह दिखा पर अब कुछ पता नहीं चला।

बहन शाहीन की गिरफ्तारी के बाद मोबाइल बंद

एटीएस सूत्रों का कहना है कि डॉ. परवेज अंसारी का मोबाइल 48 घंटे पहले बंद हो गया। माना जा रहा है कि शाहीन की कार से एके 47 रायफल मिलने के बाद ही वह अपने घर पर ताला लगाकर फरार हो गया। उसके पिता शाहिद ने भी बताया कि वह उनसे अलग रहता था। पड़ोसियों ने बताया कि परवेज ने पांच-छह साल पहले यह मकान खरीदा था। वह करीब दो साल पहले यहां लगातार रहने लगे थे। वह अकेले ही रहते थे। कभी-कभार एक-दो लोग उनके साथ देखे गए लेकिन वह कौन थे...इस बारे में कभी बात नहीं हुई।

परवेज ने एरा से किया था एमबीबीएस

इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के मुताबिक परवेज ने वर्ष 2021 में उनके यहां नौकरी शुरू की थी। छह नवम्बर को उसने इस्तीफा दे दिया था। डॉ. परवेज ने लखनऊ के एरा मेडिकल कालेज से वर्ष 2011 में एमबीबीएस किया था। उसके बाद उसने आगरा के सरोजनीनायडू मेडिकल कालेज आगरा से इंटरनल मेडिसिन से वर्ष 2015 में एमडी की पढ़ाई की। फिर यहीं पर वह कुछ साल तक जूनियर रेजीडेंट भी रहा।

पत्नी से अलगाव था

मुतक्कीपुर के ग्राम प्रधान मो. इमरान बताते हैं कि छह साल पहले इस मकान को परवेज ने खरीदा था। यहां अक्सर उनके पिता रहते थे। कभी-कभार हुई मुलाकात में परवेज यह बताते थे कि उनकी शादी बिहार से हुई थी। वह अब उनसे अलग रहती है।

नमाजियों में फूट डालने की कोशिश

डॉ. परवेज अंसारी मुत्तकीपुर गांव स्थित पुरानी नुसरत मस्जिद में अक्सर फज्र (सुबह) की नमाज पढ़ने जाता था। इस मस्जिद से जुड़े लोगों का कहना है कि डॉ. परवेज ने इमाम और नमाजियों में फूट डालने की भी कोशिश की थी। एक दिन मस्जिद में शरई तरीके से नमाज पढ़ाई जा रही थी, जिस पर डॉ. परवेज ने आपत्ति जताई थी। उसने मोबाइल पर नमाज से जुड़ी चीजें नमाजियों दिखा कर इमाम पर गलत तरीके से नमाज पढ़ने की तोहमत लगाई थी। इसको लेकर उसने नमाजियों को उकसाने की कोशिश की थी। नाम न छापने की शर्त पर यहां कुछ लोगों ने बताया कि डॉ. परवेज करीब तीन-चार माह से इस मस्जिद में नहीं दिखा।

लखनऊ में छापेमारी

तीन आतंकियों की गिरफ्तारी, फिर दिल्ली में विस्फोट के बाद लखनऊ से तार जुड़ने लगे थे। इसी कड़ी में दिल्ली विस्फोट के बाद एटीएस और पुलिस की यह लखनऊ में पहली छापेमारी है। इस बारे में एटीएस लखनऊ में और ब्योरा जुटा रही है।

घर पर कार व बाइक मिली, डॉक्टर का स्टीकर था

एटीएस जब पहुंची तो डॉ. परवेज के घर ताला पड़ा मिला। उसके घर के बाहर सफेद रंग की आल्टो खड़ी मिली। इसका नम्बर यूपी-11 बीडी 3563 था। कार के शीशे पर लखनऊ के गुड़म्बा स्थित इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का गेट पास लगा हुआ था। साथ ही घर के अंदर एक स्पलैंडर बाइक (यूपी 32 सीए 8537) खड़ी थी। इस पर डॉक्टर का लोगो था। पड़ोसियों ने सिर्फ इतना ही बताया कि परवेज ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखता था।

लगा विजिलेंस ने छापा मारा है...

एटीएस की छापेमारी के बाद मौके पर मौजूद ग्रामीण फैजान ने बताया कि कुछ दिन पहले गांव में विजिलेंस टीम ने छापेमारी की थी। इसलिए कब्रिस्तान के पास बसी नई कॉलोनी में भारी फोर्स देखकर पहले लगा कि शायद इस बार विजिलेंस की बड़ी टीम आई है।

ये भी पढ़ें:कौन है डॉक्टर शाहीन? जिसके जिम्मे था जैश की महिला विंग में भर्ती का काम
ये भी पढ़ें:आतंकी मॉड्यूल को लेकर लखनऊ में एटीएस की रेड, शाहीन के पिता का ये दावा
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |