राम मंदिर ट्रस्ट से इस्तीफा देने वाले अनिल मिश्रा कौन हैं? रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य यजमान थे
Who is Dr Anil Mishra: राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में ट्रस्ट सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा ने आज इस्तीफा दे दिया है। वह 22 जनवरी 2024 को हुए प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुख्य यजमान की जिम्मेदारी निभा चुके हैं।
Who is Dr Anil Mishra: अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे के कथित गबन मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के धार्मिक और सियासी गलियारों में एक बड़ा भूचाल आ गया है। इस गंभीर विवाद के बीच श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। डॉ. मिश्रा केंद्र सरकार द्वारा गठित इस प्रतिष्ठित ट्रस्ट के उन चुनिंदा चेहरों में शामिल थे, जिन्हें मंदिर के भव्य निर्माण और प्रबंधन की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस कथित वित्तीय अनियमितता के सामने आने और उनके अचानक इस्तीफे के बाद से हर कोई यह जानने को उत्सुक है कि आखिर डॉ. अनिल मिश्रा कौन हैं?
प्राण प्रतिष्ठा समारोह में निभा चुके हैं मुख्य यजमान की बड़ी जिम्मेदारी
डॉ. अनिल मिश्रा का नाम देश-दुनिया के सामने तब सबसे बड़े रूप में चमका, जब 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में आयोजित हुए ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उन्होंने मुख्य यजमान की अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई थी। इस भव्य और पवित्र अनुष्ठान में उन्हें यजमान के तौर पर चुनने के पीछे मुख्य रूप से दो बड़े कारण थे। पहला कारण यह था कि वह राम मंदिर ट्रस्ट के एक बेहद विश्वसनीय और सक्रिय ट्रस्टी थे, जिन पर संघ और सरकार दोनों को पूरा भरोसा था। वहीं दूसरा सबसे व्यावहारिक कारण यह था कि वह मूल रूप से अयोध्या के ही स्थाई निवासी थे और स्थानीय स्तर पर हर समय मंदिर के कार्यों के लिए वहां पूरी तरह उपलब्ध रहते थे। इसी वजह से उन्हें इस महा-अनुष्ठान के मुख्य यजमान पद का गौरव प्राप्त हुआ था।
1981 में ली थी BHMS की डिग्री, गोंडा के जिला होम्योपैथिक अधिकारी के पद से हुए थे रिटायर
मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में जन्मे डॉ. अनिल मिश्रा की शैक्षणिक और प्रशासनिक पृष्ठभूमि काफी मजबूत रही है। उन्होंने साल 1981 में बृजकिशोर होम्योपैथी कॉलेज, फैजाबाद से बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (BHMS) में अपनी मेडिकल डिग्री प्राप्त की थी और पिछले चार दशकों से अयोध्या में अपना क्लिनिक चला रहे हैं। वह उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक बोर्ड के रजिस्ट्रार और पड़ोसी जिले गोंडा के जिला होम्योपैथिक अधिकारी के आधिकारिक पद से रिटायर हुए थे। सरकारी नौकरी के अंतिम दौर में उन्होंने उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड के रजिस्ट्रार पद का दायित्व भी निभाया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक समर्पित और बेहद सक्रिय सदस्य के रूप में उन्होंने देश में लगे आपातकाल का पुरजोर विरोध किया था और 90 के दशक के राम मंदिर आंदोलन में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था।
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