कौन है यूपी का ‘दातून बॉय’, जिसे धमकी देने में साला हुआ गिरफ्तार; लव मैरिज के बाद सता रहा डर
आकाश यादव, प्रयागराज महाकुंभ में ‘दातून बॉय’ के नाम से चर्चित हुए थे। पिछले दिनों उन्होंने लव मैरिज की। इसके बाद उन्हें जान का खतरा सताने लगा। उन्होंने और उनकी पत्नी ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। उन्हें धमकी देने के आरोप में पुलिस ने उनके साले को गिरफ्तार कर लिया है।
जौनपुर, कार्यालय संवाददाता। आकाश यादव, प्रयागराज महाकुंभ में ‘दातून बॉय’ के नाम से चर्चित हुए थे। उन्होंने प्रेम विवाह किया। प्रेम विवाह के बाद उनकी जान पर खतरा मंडराने लगा। वह लगातार पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगा रहे थे। जान का खतरा बताने वाला उनका वीडियो वायरल हो गया। वायरल वीडियो के मामले में पुलिस ने अब कार्रवाई की है। जांच के बाद पुलिस ने धमकी देने के आरोप में उसके चचेरे साले सूरज को शांतिभंग की आशंका में गिरफ्तार कर लिया है।
जफराबाद थानाध्यक्ष कमलनयन दुबे ने बताया कि जांच के दौरान सामने आया कि सूरज ने आकाश को धमकी दी थी। इसके आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। मिली जानकारी के अनुसार, मड़ियाहूं तहसील के बरसठी थाना क्षेत्र स्थित तुलसीपुर गांव निवासी फूलचंद्र यादव के पुत्र आकाश यादव ने जफराबाद थाना क्षेत्र के जगदीशपुर निवासी अपनी प्रेमिका मनीषा से बीते सात नवंबर को शीतला चौकिया धाम में विवाह किया था। दोनों की शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में युवक और युवती ने खुद को बालिग बताते हुए अपनी मर्जी से शादी करने की बात कही थी। विवाह का वीडियो वायरल होने के कुछ समय बाद आकाश का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें वह अपने ससुराल पक्ष से जान का खतरा होने की बात कह रहा था। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
मामले की जानकारी मिलने पर जफराबाद थाने की पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान आकाश के चचेरे साले सूरज पर उसे धमकी देने का आरोप सामने आया। इसके बाद पुलिस ने उसे शांतिभंग की आशंका में गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले में पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।
दातून बेचकर बनाई अपनी पहचान
जौनपुर के मड़ियाहूं के रहने वाले आकाश ने महाकुंभ 2025 के दौरान दातून बेचकर अपनी खास पहचान बनाई। इसके बाद उसे लोग दातून बॉय के नाम से जानने लगे। पिछले दिनों आकाश ने मनीषा से लव मैरिज की तो इसकी भी खूब चर्चा होने लगी। इसके बाद एक वीडियो सामने आया जिसमें नवविवाहित जोड़े ने पुलिस से भावुक अपील की। दोनों ने कहा कि उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है। उन्हें परेशान न किया जाए। बताया जा रहा है कि आकाश और पत्नी बालिग हैं। कानूनी तौर पर उनकी शादी में कोई अड़चन नहीं है। दोनों को धमकाए जाने की बात जैसे ही सामने आई पुलिस ने तुरंत ऐक्शन लेते हुए मामले में सख्त कार्रवाई की।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें