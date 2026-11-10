कौन है यूपी का ‘दातून बॉय’, जिसे धमकी देने में साला हुआ गिरफ्तार; लव मैरिज के बाद सता रहा डर

आकाश यादव, प्रयागराज महाकुंभ में ‘दातून बॉय’ के नाम से चर्चित हुए थे। पिछले दिनों उन्होंने लव मैरिज की। इसके बाद उन्हें जान का खतरा सताने लगा। उन्होंने और उनकी पत्नी ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। उन्हें धमकी देने के आरोप में पुलिस ने उनके साले को गिरफ्तार कर लिया है।

जौनपुर, कार्यालय संवाददाता। आकाश यादव, प्रयागराज महाकुंभ में ‘दातून बॉय’ के नाम से चर्चित हुए थे। उन्होंने प्रेम विवाह किया। प्रेम विवाह के बाद उनकी जान पर खतरा मंडराने लगा। वह लगातार पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगा रहे थे। जान का खतरा बताने वाला उनका वीडियो वायरल हो गया। वायरल वीडियो के मामले में पुलिस ने अब कार्रवाई की है। जांच के बाद पुलिस ने धमकी देने के आरोप में उसके चचेरे साले सूरज को शांतिभंग की आशंका में गिरफ्तार कर लिया है।

जफराबाद थानाध्यक्ष कमलनयन दुबे ने बताया कि जांच के दौरान सामने आया कि सूरज ने आकाश को धमकी दी थी। इसके आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। मिली जानकारी के अनुसार, मड़ियाहूं तहसील के बरसठी थाना क्षेत्र स्थित तुलसीपुर गांव निवासी फूलचंद्र यादव के पुत्र आकाश यादव ने जफराबाद थाना क्षेत्र के जगदीशपुर निवासी अपनी प्रेमिका मनीषा से बीते सात नवंबर को शीतला चौकिया धाम में विवाह किया था। दोनों की शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में युवक और युवती ने खुद को बालिग बताते हुए अपनी मर्जी से शादी करने की बात कही थी। विवाह का वीडियो वायरल होने के कुछ समय बाद आकाश का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें वह अपने ससुराल पक्ष से जान का खतरा होने की बात कह रहा था। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

मामले की जानकारी मिलने पर जफराबाद थाने की पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान आकाश के चचेरे साले सूरज पर उसे धमकी देने का आरोप सामने आया। इसके बाद पुलिस ने उसे शांतिभंग की आशंका में गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले में पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।