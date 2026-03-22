कौन है दक्ष चौधरी? फरसा बाबा की मौत के बाद बवाल में अब तक 19 गिरफ्तार; ताबड़तोड़ ऐक्शन जारी
फरसा बाबा की मौत के बाद उपद्रवियों ने छाता में कई घंटे हाइवे पर जाम के दौरान जमकर पथराव और फायरिंग की। खुद को गौ रक्षक बताने वाला गाजियाबाद के दक्ष चौधरी भी अपने तमाम साथियों के साथ गांव आजनौंख, बरसाना पहुंचे थे। बरसाना पुलिस ने हंगामा काट रहे दक्ष चौधरी को साथियों समेत पकड़ लिया।
उत्तर प्रदेश के मथुरा में बाबा चन्द्रशेखर दास उर्फ फरसा बाबा की हादसे में मौत के बाद शनिवार को छाता हाइवे पर जाम लगाकर किए गये पथराव, फायरिंग और उपद्रव में छाता कोतवाल ने 22 नामजद और 250-300 अज्ञात पर संगीन धाराओ में मुकदमा दर्ज कराया है। वीडियो और सीसीटीवी फुटेज से उपद्रवियों की पहचान कर तलाश करने में पुलिस की 10 टीमें जुटी हैं। अब तक दक्ष चौधरी और उसके चार साथियों समेत कुल 19 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। खुद को गौ रक्षक बताने वाले दक्ष चौधरी को चार साथियों के साथ मथुरा के मांट में मेडिकल कराने के बाद चालान जेल भेज दिया गया है।
शनिवार को फरसा वाले बाबा की मौत के बाद उपद्रवियों ने छाता में कई घंटे हाइवे पर जाम के दौरान जमकर पथराव और फायरिंग की। बताते हैं कि खुद को गौ रक्षक बताने वाला गाजियाबाद के दक्ष चौधरी भी अपने तमाम साथियों के साथ गांव आजनौंख, बरसाना पहुंचे थे। बरसाना पुलिस ने हंगामा काट रहे गाजियाबाद निवासी दक्ष चौधरी, अक्कू पंडित, डॉ. प्रकाश सिंह निवासी सिपरा सनसिटी इन्द्रपुरम गाजियाबाद, सचिन निवासी गोपाल नगर, नजफगढ़, नई दिल्ली और रितेश पाल निवासी गांव जवांपुर, थाना राजपुर, फर्रूखाबाद को संगीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार कर लिया। रविवार दोपहर को बरसाना पुलिस ने मांट थाना पुलिस के साथ लेकर सीएचसी मांट पर पांचों का मेडिकल कराया। इसके बाद पुलिस ने पांचों को कोर्ट में पेश किया।
उपद्रव के चलते हाइवे पर 10 किलोमीटर तक लगा था जाम
शनिवार सुबह कोसीकलां में चन्द्रशेखर दास उर्फ फरसा वाले बाबा की हादसे में मौत के बाद उनके समर्थक आदि ने शव को करीब साढ़े सात बजे छाता कस्बा के पास हाइवे पर रख कर जाम लगा दिया था। इस दौरान हुए उपद्रव के चलते हाइवे पर दोनों ओर करीब 10 किमी लम्बा जाम लग गया था। इस मामले में प्रभारी निरीक्षक कमलेश सिंह ने थाना छाता में शनिवार रात 22 नामजद और 250-300 अज्ञात पर धारा- 109(1)/190/191(2)/191 (3)/352/351(2)/195/132/324(4) बीएनएस, 7 सीएलए एक्ट और 3/4 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम व धारा- 67 आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।
एसपी देहात डेरा डाले रहे
छाता क्षेत्र में डेरा डाले रह रहे एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि रविवार तड़के से ही सीओ छाता, सदर, मांट, सीओ ऑफिस व गोवर्धन के नेतृत्व में 10 थाना प्रभारियों की टीमें पीएसी के साथ छाता में भ्रमण करती रहीं। नामजद व प्रकाश में आये शातिरों की तलाश में संभावित स्थलों पर दबिश दे रही हैं। अब तक 15 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर चालान किया गया है, जबकि सीसीटीवी, वीडियोग्राफी के माध्यम से करीब आधा दर्जन और उपद्रवी चिह्नित हुए हैं। इनकी लगातार तलाश की जा रही है।
इन पर हुआ मुकदमा
गौरव उर्फ भूरा निवासी मोहल्ला बाग, कटारा बाग, बरसाना, नरेश निवासी गांव रनवारी, छाता, हिमान्शु निवासी पलवल, थाना कैम्प जिला पलवल, हरियाणा, पवन शर्मा निवासी मोहल्ला खेखला, शेरगढ़, कपिल शर्मा निवासी गांव पेलखू, चांदहट, पलवल, हरियाणा, धर्मेन्द्र निवासी कृष्णा कॉलोनी, छाता, विष्णु निवासी गांव भाहई, रिफाइनरी, अनुज निवासी भाहई, रिफाइनरी, शनि निवासी गांव मरोली, थाना मुडकटी, पलवल, हरियाणा, केशव निवासी गांव खरौट, कोसीकलां, पवन निवासी कृष्णा कॉलोनी, छाता, अरुण निवासी भाहई,रिफाइनरी, अमन निवासी राधाकुण्ड, गोवर्धन, सुभाष निवासी कृष्णा कॉलोनी, छाता, सीताराम गांव संकेत, बरसाना, भोला पंडित निवासी समामई, सासनी, हाथरस, हरिओम निवासी मोहल्ला सत्यनारायण, छाता, निहाल सिंह निवासी गांव रहेडा, बरसाना, वीरेन्द्र योगेश व मुकेश गोस्वामी निवासी बरसाना रोड, छाता व अनुज निवासी भाहई, रिफाइनरी व 250 से 300 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
दक्ष चौधरी और साथियों के अलावा इन 15 को किया गिरफ्तार
प्रभारी निरीक्षक छाता कोतवाली कमलेश सिंह ने शनिवार को गौरव उर्फ भूरा निवासी मोहल्ला बाग, कटारा बाग, बरसाना, नरेश निवासी गांव रनवारी, छाता, हिमान्शु निवासी पलवल, थाना कैम्प जिला पलवल, हरियाणा, पवन शर्मा निवासी मोहल्ला खेखला, शेरगढ, कपिल शर्मा निवासी गांव पेलखू, चांदहट, पलवल, हरियाणा, धर्मेन्द्र निवासी कृष्णा कॉलोनी, छाता, विष्णु निवासी गांव भाहई, रिफाइनरी, अनुज निवासी भाहई, रिफाइनरी, शनि निवासी गांव मरोली, थाना मुडकटी, पलवल, हरियाणा, केशव निवासी गांव खरौट, कोसीकलां, पवन निवासी कृष्णा कॉलोनी, छाता, अरुण निवासी भाहई, रिफाइनरी, अमन निवासी राधाकुण्ड, गोवर्धन, सुभाष निवासी कृष्णा कॉलोनी, छाता और संदीप बाबू निवासी हरनाथिया थोक, छाता आदि को देर रात करीब साढ़े 11 बजे कस्बे से गिरफ्तार किया।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें