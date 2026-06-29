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कौन है साइबर क्राइम मास्टरमाइंड? किसी ने नहीं देखी सूरत; देश भर में है नेटवर्क

Ajay Singh संवाददाता, सहारनपुर
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पुलिस को साइबर ठगों से पूछताछ में इस मास्टरमाइंड के बारे में अहम जानकारियां मिली हैं। वह मुंबई में बैठे-बैठे पूरे देश में सक्रिय 100 से अधिक साइबर अपराधी गिरोहों का संचालन कर रहा है। उसके इशारे पर ठगी से हासिल रकम देशभर के 2000 से अधिक बैंक खातों में ट्रांसफर कराई जाती है।

कौन है साइबर क्राइम मास्टरमाइंड? किसी ने नहीं देखी सूरत; देश भर में है नेटवर्क

Cyber Crime : देशभर में साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का संचालन करने वाला शातिर मास्टरमाइंड मुंबई में बैठे-बैठे गिरोह को कंट्रोल कर रहा है। उसके नेटवर्क में शामिल 100 से अधिक साइबर अपराधी गिरोहों के सदस्यों ने भी आज तक उसकी सूरत नहीं देखी है। पुलिस के अनुसार आरोपी सिर्फ टेलीग्राम एप के जरिए अपने नेटवर्क के सदस्यों से संपर्क करता है और लगातार अपनी लॉकेशन बदलता रहता है, जिससे वह कानून प्रवर्तन एजेंसियों की पकड़ से दूर बना हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया है अब तक वह 2000 खातों में करोड़ों रुपये ट्रांसफर करा चुका है। सहारनपुर पुलिस द्वारा पकड़े गए साइबर अपराधियों से पूछताछ के बाद इनपुट मिलने के बाद शातिर एसटीएफ की रडार पर भी आ गया है।

पुलिस को गिरफ्तार किए साइबर ठगों से पूछताछ के दौरान इस मास्टरमाइंड के संबंध में अहम जानकारियां मिली हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी पूरे देश में सक्रिय 100 से अधिक साइबर अपराधी गिरोहों का संचालन कर रहा है। उसके इशारे पर ठगी से हासिल रकम को देशभर के 2000 से अधिक बैंक खातों में ट्रांसफर कराया जाता है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है इस नेटवर्क के तार विदेशों से भी जुड़े हो सकते हैं और आरोपी के विदेशी संपर्क भी हैं। आरोपी अपनी पहचान पूरी तरह छिपाकर काम करता है। वह किसी भी गिरोह के सदस्य से आमने-सामने नहीं मिलता और न ही सामान्य फोन कॉल का इस्तेमाल करता है। केवल टेलीग्राम के माध्यम से एन्क्रिप्टेड बातचीत कर अपने नेटवर्क को निर्देश देता है। सुरक्षा एजेंसियों की नजर से बचने को वह लगातार अपनी लॉकेशन बदलता रहता है।

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देशभर के राज्यों में फैला नेटवर्क

आरोपियों से पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी का नेटवर्क देशभर के राज्यों में फैला है। अलग-अलग राज्यों में सक्रिय साइबर अपराधी उसके निर्देश पर फर्जी बैंक खाते, सिम कार्ड और अन्य संसाधनों का इस्तेमाल कर ठगी की वारदातों को अंजाम देते हैं। ठगी की रकम विभिन्न खातों के जरिए घुमाकर आगे भेजी जाती है, जिससे जांच एजेंसियों के लिए धन के स्रोत तक पहुंचना कठिन हो जाता है।

कई राज्यों की पुलिस से साध रहे संपर्क

सहारनपुर पुलिस अब इस इनपुट के आधार महाराष्ट्र पुलिस के साथ कई राज्यों की पुलिस से संपर्क साध रही है। पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने के लिए विभिन्न राज्यों से सूचना जुटाई जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश स्तर पर एसटीएफ भी सक्रिय हो गई है और मास्टरमाइंड को अपनी रडार पर ले लिया गया है। पुलिस को उम्मीद है विभिन्न एजेंसियों के समन्वय से जल्द इस बड़े साइबर नेटवर्क का खुलासा किया जा सकेगा।

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क्या बोली पुलिस

एसपी सिटी व्योम बिंदल ने कहा कि गिरफ्तार साइबर ठगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। नेटवर्क के अन्य सदस्यों और मास्टरमाइंड तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। तकनीकी साक्ष्यों के साथ बैंक खातों और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े इनपुट भी खंगाले जा रहे हैं।

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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