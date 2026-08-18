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बिजनौर पुलिस को कौन कर रहा चैलेंज? फेसबुक के बाद अब एक्स और इंस्टाग्राम एकाउंट भी हैक

By Ajay Singh
संवाददाता, बिजनौर
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बिजनौर पुलिस के एक्स एकाउंट पर करीब 76 हजार फॉलोअर्स हैं। हैकर ने इस एकाउंट को हैक कर लिया और उसका नाम और प्रोफाइल फोटो बदलकर इथर.एफआई कर दिया। पुलिस के आधिकारिक एक्स एकाउंट पर नियंत्रण हासिल करने के बाद हैकर ने उसकी प्रोफाइल बदल दी। एकाउंट से क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी प्रचारात्मक पोस्ट की जाने लगी।

Cyber Crime
साइबर क्राइम

उत्तर प्रदेश की बिजनौर पुलिस को पता नहीं कौन चैलेंज कर रहा है? इस जिले की पुलिस का पहले फेसबुक एकाउंट हैक हुआ। इसके बाद अब आधिकारिक एक्स और इंस्टाग्राम एकाउंट भी हैक कर लिया गया। इसका पता लगते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। साइबर टीम ने मशक्कत के बाद दोनों एकाउंट को रिकवर कर लिया।

बिजनौर पुलिस के एक्स एकाउंट पर करीब 76 हजार फॉलोअर्स हैं। मंगलवार को हैकर ने बिजनौर पुलिस के इस एकाउंट को हैक कर लिया और उसका नाम और प्रोफाइल फोटो बदलकर इथर.एफआई कर दिया। पुलिस के आधिकारिक एक्स एकाउंट पर हैकर ने नियंत्रण हासिल करने के बाद उसकी प्रोफाइल में बदलाव कर दिया। एकाउंट से क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी प्रचारात्मक पोस्ट लगातार की जाने लगीं।

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इनमें ईटीएफआई क्रेडिट, कैश रिवॉर्ड और क्रिप्टो वॉलेट से संबंधित सामग्री शामिल थी। कुछ समय में आधिकारिक पुलिस एकाउंट से बड़ी संख्या में ऐसी पोस्ट किए जाने की बात सामने आई। इसका पता लगते ही पुलिस की साइबर टीम सक्रिय हुई। टीम ने तकनीकी स्तर पर कार्रवाई करते हुए कुछ समय बाद एकाउंट को रिकवर कर लिया। इसके बाद एकाउंट को दोबारा पुलिस के नियंत्रण में लिया गया।

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एक दिन पहले फेसबुक एकाउंट भी हुआ था हैक

इससे एक दिन पहले सोमवार को बिजनौर पुलिस का फेसबुक एकाउंट भी हैक कर लिया गया था। पुलिस को जानकारी मिलने के करीब आधे घंटे बाद एकाउंट को रिकवर कर लिया गया। इसके बाद अब आधिकारिक एक्स एकाउंट हैक होने से साइबर सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े रहे हैं।

संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करने की अपील

बिजनौर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि हैक किए गए एकाउंट से इस दौरान कोई संदेश या लिंक प्राप्त हुआ हो तो उसका जवाब न दें। किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें और अपनी निजी, बैंकिंग या अन्य संवेदनशील जानकारी साझा न करें।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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