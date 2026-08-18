बिजनौर पुलिस को कौन कर रहा चैलेंज? फेसबुक के बाद अब एक्स और इंस्टाग्राम एकाउंट भी हैक

बिजनौर पुलिस के एक्स एकाउंट पर करीब 76 हजार फॉलोअर्स हैं। हैकर ने इस एकाउंट को हैक कर लिया और उसका नाम और प्रोफाइल फोटो बदलकर इथर.एफआई कर दिया। पुलिस के आधिकारिक एक्स एकाउंट पर नियंत्रण हासिल करने के बाद हैकर ने उसकी प्रोफाइल बदल दी। एकाउंट से क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी प्रचारात्मक पोस्ट की जाने लगी।

उत्तर प्रदेश की बिजनौर पुलिस को पता नहीं कौन चैलेंज कर रहा है? इस जिले की पुलिस का पहले फेसबुक एकाउंट हैक हुआ। इसके बाद अब आधिकारिक एक्स और इंस्टाग्राम एकाउंट भी हैक कर लिया गया। इसका पता लगते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। साइबर टीम ने मशक्कत के बाद दोनों एकाउंट को रिकवर कर लिया।

बिजनौर पुलिस के एक्स एकाउंट पर करीब 76 हजार फॉलोअर्स हैं। मंगलवार को हैकर ने बिजनौर पुलिस के इस एकाउंट को हैक कर लिया और उसका नाम और प्रोफाइल फोटो बदलकर इथर.एफआई कर दिया। पुलिस के आधिकारिक एक्स एकाउंट पर हैकर ने नियंत्रण हासिल करने के बाद उसकी प्रोफाइल में बदलाव कर दिया। एकाउंट से क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी प्रचारात्मक पोस्ट लगातार की जाने लगीं।

इनमें ईटीएफआई क्रेडिट, कैश रिवॉर्ड और क्रिप्टो वॉलेट से संबंधित सामग्री शामिल थी। कुछ समय में आधिकारिक पुलिस एकाउंट से बड़ी संख्या में ऐसी पोस्ट किए जाने की बात सामने आई। इसका पता लगते ही पुलिस की साइबर टीम सक्रिय हुई। टीम ने तकनीकी स्तर पर कार्रवाई करते हुए कुछ समय बाद एकाउंट को रिकवर कर लिया। इसके बाद एकाउंट को दोबारा पुलिस के नियंत्रण में लिया गया।

एक दिन पहले फेसबुक एकाउंट भी हुआ था हैक इससे एक दिन पहले सोमवार को बिजनौर पुलिस का फेसबुक एकाउंट भी हैक कर लिया गया था। पुलिस को जानकारी मिलने के करीब आधे घंटे बाद एकाउंट को रिकवर कर लिया गया। इसके बाद अब आधिकारिक एक्स एकाउंट हैक होने से साइबर सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े रहे हैं।