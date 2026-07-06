कौन हैं बजरंग बांगड़ा जो ले सकते हैं चंपत राय की जगह, ट्रस्ट की बैठक जारी; क्या मंजूर होगा इस्तीफा?

चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक राम मंदिर परिसर में चल रही है। इसमें चढ़ावा चोरी के अलावा ट्रस्ट महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्र के इस्तीफे पर चर्चा होनी है। संभावना है कि चंपत राय का महासचिव पद से इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाए।

Ayodhya Ram Mandir News : अयोध्या दान चोरी की चल रही जांच और इस पर मचे घमासान के बीच सोमवार को राम मंदिर परिसर में ट्रस्ट कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। सूत्रों के हवाले से मिल रही सूचनाओं के अनुसार बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्र के इस्तीफे स्वीकार हो सकते हैं। ऐसे में बैठक में इनकी जगह नए विकल्पों पर भी चर्चा के आसार हैं। इनमें विहिप के महामंत्री बजरंग बांगड़ा, बजरंग दल के वर्तमान राष्ट्रीय संयोजक नीरज दौनेरिया के नाम सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक महासचिव चंपतराय के विकल्प के तौर पर विहिप महामंत्री बजरंगलाल बांगड़ा पहली पसंद हो सकते हैं। बजरंग लाल बागड़ा विहिप के केंद्रीय और अंतरराष्ट्रीय महामंत्री और पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इसके अलावा ट्रस्टी कृष्णमोहन को भी महासचिव पद पर मौका मिल सकता है। कृष्णमोहन भारतीय वन सेवा से सेवानिवृत्त अफसर हैं। वर्तमान में वह आरएसएस के पूर्वी यूपी के संघ चालक हैं। इतना ही नहीं, बैठक में मंदिर के लिए सीईओ की नियुक्ति पर भी चर्चा और निर्णय होने के आसार हैं।

नालको चेयरमैन रहे हैं बागड़ा राजस्थान के सीकर निवासी बजरंगलाल बागड़ा विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय महामंत्री हैं। उन्हें फरवरी 2024 में अयोध्या में ही हुई विहिप की प्रन्यासी मंडल और प्रबंध समिति की बैठक में चुना गया था। इसके पहले वे उड़ीसा में नालको चेयरमैन रहे। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वह विहिप के राष्ट्रीय मंत्री बने।

बैठक में कौन-कौन शामिल ट्रस्ट कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता महंत नृत्यगोपाल दास कर रहे हैं। इसमें महंत गोविंद देव गिरि, जगद्गुरु माध्वाचार्य स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ, कृष्ण मोहन, निर्मोही अखाड़ा महंत दिनेंद्र दास, दिनेश जी केन्द्रीय संरक्षक विहिप और जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी मौजूद हैं। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेन्द्र मिश्र, प्रशांत लोखंडे, यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद, केशव पारासरन आदि वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं। इसके अलावा महंत नृत्यगोपाल दास के उत्तराधिकारी कमलनयन दास, गोपाल राव, दिनेश जी और शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती भी विशेष आमंत्रित सदस्य हैं।