कौन है बदन सिंह बद्दो? यूपी का 5 लाख का इनामी; अब अमेरिका में दर्ज हुआ केस

वेस्ट यूपी के फरार और 5 लाख के इनामी अपराधी बदन सिंह बद्दो का नाम एक बार फिर चर्चा में है। उस पर अमेरिका के कैलिफोर्निया में रह रहे मेरठ के एक एनआरआई को धमकी देने और एक करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप है। कमलजीत ने अमेरिका की मैन्टेका पुलिस के साथ यूपी के मुख्यमंत्री और डीजीपी से शिकायत की है।

मेरठ, प्रमुख संवाददाता। बदन सिंह बद्दो का नाम वेस्ट यूपी के शातिर और टेक सेवी अपराधियों में लिया जाता है। हत्या के मामले उम्रकैद की सजा पा चुका बद्दो 2019 से फरार है। यूपी पुलिस ने उस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। बद्दो का नाम अब एक बार फिर चर्चा में है। आरोप है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में रह रहे मेरठ के एनआरआई कमलजीत सिंह पवार को बदन सिंह बद्दो ने फोन पर धमकाया और एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी। कमलजीत ने अमेरिका की मैन्टेका पुलिस के साथ यूपी के मुख्यमंत्री और डीजीपी से शिकायत की है। धमकी की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सौंपी गई है। अमेरिका की मैन्टेका पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। उधर, इस मामले में एसटीएफ को कार्रवाई के लिए लगाया गया है, जबकि मेरठ पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। बद्दो के रिश्तेदारों से पूछताछ की जा रही है।

कमलजीत सिंह पवार पिछले करीब 30 साल से कैलिफोर्निया के मैन्टेका स्थित शार्टलैंड सर्किल 998 में परिवार के साथ रह रहे हैं। उन्होंने मैन्टेका पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 10 सितंबर को उनके मोबाइल पर इंटरनेशनल नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को बदन सिंह बद्दो बताते हुए हत्या की धमकी दी और एक करोड़ रुपये मांगे। कमलजीत की पत्नी कर्मजीत कौर पवार का मेरठ के टीपीनगर के न्यू पंजाबीपुरा में मकान 76-ए है। इसे कई साल पहले परिचित सोहन सिंह को बिना किराये के देखभाल के लिए दिया गया था। फिलहाल मकान में बद्दो की बड़ी बहन रहती है। आरोप है कि बद्दो ने इसी मकान को लेकर धमकाया। मैन्टेका पुलिस ने शिकायत दर्ज कर बयान भी रिकॉर्ड किया है।

टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा बद्दो बदन सिंह बद्दो शातिर अपराधी है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। बद्दो कुछ एप्लीकेशन के जरिये अपना मोबाइल नंबर बदलकर प्रॉक्सी सर्वर से कॉल करता है। इस दौरान नंबर बदलकर कॉल की जाती है और लोकेशन भी बदल दी जाती है। इसलिए पुलिस उसे ट्रेस कर पाती है। फिलहाल बद्दो की तलाश में लगी है।

28 मार्च 2019 को अभिरक्षा से भागा था बद्दो बद्दो एक अधिवक्ता की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा पा चुका है। 28 मार्च 2019 को वह फर्रुखाबाद पुलिस की अभिरक्षा से मेरठ में फरार हो गया था। उस पर पांच लाख रुपये का इनाम घोषित है। वर्ष 2020 में लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ था। एसटीएफ समेत कई एजेंसियां सात साल से उसकी तलाश में जुटी हैं।

दो बार भारत आईं, मकान तक नहीं गईं कमलजीत के मुताबिक, धमकी के बाद उनकी पत्नी दो बार भारत आईं, लेकिन डर के कारण मेरठ स्थित मकान तक नहीं गईं। वह बाहर ही रुकीं। सोहन सिंह की ओर से भी एक कॉल आने की जानकारी पुलिस को दी गई है। उन्होंने ये भी बताया कि इसी मामले में एक कॉल सोहन सिंह ने भी किया था, जिसकी जानकारी पुलिस से साझा की गई है।