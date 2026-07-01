कौन हैं अंजलि ? अखिलेश ने बनाया सपा ऐप की पहली यूजर; भंडारे वाली लड़की की राजनीतिक पारी शुरू

कौन हैं अंजलि मौसी जिन्हें समाजवादी पार्टी ने अपने ऐप का पहला यूजर बनाया है। बुधवार को अखिलेश यादव के बर्थडे के मौके पर सपा ने अपने डिजिटल अभियान की शुरुआत की और इसी के साथ अंजलि मैसी की भी नई राजनीतिक पारी शुरू हो गई। अंजलि मैसी भंडारा वाली लड़की के नाम से मशहूर हैं।

Anjali Macy News : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन पर बुधवार को पार्टी को डिजिटल ऐप लॉन्च किया गया। इस ऐप के जरिए सपा की सदस्यता एंड्रॉयड और आईफोन, दोनों पर ली जा सकेगी। ऐप लॉन्च होने के दौरान मौजूद रहीं अंजलि मैसी पर पार्टी कार्यकर्ताओं की निगाहें उस वक्त टिक गईं जब उन्हें ऐप का पहला यूजर बनाते हुए सबसे पहले डिजिटल सदस्यता दिलाई गई। अखिलेश यादव ने खुद अंजलि मैसी को डिजिटल माध्यम से सपा का पहला सदस्य बनाए जाने का ऐलान किया। इसके साथ अंजलि मैसी कौन हैं? इसे लेकर चर्चा का दौर शुरू हो गया। बताया गया कि अंजलि भंडारा वाली लड़की के नाम से मशहूर हैं। कुछ महीने पहले भंडारे के दौरान अखिलेश यादव को पूड़ी-सब्जी खिलाने के बाद अंजलि अचानक से चर्चा में आ गई थीं। उनका आरोप था कि अखिलेश को पूड़ी-सब्जी खिलाने पर उनके पिता का डिमोशन कर दिया गया।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लखनऊ की रहने वाली अंजलि मैसी ने अंग्रेजी से एमए किया है। वह एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं। उनके पिता छावनी परिषद में नौकरी करते हैं। इस साल 14 अप्रैल को आंबेडकर जयंती और बैसाखी के मौके पर अंजलि ने एक भंडारे का आयोजन किया था। उस दिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लखनऊ सदर के गुरुद्वारे में पहुंचे थे। वहां से निकलते समय अंजलि ने उनसे भंडारे का प्रसाद खाने का अनुरोध किया। इस पर अखिलेश ने वहां रुककर पूड़ी-सब्जी खाई। इसके वाकये के बाद अंजलि ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव को पूड़ी-सब्जी खिलाने के अगले ही दिन उनके पिता का डिमोशन कर दिया गया। उन्हें सुपरवाइजर के पद से हटाकर सफाई कर्मचारी बना दिया गया।

बुधवार को अपने बर्थडे के मौके पर अखिलेश यादव ने अंजलि मैसी को पार्टी का पहला डिजिटल सदस्य बनाया। अखिलेश ने अंजलि को मंच पर बुलाकर सपा के डिजिटल सदस्यता अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इन्होंने गुरुद्वारे के पास मुझे अपने भंडारे में बुलाया था। मैं इनके बुलावे पर वहां गया। लेकिन इसके बाद इन्हें काफी सामाजिक और राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा। अखिलेश ने कहा कि जिन लोगों का सम्मान छीना गया है हम हर स्तर पर उनकी आवाज उठाएंगे। वक्त बदलने पर उन्हें पूरा सम्मान वापस दिलाया जाएगा।