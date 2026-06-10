कौन हैं वो पूर्व छात्र जिन्होंने IIT कानपुर को दी 10 करोड़ की गुरु दक्षिणा, कहा- ये मेरा सौभाग्य

जगजीत सिंह ने कहा कि IIT कानपुर की उत्कृष्ट शिक्षा ने मेरे पेशेवर करियर की नींव रखी है। यह मेरा सौभाग्य और सम्मान है कि मुझे संस्थान में अपने छोटे से योगदान का अवसर मिल रहा है। संस्थान के निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल ने कहा कि जगजीत सिंह IIT कानपुर के दीर्घकालिक योगदानकर्ताओं में से एक हैं।

किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा इस बात से आंकी जाती है कि उससे पढ़कर निकले विद्यार्थियों ने अपने जीवन में क्या मुकाम हासिल किया। जब किसी संस्थान से निकला कोई छात्र पलटकर वहां 10 करोड़ रुपए जैसी भारी-भरकम गुरु दक्षिणा दे जाए तो इसे उस संस्थान की सफलता ही नहीं उस छात्र के मुकाम का भी अंदाजा हो जाता है। ऐसे ही एक छात्र से आईआईटी कानपुर को गुरु दक्षिणा के रूप में 1.15 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 10 करोड़ रुपये) मिले हैं। गुरु दक्षिणा देने वाले इस छात्र ने कहा है कि इसी संस्थान ने उनकी नींव तैयार की। इस संस्थान के लिए अपने योगदान को बड़ी विनम्रता से छोटा सा बताते हुए उन्होंने कहा कि यह उनका सौभाग्य और सम्मान है।

तय हुआ है कि इन रुपयों से आईआईटी कानपुर में केमिकल इंजीनियरिंग एनेक्स की स्थापना की जाएगी। जिससे केमिकल के क्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। यह धनराशि संस्थान के 1969 बैच के पूर्व छात्र जगजीत सिंह बिंद्रा ने केमिकल इंजीनियरिंग अवसंरचना के लिए दी है। वे बिंद्रा ल्योंडेलबासेल, लार्सन एंड टुब्रो, एडिसन इंटरनेशनल, ट्रांसओशियन और वर्ली जैसी वैश्विक कंपनियों के निदेशक मंडल में रह चुके हैं।

आईआईटी कानपुर की अनुसंधान एवं शैक्षणिक अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए जगजीत सिंह ने 1.15 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिया है। उन्होंने संस्थान से वर्ष 1969 में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। संस्थान में इस राशि से बनने वाले भवन का नाम जेनिस एवं जगजीत बिंद्रा केमिकल इंजीनियरिंग एनेक्स रखा जाएगा, जो केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के लिए शिक्षण, अनुसंधान और नवाचार का एक आधुनिक केंद्र होगा। लगभग 4,000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में निर्मित यह अत्याधुनिक भवन अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, स्मार्ट कक्षाएं, संकाय कार्यालय तथा सहयोगात्मक अनुसंधान स्थल स्थापित किए जाने की योजना है। यह भवन सतत प्रौद्योगिकियों, कम्प्यूटेशनल कैटालिसिस, जैव-प्रौद्योगिकी और उन्नत पदार्थों (एडवांस्ड मैटेरियल्स) जैसे उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देगा।