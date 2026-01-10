Hindustan Hindi News
कौन है अहद शेख? जिसे अयोध्या राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश में पकड़ा गया

कौन है अहद शेख? जिसे अयोध्या राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश में पकड़ा गया

संक्षेप:

सीसीटीवी फुटेज में अहद शेख की एक-एक गतिविधि को देखा जा रहा है। इस शख्स ने परकोटे के पास कपड़ा बिछा कर नमाज पढ़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने ऐसा किया सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद सीआरपीएफ, एसएसएफ और एनआईए समेत अन्य एजेंसियों को इसकी खबर दी गई।

Jan 10, 2026 05:22 pm IST
अयोध्या के राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश में पकड़े गए शख्स के पास मिले आधार कार्ड पर उसका नाम अहद शेख लिखा है। उसका पता जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले का है। जम्मू-कश्मीर का 55 साल का ये शख्स अयोध्या क्यों आया और राम मंदिर में नमाज पढ़ने के पीछे उसका मकसद क्या है? पुलिस औेर खुफिया एजेंसियां इन सवालों का पता लगाने की कोशिशों में जुटी है। पकड़े गए शख्स से गहन पूछताछ की जा रही है।

पुलिस या प्रशासन अभी इस बारे में कुछ भी कहने से बच रहा है लेकिन सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक यह शख्स लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। उसके पास से मिले सामान की भी जांच-पड़ताल की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में इस शख्स की एक-एक गतिविधि को देखा जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार इस शख्स ने परकोटे के पास कपड़ा बिछा कर नमाज पढ़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने ऐसा किया सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद सीआरपीएफ, एसएसएफ और एनआईए समेत अन्य एजेंसियों को इसकी खबर दी गई। सुरक्षा कर्मियों उससे पूछताछ की। उधर, एजेंसियां उस शख्स द्वारा दी जा रही जानकारियों का सत्यापन कर रही हैं।

यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि राममंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश में पकड़ाया ये शख्स अकेला था या फिर इसके साथ कोई और भी था। आरोपी से पूछताछ कर उसके इरादों और पृष्ठभूमि की गहन जांच की जा रही है। हालांकि मामले में अभी तक पुलिस या प्रशासन ने कोई अधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

अयोध्या में सतर्कता बढ़ी

उधर, अयोध्या में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पहले से सतर्क हैं। मंदिर परिसर ही नहीं पूरे अयोध्या में सुरक्षा बल और एजेंसियों की निगरानी रहती है।

श्रीराम जन्मभूमि परिसर में 24 नए वाच टॉवर बनेंगे

राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फिलहाल राम मंदिर के पश्चिम में गोकुल भवन बैरियर के पास परिसर के अंदर व उससे 50 मीटर आगे शांति भवन के सामने दो वाच टावरों का निर्माण हो गया है। इसके अलावा सुरक्षा बलों के नवनिर्मित कमांड सेंटर के पूरब परिसर के अंदर वाच टावर निर्माणाधीन है। ईआईएल के परियोजना प्रबंधक इंजीनियर दुर्गेश का कहना है कि पूरे परिसर में 24 वाच टॉवरों का निर्माण प्रस्तावित है। इसके साथ ही जेल के उच्च मानकों के अनुसार बाउंड्री निर्माण का उत्तर -पश्चिम से शुरू हो गया है। फिलहाल बाउंड्री के फाउंडेशन के लिए जमीन के नीचे 12 मीटर गहराई तक उत्खनन कर मलबा निकाला जा चुका है और प्लिंथ निर्माण शुरू कर दिया गया है। यह प्लिंथ कंक्रीट की चट्टान जैसी होगी। अधिकृत सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय भूभौतकीय अनुसंधान संस्थान (एनजीआरआई) हैदराबाद की रिपोर्ट के मुताबिक सरयू नदी का तटीय इलाका होने के कारण सतह के नीचे बलुई मिट्टी है। इस बलुई मिट्टी पर किए गये निर्माण की नींव कमजोर साबित हो सकती है। इसके चलते सावधानी बरतते हुए 12 नीचे तक बलुई मिट्टी हटाकर कड़ी सतह पर निर्माण शुरू कराया गया है।

इसकी पुष्टि करते हुए भारत सरकार की संस्था इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) के परियोजना प्रबंधक इंजीनियर दुर्गेश ने बताया कि इस बाउंड्री की दीवार में तकनीकी सेंसर लगाए जाएंगे। अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित यह सेंसर अलार्म सावधान करने के संकेत देंगे के अलावा संदिग्ध की पहचान को कैमरे में कैद कर लेंगे।

मंदिर परिसर में बाउंड्री वाल के किनारों पर लग रहे हाईमास्ट

श्रीराम जन्मभूमि परिसर के बाहरी क्षेत्र में निर्माणाधीन बाउंड्री वाल के किनारों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था के लिए हाईमास्ट लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा बाउंड्री वाल के साथ ही किनारों पर लांच टावर का भी निर्माण शुरू कर दिया गया है। इसे तेज गति से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

50 करोड़ की लागत से बन रही है सुरक्षा दीवार

बताया गया कि बाउंड्री वाल 16 फिट चौड़ी व करीब नौ मीटर ऊंची होगी। अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणों से लैस व सेंसर युक्त बाउंड्री के लिए विशेषज्ञों ने खास डिजाइन तैयार किया है। फिलहाल निर्माण एजेंसी ने बाउंड्री वाल के सिविल वर्क का कानट्रैक्ट उत्तराखंड की दो अलग-अलग कांस्ट्रक्शन कंपनियों को सौंपा है। बताया गया कि करीब 50 करोड़ की लागत से प्रस्तावित इस बाउंड्री वाल का निर्माण कांस्ट्रक्शन कंपनियों द्वारा क्लाक वाइज व एंटी क्लाज वाइज किया जाएगा।

