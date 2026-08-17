Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कौन हैं भाजपा के नए महासचिव हरीश द्विवेदी, यूपी से लोकसभा हारने के बाद संगठन में रम गए पूर्व सांसद

By Dinesh Rathour
लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

बस्ती से दो बार सांसद रहे हरीश द्विवेदी को भाजपा के राष्ट्रीय संगठन में जगह मिली है। भाजपा ने हरीश को महासचिव बनाया है। हरीश 2024 के लोकसभा चुनाव हारने के बाद से संगठन में रम गए थे। संगठन ने उनके काम को देखते हुए यह जिम्मेदारी दी है।

harish diwedi
हरीश द्विवेदी

भाजपा की राष्ट्रीय टीम का ऐलान हो गया है। इसमें यूपी के आठ चेहरों को मौका दिया गया है। भाजपा की राष्ट्रीय टीम में दो बार के सांसद रहे हरीश द्विवेदी को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव से मिली हार के बाद हरीश पूरी तरह से संगठन में रम गए थे। वर्तमान में हरीश असम के प्रभारी हैं। हरीश के काम को देखते हुए भाजपा ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव के पद पर नियुक्त किया है। हरीश भाजपा की टिकट पर दो बार सांसद रह चुके हैं। हालांकि हरीश ने 2012 में विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन हार गए थे। हरीश कहां के रहने वाले हैं और कौन कितनी पढ़ाई की है? इसको लेकर हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे।

सोमवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने नई टीम का ऐलान किया गया है। इनमें यूपी के बस्ती से भाजपा नेता और दो बार के सांसद रहे हरीश द्विवेदी को भी संगठन में शामिल किया गया है। 2014 और 2019 में सांसद रहे हरीश को भाजपा ने राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। हरीश ने इससे पहले 2012 का विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन बसपा प्रत्याशी से उन्हें करारी हार मिली थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हरीश हार गए थे। उस समय सपा प्रत्याशी ने उन्हें हराया था।

ये भी पढ़ें:कौन हैं तारिक? टीम नितिन नबीन में मिली जगह, दूसरी बार भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं हरीश

बस्ती जिले के तेलियाजो गांव के रहने वाले हरीश का जन्म 22 अक्टूबर 1971 को हुआ था। 2006 में हरीश की विनीता द्विवेदी से शादी हुई थी। वह ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। पढ़ाई की बात करें तो हरीश ने 1998 में दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में एमए की डिग्री हासिल की है। उन्होंने 1991 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। इस दौरान हरीश को संगठन में कई जिम्मेदारी मिली थीं।

ये भी पढ़ें:BJP की नई टीम में यूपी का डंका; रेखा, स्मृति, हरीश समेत 8 को बड़ी जिम्मेदारी
ये भी पढ़ें:2-2 उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव और मोर्चा अध्यक्ष, टीम नितिन में UP के नेता चमके

हरीश को राजस्थान स्थानीय निकाय चुनाव का बनाया गया प्रभारी

दो दिन पहले ही भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद एवं असम भाजपा प्रभारी हरीश द्विवेदी को राजस्थान में होने वाले आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया था। वर्तमान में वह असम भाजपा प्रभारी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद हरीश द्विवेदी को असम की जिम्मेदारी दी गई थी। हरीश भाजपा के राष्ट्रीय सचिव भी रह चुके हैं। संगठन में रहते हुए हरीश ने विभिन्न पदों पर सेवाएं दी हैं। उन्हें संसद की ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का सदस्य भी बनाया जा चुका है। इसके अलावा लोकसभा सदस्य रहने के दौरान हरीश ने 2014 और 2019 में कोयला मंत्रालय के सलाहकार समिति सदस्य के रूप में भी काम किया है। सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के सदस्य, वित्त संबंधी स्थायी समिति के सदस्य के तौर पर भी हरीश अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

और पढ़ें
Basti News UP BJP Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।