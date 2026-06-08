पीएम आवास की दूसरी किस्त किसने हड़पी?, BDO, ग्राम प्रधान पति और सचिव समेत 6 पर मुकदमा

PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की दूसरी किस्त को लेकर एक महिला ने शिकायत की है। महिला की गुहार पर तत्कालीन बीडीओ और ग्राम प्रधान के पति और पंचायत सचिव समेत छह पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में खेल एक और मामला समाने आया है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक पीएम आवास योजना के पात्र महिला लाभार्थी ने आरोप लगाया कि दूसरी किस्त के रुपए उसके खाते में नहीं पहुंचे। महिला ने डीएम और एसपी को शिकायती पत्र देकर अपना पक्ष रखा और पैसा कहां गया व किसने निकाला इसकी जांच कराने की मांग की। लेकिन कहीं भी सुनवाई न होने पर उसने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तत्कालीन बीडीओ, ग्राम प्रधान के पति और ग्राम पंचायत सचिव समेत छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बनीकोडर ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम ककरहा मजरे छंदवल निवासी सुनीता पत्नी राम लखन ने न्यायालय में दायर परिवाद में आरोप लगाया था कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली किस्त के रूप में 40 हजार रुपये मिले थे, जिससे उन्होंने आवास निर्माण शुरू कराया। बाद में दूसरी किस्त की धनराशि 70 हजार रुपये जारी होने के बावजूद उनके खाते तक नहीं पहुंचे। परिवाद के आधार पर दर्ज मुकदमे में ग्राम प्रधान रामकली प्रधान पति राम प्रसाद, तत्कालीन खंड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी प्रमोद कुमार वर्मा, पंचायत मित्र सुमंत निवासी ककरहा मजरे छंदवल तथा तीन अज्ञात व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि सभी ने बैंक कर्मियों की मिलीभगत से आवास योजना की दूसरी किस्त के 70 हजार रुपये निकालकर हड़प लिए। पीड़िता के मुताबिक उन्होंने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई न होने पर न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।