पीएम आवास की दूसरी किस्त किसने हड़पी?, BDO, ग्राम प्रधान पति और सचिव समेत 6 पर मुकदमा
PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की दूसरी किस्त को लेकर एक महिला ने शिकायत की है। महिला की गुहार पर तत्कालीन बीडीओ और ग्राम प्रधान के पति और पंचायत सचिव समेत छह पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में खेल एक और मामला समाने आया है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक पीएम आवास योजना के पात्र महिला लाभार्थी ने आरोप लगाया कि दूसरी किस्त के रुपए उसके खाते में नहीं पहुंचे। महिला ने डीएम और एसपी को शिकायती पत्र देकर अपना पक्ष रखा और पैसा कहां गया व किसने निकाला इसकी जांच कराने की मांग की। लेकिन कहीं भी सुनवाई न होने पर उसने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तत्कालीन बीडीओ, ग्राम प्रधान के पति और ग्राम पंचायत सचिव समेत छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बनीकोडर ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम ककरहा मजरे छंदवल निवासी सुनीता पत्नी राम लखन ने न्यायालय में दायर परिवाद में आरोप लगाया था कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली किस्त के रूप में 40 हजार रुपये मिले थे, जिससे उन्होंने आवास निर्माण शुरू कराया। बाद में दूसरी किस्त की धनराशि 70 हजार रुपये जारी होने के बावजूद उनके खाते तक नहीं पहुंचे। परिवाद के आधार पर दर्ज मुकदमे में ग्राम प्रधान रामकली प्रधान पति राम प्रसाद, तत्कालीन खंड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी प्रमोद कुमार वर्मा, पंचायत मित्र सुमंत निवासी ककरहा मजरे छंदवल तथा तीन अज्ञात व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि सभी ने बैंक कर्मियों की मिलीभगत से आवास योजना की दूसरी किस्त के 70 हजार रुपये निकालकर हड़प लिए। पीड़िता के मुताबिक उन्होंने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई न होने पर न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
सिस्टम में छेद, बैंक कर्मियों की भी मिलीभगत:
पीड़िता ने कहा कि आवास के नाम पर पैसा नहीं दिया गया। पहली किस्त खाते में और दूसरी आधार बेस्ड पेमेंट की बात कह अधिकारी परेशान कर रहे हैं। किस आधार नंबर पर पैसा भेजा गया है यह भी कोई नहीं बता रहा है। धांधली को लेकर अभी भी सिस्टम में कई छेद हैं और यह सब खेल बैंक कर्मियों की मिली भगत से हो रहा है। ऐसे कई लाभार्थी हैं जिनसे आवास के नाम पर पैसा मांगा जा रहा था, जांच होगी तो मामला सामने आएगा। इस बारे में कोतवाली निरीक्षक दयाशंकर द्विवेदी का कहना है कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्रकरण की जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें