शिवा मर्डर में फरार मॉडल श्रद्धा दुबे को किसने गिफ्ट की स्कोडा कार? सामने आया सहारनपुर कनेक्शन

लखनऊ के कारोबारी शिवा की हत्या में आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे नेपाल भाग गई है। इस बीच उसका सहारनपुर कनेक्शन सामने आया है। श्रद्धा दुबे के नाम पर रजिस्टर्ड स्कोडा कार सहारनपुर साइबर क्राइम थाने में खड़ी है। इस कार को 90.59 लाख रुपए के साइबर फ्रॉड की जांच में पुलिस ने जब्त किया था।

सहारनपुर, संवाददाता। लखनऊ के कारोबारी शिवा हत्याकांड में फरार श्रद्धा दुबे का सहारनपुर से जुड़ा पुराना कनेक्शन सामने आया है। श्रद्धा दुबे के नाम पर रजिस्टर्ड स्कोडा कार सहारनपुर साइबर क्राइम थाने में खड़ी है। यह वही कार है, जिसे 2024 में सामने आए आयुष्मान योजना से जुड़े 90.59 लाख रुपये के साइबर फ्रॉड मामले की जांच के दौरान पुलिस ने जब्त किया था। पुलिस की जांच में सामने आया था कि लखनऊ के अंकित जायसवाल ने कथित तौर पर ठगी की रकम से स्कोडा खरीदी थी और उसका रजिस्ट्रेशन अपनी गर्ल फ्रेंड श्रद्धा दुबे के नाम पर कराया था। अब शिवा हत्याकांड में श्रद्धा का नाम सामने आने के बाद इस कार से जुड़ा पुराना मामला भी चर्चा में है।

कार का रजिस्ट्रेशन नंबर DL 6CM 3920 है। इसका पंजीकरण दिल्ली के महिपालपुर क्षेत्र में हुआ बताया गया है। जानकारी के मुताबिक, साइबर क्राइम थाना पुलिस ने ठगी की रकम से खरीदी गई संपत्ति की पड़ताल के दौरान कार को कब्जे में लिया था। तब से यह पुलिस कस्टडी में खड़ी है। आयुष्मान योजना के तहत इलाज के बकाया बिलों का भुगतान कराने का झांसा देकर परांकुर हॉस्पिटल से जुड़े सर्जन डॉ. प्रभात कुमार वर्मा से करीब 90.59 लाख रुपये की ठगी की गई थी। शिकायत के बाद सहारनपुर साइबर पुलिस ने जांच शुरू की और दिसंबर 2024 में लखनऊ से अंकित जायसवाल समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

इसी जांच के दौरान कार का नाम सामने आया। कार श्रद्धा दुबे के नाम पर पंजीकृत होने और कथित ठगी की रकम से खरीदे जाने की जानकारी इस मामले को अहम बनाती है। साइबर थाना पुलिस का कहना है कि यह कार शिवा हत्याकांड में फरार श्रद्धा दुबे के नाम से पंजीकृत है। खुलासे में सामने आया था कि उसके कथित प्रेमी ने ठगी की रकम से उसको गिफ्ट की थी।

90.59 लाख की ठगी से जुड़ी है कार 2024 में सहारनपुर में आयुष्मान योजना के बकाया भुगतान के नाम पर डॉक्टर से करीब 90.59 लाख रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया था। जांच के दौरान पुलिस ने लखनऊ के अंकित जायसवाल समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की जांच से जुड़ी जानकारी के मुताबिक, अंकित ने कथित तौर पर ठगी की रकम से स्कोडा कार खरीदी और उसे श्रद्धा दुबे के नाम पर रजिस्टर्ड कराया। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया था। इसके बाद से कार थाने की कस्टडी में खड़ी है।

शिवा हत्याकांड में श्रद्धा पर 25 हजार का इनाम श्रद्धा दुबे का नाम अब शिवा हत्याकांड के सिलसिले में चर्चा में है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस मामले में फरार श्रद्धा पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित है। इसी बीच उसके नाम पर रजिस्टर्ड स्कोडा कार का सहारनपुर साइबर ठगी के पुराने मामले से जुड़ाव सामने आया है। कार का पंजीकरण श्रद्धा के नाम पर होना और उसे कथित तौर पर आयुष्मान ठगी की रकम से खरीदा जाना इस प्रकरण की अहम कड़ी है।

श्रद्धा, उसकी बहन समेत 3 के खिलाफ गैर जमानती वारंट वहीं कारोबारी शिवा शर्मा की हत्यारोपी मॉडल 25 हजार की इनामी श्रद्धा उसकी बहन समेत तीन आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने शुक्रवार को एनबीडब्ल्यू (गैर जमानती वारंट) जारी किया है। हजरतगंज पुलिस ने सुबह तीनों के खिलाफ कोर्ट में अर्जी डाली थी। पुलिस 10 टीमें फरार आरोपियों के खिलाफ नेपाल और बार्डर से सटे जनपदों में छापेमारी कर रही हैं।

श्रद्धा लगातार ठिकाना बदल रही पुलिस से घिरने के बाद श्रद्धा के लगातार ठिकाने बदलने की सूचना से उसकी तलाश और चुनौतीपूर्ण हो गई है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने नेपाल आने-जाने वाले वैकल्पिक रास्तों पर निगरानी बढ़ा दी है। ये रास्ते रुपईडीहा के अधिकृत सीमा मार्ग से अलग हैं। पुलिस सीमा पार आवाजाही के संभावित रास्तों पर सतर्कता बरत रही है।

चौक से सीतापुर के रास्ते बहराइच से नेपाल पहुंची हजरतगंज पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि नौ अक्तूबर को मॉडल व शिवा की हत्यारोपी श्रद्धा उसकी बहन और ड्राइवर दानिश केजीएमयू ट्रामा सेंटर के पास रात करीब 9 बजे थे। कार में बैठे थे। ट्रामा में जैसे ही डॉक्टरों ने शिवा की मौत की पुष्टि की यह तीनों वहां से भाग निकले। चौक पहुंचे यहां से पक्के पुल से सीतापुर के रास्ते बहराइच। वहां रुपईडीहा में कस्टम कार्यालय के पास एक पार्किंग में 10 अक्तूबर को सुबह 6 बजकर 20 मिनट पर गाड़ी पार्क की और फिर नेपाल चले गए थे। नेपाल से जारी दो सीसी फुटेज में तीनों ई-रिक्शा से और पैदल जाते दिखे।