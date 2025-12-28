महिला की डेड बॉडी वाला सूटकेस नाले में किसने डाला? कत्ल में लिट्टी-चोखा वाले पर शक गहराया

संक्षेप: महिला के पिता ने 10 दिन पहले बेटी के गायब होने की सूचना नौतनवा थाने में दर्ज कराई थी। उसका कहना है कि 12 साल पहले बेटी की शादी सिद्धार्थ नगर में किया था। पति-पत्नी के बीच आए दिन आपसी विवाद हो रहे थे। आपसी सुलह समझौते के तहत उसकी बेटी अपनी एक बेटी के साथ नौतनवा के खनुआ चौराहे के पास रहने लगी थी।

उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के परसामलिक थाना क्षेत्र के सेखुआनी बघेला नाले से बीते 24 दिसंबर को एक सूटकेस में मिली महिला की लाश की पहचान हो गई है। हत्या का मामला मानकर जांच में जुटी पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद मोर्चरी में रखवाया था। सोनौली थाना क्षेत्र के ग्राम हरदी डाली निवासी एक शख्स ने मृतका की पहचान अपनी बेटी के रूप में की है। उसने एक लिट्टी-चोखे वाले पर आरोप लगाया है। इस आरोप के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वहीं शव को पुलिस ने पहचान करने वाले शख्स के सुपुर्द कर दिया, जिसने उसका अंतिम संस्कार कर दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मृतक महिला के पिता ने 10 दिन पहले कस्बे के खनुआ चौराहे से बेटी के गायब होने की सूचना नौतनवा थाने में दर्ज कराई थी। उसका कहना है कि 12 वर्ष पूर्व बेटी का विवाह सिद्धार्थ नगर जनपद में किया था। पति-पत्नी के बीच आए दिन आपसी विवाद हो रहे थे। इसको लेकर आपसी सुलह समझौते के तहत उसकी बेटी अपनी एक बेटी के साथ नौतनवा कस्बे के खनुआ चौराहे के पास रहने लगी थी।

इसी दौरान नेपाल के नवलपरासी के नंदन पालकी गांव के रहने वाला ह्रदेश गौड़ नौतनवा कस्बे के बनैलिया मंदिर चौराहे के पास लिट्टी चोखा का ठेला लगाने का काम करता था। बेटी से उसकी बातचीत होने लगी। वह घर आने-जाने लगा।

आरोप है कि ह्रदेश गौड़ बीते 15 दिसंबर को उसकी बेटी को साथ लेकर कहीं चला गया। काफी खोजबीन के बाद जब उसका कोई पता नहीं चला तो स्थानीय थाने में गुमसुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। पुलिस खोजबीन में जुटी ही थी कि बीते 24 दिसंबर को सेखुआनी बघेला नाले में मिली सूटकेस में लाश मिली, जिसकी पहचान उसने अपनी बेटी के रूप में की।