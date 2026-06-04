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कौन हैं डीएसपी प्रियंका बाजपेई? इंस्टा पर हजारों फॉलोअर्स, खूबसूरती में अभिनेत्रियों को देती हैं टक्कर

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, कन्नौज
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यूपी के पुलिस विभाग में 206 पीपीएस अफसरों का तबादला हुआ है। इसमें कन्नौज की डीएसपी प्रियंका बाजपेई का भी नाम शामिल है। प्रियंका का नाम चर्चित पुलिस अधिकारियों में भी शामिल हैं। खूबसूरती की बात करें तो प्रियंका अभिनेत्रियों को भी टक्कर देती हैं। 

कौन हैं डीएसपी प्रियंका बाजपेई? इंस्टा पर हजारों फॉलोअर्स, खूबसूरती में अभिनेत्रियों को देती हैं टक्कर

UP PPS Transfer List: पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए योगी सरकार इन दिनों विभागों बड़ा फेरबदल कर रही है। इसी क्रम में गुरुवार को पुलिस विभाग में 206 PPS अफसरों के तबादले किए गए। ट्रांसफर हुए अफसरों की लिस्ट में कन्नौज में तैनात यातायात सीओ डॉ. प्रियंका बाजपेई का नाम भी शामिल है। प्रियंका का कानपुर ट्रांसफर किया गया है। पुलिसिंग के अलावा प्रियंका सोशल पर भी काफी एक्टिव हैं। प्रियंका के इंस्टाग्राम पर भी अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। यही नहीं प्रियंका खूबसूरती में भी किसी से पीछे नहीं हैं, वह बॉलीवुड की बड़ी-बड़ी अभिनेत्रियों को भी टक्कर देती हैं। उनका नाम उत्तर प्रदेश की चर्चित पुलिस अधिकारियों में भी आता है।

2017 में पास की थी UPPCS की परीक्षा

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प्रियंका का डीएसपी बनने का सफर आसान नहीं था। यूपीपीसीएस परीक्षा पास करने से पहले प्रियंका का चयन एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर हुआ था। लेकिन प्रियंका का लक्ष्य कुछ और ही था, तो उन्होंने यूपीपीसीएस की तैयारी जारी रखी। कड़ी मेहनत और लगन से उन्होंने तीसरे प्रयास में यूपीपीसीएस परीक्षा में सफलता हासिल कर ली। 2017 में पीसीएस का रिजल्ट आया तो प्रियंका ने 6वीं रैंक हासिल कर टॉप-10 में जगह बनाई और डीएसपी पद के लिए चयन हो गया।

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कन्नौज में सीओ ट्रैफिक पद पर थीं तैनात

यूपीपीसीएस में सफलता मिलने के बाद प्रियंका की पहली तैनाती कन्नौज में सीओ ट्रैफिक के पद पर हुई थी। प्रियंका का अब कानपुर तबादला हो गया है। मूल रूप से लखनऊ की रहने वाली प्रियंका बाजपेई की पढ़ाई-लिखाई भी यहीं से हुई है। शुरू से ही मेधावी रहीं प्रियंका ने ग्रेजुएशन के बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। प्रियंका को गोल्ड मेडल भी मिल चुका है। प्रियंका ने इसके बाद इसी विषय से पीएचडी भी की है।

कभी सोशल मीडिया से बनाई थी दूरी, आज इंस्टा पर हैं हजारों फॉलोअर्स

प्रियंका बाजपेई पुलिसिंग के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 43 हजार फॉलोअर्स हैं। प्रियंका हर एक्टिविटी को लेकर इंस्टाग्राम पर शेयर करती हैं। प्रियंका सुंदरता में भी पीछे नही हैं। बड़ी-बड़ी अभिनेत्रियों को वह टक्कर देती हैं। एक समय ऐसा भी था जब प्रियंका ने सोशल मीडिया से दूरी बना ली थी। प्रियंका यूपीपीसीएस की तैयारी कर रही थीं। उस दौरान उन्होंने दो साल तक सोशल मीडिया से पूरी तरह से कट गई थीं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल ज्ञान बढ़ाने और जानकारी हासिल करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग समय की बर्बादी भी बन सकता है। उनका कहना था कि जब वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहीं थीं तो उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बना ली थी।

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मॉडलिंग का शौक भी रखती हैं प्रियंका

प्रियंका की लोकप्रियता तो वैसे कई चीजों में हैं। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो उन्हें मॉडलिंग का भी बेहद शौक है। इंस्टाग्राम पर अपलोड हुईं फोटो इस बात का सुबूत हैं, जिसको लेकर भी वह बेहद चर्चा में रहती हैं। इसके अलावा प्रियंका फिटनेस को लेकर भी काफी एक्टिव हैं। वह समय-समय पर युवाओं को भी इसको लेकर टिप्स देती रही हैं।

सीओ प्रियंका बाजपेई

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए प्रेरणा हैं प्रियंका

डीएसपी प्रियंका उन युवाओं के लिए प्रेरणा भी हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। गोल्ड मेडलिस्ट और पीएचडी धारक प्रियंका बाजपेई युवाओं को हमेशा एक बैकअप प्लान साथ रखने की सलाह भी देती हैं। उनका मानना है कि सिविल सेवा जैसी कठिन परीक्षाओं की तैयारी के दौरान वैकल्पिक करिअर विकल्प भी तैयार रखना चाहिए।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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