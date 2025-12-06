Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newswho conspired to sell the mansion of film actor chandrachur singh priceless items were also stolen
फिल्म अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह की हवेली बेचने की किसने रची साजिश? बेशकीमती सामान भी चोरी

फिल्म अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह की हवेली बेचने की किसने रची साजिश? बेशकीमती सामान भी चोरी

संक्षेप:

चंद्रचूड़ अपने भाई प्रोड्यूसर अभिमन्यु सिंह और आदित्य नारायण सिंह के साथ अलीगढ़ आए थे। सोमवार को उन्होंने SSP को प्रार्थना पत्र देकर कहा कि उनकी हवेली को बेचने का षड्यंत्र रचा गया है। अवैध तरीके से हमारी जमीन-जायदात बेची जा रही हैं या बेचने की तैयारी है। मैं अन्याय रोकने के लिए आया हूं।

Dec 06, 2025 06:42 am ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
फिल्म अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह की अलीगढ़ के जलालपुर स्थित हवेली को बेचने के षड्यंत्र के आरोपों की पुलिस प्रशासन की ओर से जांच की जा रही है। इसी बीच चंद्रचूड़ की चाची ने फिर से एसएसपी से मुलाकात करके अपनी बात रखी। उधर, चंद्रचूड़ परिवार ने आरोप लगाया है कि उनकी हवेली से बेशकीमती सामान भी चोरी किया गया है, जिसमें केयरटेकर की भूमिका संदिग्ध है। इसे लेकर शिकायत की गई है। साथ ही परिवार की ओर से अब हवेली में सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए गए हैं। वहीं, शुक्रवार को चंद्रचूड़ परिवार के साथ मुंबई लौट गए।

शहर से पूर्व विधायक कैप्टन बल्देव सिंह की जलालपुर इलाके में द हवेली जलालपुर एस्टेट-1885 (कल्याण भवन) नाम से कोठी है। कैप्टन बलदेव तीन भाईयों में सबसे बड़े थे। जुलाई 2022 में उनका निधन हो गया था। वहीं, उनके सबसे छोटे भाई गंगा सिंह का 31 अक्टूबर को निधन हुआ था। 11 नवंबर को उनकी तेरहवीं हुई थीं। ऐसे में चंद्रचूड़ अपने भाई प्रोड्यूसर अभिमन्यु सिंह व आदित्य नारायण सिंह के साथ भी अलीगढ़ आए। सोमवार को उन्होंने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर कहा कि उनकी हवेली को बेचने का षड्यंत्र रचा गया है। अवैध तरीके से हमारी जमीन-जायदात बेची जा रही हैं या बेचने की तैयारी है। मैं अन्याय रोकने के लिए आया हूं। अब हम चुप नहीं रहने वाले हैं। इसके बाद दूसरे पक्ष से उनकी चाची (गंगा सिंह की पत्नी) ने एसएसपी से मिलकर आरोप लगाया था कि मारपीट कर उन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है। अगले दिन चंद्रचूड़ परिवार ने डीएम से भी मुलाकात की थी। चूंकि यह प्रकरण पारिवारिक व संपत्ति से जुड़ा है तो पुलिस प्रशासन की टीमें जांच कर रही हैं। इसी बीच गुरुवार को गंगा सिंह की पत्नी ने फिर से एसएसपी कार्यालय पहुंचकर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने मीडिया से दूरी बनाए रखी। एसएसपी ने सीओ प्रथम को जांच सौंपी है। एएसपी व सीओ प्रथम मयंक पाठक ने बताया कि दोनों पक्षों ने आरोप लगाए हैं। चंद्रचूड़ पक्ष की ओर से हवेली बेचने के षड्यंत्र के साथ सामान गायब करने की भी शिकायत की है। जबकि उनकी चाची की ओर से कहा गया है कि यह सिविल मामला है, इसकी जांच कराई जाए। सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।

सिविल या क्रिमिनल मुकदमा भी कराएंगे दायर

अभिमन्यु सिंह के अनुसार सभी आरोपों की तह तक जाने के लिए हमारी ओर से ऑडिट टीम लगाई गई है। वह पता कर रही है कि कितने बड़े स्तर पर हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है। पुलिस प्रशासन तो अपनी जांच कर रहा है, हम भी अपने स्तर से जानकारी जुटा रहे हैं। तथ्यों के साथ सभी बातों को रखा जाएगा। जरूरत पड़ने पर सिविल या क्रिमिनल मुकदमा भी दायर कराया जाएगा। इसे लेकर उन्होंने अपने अधिवक्ता से बात की हैं।

कई साल से चल रही धोखाधड़ी

चूंकि चंद्रचूड़ के परिवार के सदस्य मुंबई में रह रहे हैं और वहीं कामकाज से जुड़े हैं। ऐसे में शुक्रवार को वे परिवार के साथ मुंबई लौट गए। हिन्दुस्तान से फोन में प्रोड्यूसर अभिमन्यु सिंह ने कहा कि मेरे पिता भले इंसान थे। उन्हें भी हवेली भी घुसने नहीं दिया जा रहा था। उनकी जमीन को लंबे समय से बेचा जा रहा है। अब हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। ये धोखाधड़ी कई सालों से चल रही है। एक दिन में इसका पता लगाना संभव नहीं है। मुंबई से लगातार अलीगढ़ स्थित हवेली में सामान जाता रहता था। हवेली से कई बेशकीमती सामान गायब हैं। केयरटेर की भूमिका संदिग्ध है। सीसीटीवी कैमरे लगवाने के साथ सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। हम खुद हर गतिविधि की निगरानी करेंगे और अलीगढ़ आते-जाते रहेंगे।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
