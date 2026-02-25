Hindustan Hindi News
कौन हैं बसपा विधायक उमाशंकर, जिनके घर पड़ी आईटी की रेड, MLA से ज्यादा पत्नी के पास है संपत्ति

Feb 25, 2026 04:20 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
उमाशंकर बलिया की रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से बसपा के इकलौते विधायक हैं। उमाशंकर ने पहली बार 2012 के विधानसभा चुनाव में दांव आजमाया था और जीत भी दर्ज की थी। 2017 में एक शिकायत के चलते उनकी विधायकी चली गई थी। 

बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह के गोमतीनगर स्थित आवास और कार्यालय पर बुधवार को आयकर विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई की। उमाशंकर बलिया की रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से बसपा के इकलौते विधायक हैं। 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए शपथ पत्र के अनुसार विधायक उमाशंकर सिंह ने अपनी आय 36 लाख 69000 बताई है जबकि उनकी पत्नी पुष्पा सिंह की उनसे ज्यादा आय है। शपथ पत्र में उमाशंकर की पत्नी के पास 74 लाख 08, 160 बताई गई है। विधायक उमाशंकर के पास 8,27,10414.16 और उनकी पत्नी के पास 9,78,49,879.38 की चल संपत्ति है । उनके पास एक पिस्टल, एक राइफल और एक रिपीटर गन भी है। उमशंकर और उनकी पत्नी के नाम कृषि भूमि, गैर-कृषि भूमि और वाणिज्यिक और आवासीय भवन भी है।

तीन बार लड़ चुके हैं विधायकी का चुनाव

बसपा के विधायक उमाशंकर तीन बार चुनाव लड़ चुके हैं। उमाशंकर ने पहली बार बसपा की टिकट पर 2012 में चुनाव लड़ा था। इसके बाद 2017 के विधानसभा में भी भाग्य आजमाया। भाजपा लहर के बाद भी उमाशंकर ने जीत दर्ज की। एडवोकेट सुभाष चंद्र सिंह ने 18 दिसंबर 2013 को शपथ पत्र देकर उमाशंकर के खिलाफ लोकायुक्त संगठन में शिकायत की थी। आरोप लगाया था कि उमाशंकर विधायक होने के बाद लोक निर्माण विभाग से सरकारी ठेके लेकर सड़क निर्माण का कार्यकर रहे हैं।

मामले की जांच तत्कालीन लोकायुक्त न्यायमूर्ति एनके मेहरोत्रा ने की। जांच में उमा शंकर दोषी पाए गए थे। 2015 में उमाशंकर की विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। उमाशंकर ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे। 2016 में हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को प्रकरण में खुद जांच कर राज्यपाल को अवगत कराने का आदेश दिया। 14 जनवरी 2017 को उनकी विधायकी खत्म कर दी गई।

50 से ज्यादा अफसरों ने मारा छापा

बसपा विधायक उमाशंकर के घर सुबह-सुबह गाड़ियों की लाइन देखकर हड़कंप मच गया। 50 से ज्यादा अफसर कई गाड़ियों से पहुंचे तो बलिया से लेकर लखनऊ तक की राजनीति में हलचल पैदा हो गई। उमाशंकर सिंह के बलिया जनपद के खनवर स्थित आवास पर बुधवार सुबह आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा। टीम ने घर में मौजूद सभी लोगों के मोबाइल फोन अपने कब्जे में लेकर पूछताछ की प्रक्रिया शुरू कर दी। टीम ने विधायक के आवास में फाइलें, इलेक्ट्रानिक्स डिवाइस और रिकॉर्ड खंगाला। इसके अलावा टीम ने लेन-देन और संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों को भी देखा। खबर लिखे जानें तक कार्रवाई जारी थी। छापेमारी के दौरान विधायक के भाई रमेश सिंह आवास पर मौजूद थे। बताया जा रहा है कि रमेश सिंह छात्रशक्ति इंफ्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी के डायरेक्टर हैं। आयकर टीम ने गांव के पास स्थित कंपनी के प्लांट पर भी पहुंचकर ताला लगा दिया और वहां दस्तावेजों की जांच की जा रही है।

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं।

