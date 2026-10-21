कौन हैं यूपी की बबिता और राधा? टाइगर श्रॉफ पर हमले के लिए शूटरों को पहुंचाया हथियार

मुंबई में टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले में यूपी से दो लड़कियां बबिता और राधा को गिरफ्तार किया गया है। दोनों पर हथियार सप्लाई का आरोप है। दोनों एक साथ एक ही फैक्ट्री में काम करती थीं। बबिता के परिवार ने राधा पर उसे फंसाने का आरोप लगाया है।

आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। मुंबई में बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुए जानलेवा हमले के मामले में हमलावरों तक हथियार पहुंचाने के आरोप में यूपी की दो लड़कियों को गिरफ्तार किया है। एक आजमगढ़ की बबिता और दूसरी सीतापुर की राधा है। बबिता दर्शन-पूजन के बहाने मुंबई गई थी। तहबरपुर थाना क्षेत्र के कोठियार गांव की रहने वाली बबिता के पिता रामजतन का दावा है कि गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने बबिता के साथ उनकी बात कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि बबिता के साथ गिरफ्तार सीतापुर की राधा ने ही उसे फंसाया है।

मुंबई के जुहू में 18 अक्तूबर की शाम हमलावरों ने बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। इस मामले में मंगलवार को आजमगढ़ की बबिता और सीतापुर की राधा को नई दिल्ली स्टेशन से दिल्ली और मुंबई पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया था। दोनों पर हमलावरों तक हथियार पहुंचाने का आरोप है। पिता रामजतन का दावा है कि दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद परिजनों से बबिता की बात कराई थी। इस दौरान बबिता ने बताया था कि राधा ने बीमार होने का हवाला देते हुए मुंबई में दर्शन-पूजन करने की बात कही थी।

वहीं, बबिता की बहन नीलम का कहना है कि फोन पर बातचीत के दौरान बबिता ने बताया कि मुंबई पहुंचकर होटल में रुकने के बाद उसे समझ में आया कि यहां कुछ और मामला है। मुंबई में दोनों एक ही होटल में ठहरी थीं। वहां से तत्काल निकल पाना मुश्किल था। मुंबई से लौटते समय नई दिल्ली स्टेशन पर ट्रेन से उतरने के बाद पुलिस ने आगे चल रही राधा को पकड़ लिया। इसके बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया।

राधा अपने बैग में कुछ लेकर गई थी गिरफ्तारी के बाद अपने छोटे भाई दीपक से फोन पर बबिता ने बताया कि वह राधा के साथ मुंबई गई थी। सफर के दौरान राधा लगातार अपने ब्वॉयफ्रेंड के संपर्क में रही। राधा अपने बैग में कुछ लेकर गई थी, जिसकी उसे जानकारी नहीं थी। मुंबई से लौटते समय पुलिस ने नई दिल्ली स्टेशन से उसे पकड़ लिया। उसे दिल्ली के सादिक नगर में रखा गया है।

राधा के चक्कर में फंसी बबिता : परिजन परिजनों के अनुसार, बबिता करीब तीन साल पहले कमाने के लिए हरियाणा के सोनीपत गई थी। वहां नमकीन फैक्ट्री में काम के दौरान ही वह सीतापुर की रहने वाली राधा के संपर्क में आई थी। साथ काम करने के दौरान दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। घरवालों का कहना है कि उनकी बेटी निर्दोष है। वह साथ काम करने वाली राधा के चक्कर में इस मामले में फंसी है। दिल्ली से मुंबई जाते और लौटते समय राधा लगातार अपने ब्वॉयफ्रेंड कुणाल के संपर्क में थी।

तीन साल पहले नौकरी करने गई थी सोनीपत परिजनों ने बताया कि दो बहनों की शादी के बाद घर की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। इसके चलते बबिता ने बाहर जाकर कमाने का फैसला किया। गांव के ही एक दंपति हरियाणा के सोनीपत में एक नमकीन फैक्ट्री में काम करते थे। करीब तीन साल पहले बबिता उसी दंपति के साथ सोनीपत काम करने के लिए गई थी। दंपति ने ही उसे नमकीन फैक्ट्री में नौकरी दिलाई थी। बबिता के साथ फैक्ट्री में काम करने के लिए उसका मौसेरा भाई रवि और उसकी पत्नी के साथ गांव की एक अन्य युवती भी गई थी।

फैक्ट्री से कमरे तक मिला साथ तो गहराई दोस्ती कुछ दिनों तक बबिता गांव के दंपति के साथ ही रह रही थी। बाद में दंपति के गांव लौटने पर वह किराये का कमरा लेकर अकेले रहने लगी। इस दौरान उसका संपर्क नमकीन फैक्ट्री में काम करने वाली सीतापुर के नहवैया गांव की रहने वाली राधा से हुआ। राधा शादीशुदा थी और पति के साथ रहती थी। बबिता के कमरे के पास ही उसका भी कमरा था। साथ काम करने के दौरान दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। दोनों अक्सर साथ रहती थीं। एक-दूसरे के घर में अक्सर आना-जाना होता था। बबिता राधा की हर बात मान लेती थी। परिजनों के मुताबिक, राधा ने 17 अक्तूबर को उससे दर्शन-पूजन के लिए मुंबई चलने को कहा था।

स्नातक तक पढ़ी है बबिता तीन बहनों और दो भाइयों में सबसे छोटी बबिता ने घर पर रहकर ही इंटर तक की पढ़ाई की थी। इसके बाद उसने सुल्तानपुर में रिश्तेदारों के पास रहकर स्नातक तक की पढ़ाई की। उसके पिता रामजतन खेती-किसानी का काम करते हैं। दोनों बड़े भाई पंजाब और राजस्थान में मजदूरी करते हैं। उसकी दोनों बड़ी बहनों की शादी हो चुकी है।

जून माह में आई थी घर तहबरपुर थाना क्षेत्र के कोठियार गांव निवासी बबिता के पिता रामजतन का सामान्य परिवार है। पिता घर पर खेती के साथ मजदूरी करते हैं। बबिता दो भाइयों और तीन बहनों में सबसे छोटी है। दो बड़ी बहनों की शादी हो चुकी है। उसका एक भाई दीपक राजस्थान में और दूसरा लुधियाना में नौकरी करता है। परिजनों ने बताया कि वह बीते जून माह में पड़ोस में आयोजित एक शादी में शामिल होने के लिए घर आई थी। करीब 10 दिन घर रहने के बाद वह फिर सोनीपत चली गई थी।

सीतापुर के मिश्रिख की रहने वाली है राधा राधा सीतापुर के मिश्रिख के करमसेपुर की रहने वाली है। निवासी राधा की शादी आठ वर्ष पहले नहोइया गांव निवासी सुनील के साथ हुई थी। कुछ समय बाद ही उसका पति से तलाक हो गया था। इसके बाद वह अपने मायके में रहने लगी थी। राधा के परिवार में पिता प्रकाश, मां मैना और तीन भाई शिवा, सुमित और अभिषेक हैं। चार भाई- बहनों में राधा सबसे बड़ी है। पिता प्रकाश गौशाला में काम करते हैं। मां मैना ने बताया कि राधा करीब तीन वर्ष पहले हरियाणा के पानीपत स्थित मोबाइल कम्पनी में नौकरी करने चली गयी थी।

राधा की कारस्तानी सुन परिवार दंग उसका बेटा नानी मैना के पास रहता है। बीच- बीच में मिश्रिख स्थित मायके आती है। बीते अप्रैल में अंतिम बार अपने भाई की शादी में घर आई थी। सुबह करीब 10 बजे मिश्रिख पुलिस राधा के घर पहुंची और परिवार वालों से पूछताछ की। पुलिसकर्मियों ने घर वालों को बताया कि मुंबई में अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग में राधा द्वारा पिस्टल पहुंचाई गई है। यह सुनते ही परिवार वालों के होश उड़ गए। परिवार वालों से पूछताछ कर पुलिसकर्मी कुछ देर बाद वापस लौट गये।

मां का कहना है बेटी बेगुनाह मां मैना का कहना है कि उनकी बेटी राधा बेगुनाह है। किसी ने उसे बहकाकर कोई सामान पहुंचाने के कहा होगा, जिससे इस मामले में उसका नाम आ गया। मैना का कहना है कि उनकी बेटी ऐसी नहीं है। उनकी बेटी अभी तक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं रही है। उसके ऊपर अभी तक कोई आपराधिक मुकदमा भी दर्ज नहीं है।

ग्रामीण भी अचंभित सोशल मीडिया पर टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग के मामले में सीतापुर की राधा का नाम सामने आने पर उसके गांव मिश्रिख करमसेपुर में हड़कंप मच गया। राधा के घर के पास बड़ी संख्या में लोग जुट गए। बुधवार सुबह करीब 10 बजे मिश्रिख थाने की पुलिस भी राधा के घर पहुंच गई। पूरे गांव में यही चर्चा है कि क्या राधा लारेंश विश्नोई गैंग से जुड़ी है। गांव वालों का कहना है कि पुलिस ने राधा को गिरफ्तार किया है तो उसने कुछ न कुछ जरूर किया है।