निर्वस्त्र लड़के कौन? महिला को खेत में खींचने की कोशिश के बाद ऐक्शन में पुलिस; लगाए ड्रोन

यूपी के मेरठ के दौराला में सिवाया-भराला मार्ग पर निर्वस्त्र होकर महिला को खेत में खींचने की कोशिश करने वाले लड़के कौन थे? उनकी पहचान और गिरफ्तारी के लिए 10 पुलिसकर्मियों और एलआईयू टीम को लगाया है। इस रास्ते पर सीसीटीवी कैमरों को लगाकर स्कूल में कंट्रोल बना दिया है। ड्रोन से लगातार निगरानी कराई जा रही है। एलआईयू की महिला पुलिसकर्मियों को सादे कपड़ों में तैनात किया है। उधर, देर रात एडीजी,आईजी, एसएसपी समेत कई अफसर दौराला के पास पहुंचे।

मेरठ के एक शोरूम में काम करने वाली महिला शनिवार सुबह ड्यूटी पर जा रही थी। सिवाया-भराला मार्ग पर पैदल जा रही इस महिला को दो निर्वस्त्र संदिग्ध युवकों ने खेत में खींचने का प्रयास किया था। महिला के शोर मचाने पर स्कूल बस के चालक-परिचालक मदद को दौड़े थे।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला से जानकारी लेते हुए ग्रामीणों संग खेतों में कांबिंग की लेकिन आरोपी हाथ नहीं आए। इसी रोड पर दो दिन से लगातार इन युवकों के देखे जाने की चर्चा के चलते सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए, लेकिन जिस जगह शनिवार को घटना हुई वह सीसीटीवी की रेंज से बाहर है।

छह दिन पहले भी दो महिलाओं से की खींचतान ग्रामीणों ने बताया कि यहां एक सप्ताह से लगातार वारदात हो रही हैं। लंबे बालों वाले दो निर्वस्त्र युवक लगातार आने जाने वाली महिलाओं को खींचने का प्रयास कर रहे हैं। 25 अगस्त को भी खेत में काम करने पैदल जा रही सिवाया और भराला गांव की दो महिलाओं के साथ अलग-अलग समय पर इसी स्थान पर निर्वस्त्र युवकों ने खींचतान की थी।