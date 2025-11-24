Hindustan Hindi News
who are iqbal ansari and dr mridul whose invitation is being discussed so much ayodhya ram mandir flag hoisting ceremony
राम मंदिर ध्वजारोहण: कौन हैं इकबाल अंसारी और डॉ.मृदुल जिनको भेजे न्योते की हो रही इतनी चर्चा?

संक्षेप:

Mon, 24 Nov 2025 09:00 AMAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
Ayodhya Ram Temple Flag Hoisting: श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य राममंदिर का सपना साकार हो चुका है। पिछले साल 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों गर्भगृह में प्राण-प्रतिष्ठा के बाद अब 25 नवंबर को नवनिर्मित राममंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के साथ इसकी पूर्णता का उद्घोष किया जाना है। प्रधानमंत्री के अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत और विभिन्न क्षेत्रों के लगभग आठ हजार विशिष्टजन इस भव्य और ऐतिहासिक समारोह के साक्षी बनेंगे। वहीं, समारोह में बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी और तीन दशक पहले अयोध्या में गठित हुई इस्लामीकरण विरोधी सेना के तत्कालीन कमांडर डा मृदुल शुक्ल को भी आमंत्रित किया गया है। इन दोनों को राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह का न्योता भेजे जाने की खूब चर्चा हो रही है।

इकबाल अंसारी, वर्षों तक बाबरी मस्जिद के लिए लड़ाई लड़ते रहे थे। वह कचहरी पर तारीख देखने जाया करते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद उन्होंने इस विवाद के समापन पर खुशी जताई। इकबाल अंसारी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का भी न्योता मिला था। इस बार राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह का न्योता मिलने पर खुशी जताते हुए उन्होंने कहा है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में अयोध्या की धरती पर फूल बरसाएंगे। उन्होंने इस मौके को अयोध्या का सौभाग्य बताया है।

वहीं, एनबीआरआई लखनऊ में वैज्ञानिक डॉ मृदुल कल्ली ग्राम में 10 किमी के ग्रीन बेल्ट विकास कार्यक्रम से जुड़े हैं। साथ ही देहात क्षेत्र में विज्ञान के प्रचार-प्रसार के लिए विज्ञान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। विज्ञान भारती के अवध प्रान्त के सचिव और विज्ञान भारती एसोसिएशन ऑफ़ एनजीवो इंडिया (विभा वाणी ) के प्रदेश चीफ कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं। वह तीन दशक पहले अयोध्या में गठित हुई इस्लामीकरण विरोधी सेना के कमांडर थे। यह संगठन 1997 तक सक्रिय था। इस्लामीकरण विरोधी सेना का गठन चंपत राय,महेश नारायण, अवध नारायण सिंह,चंद्र प्रकाश, अशोक सिंघल,महंत अवैद्यनाथ और महंत परमहंस दास से विचार-विमर्श के बाद वर्ष 1994 में सपा शासनकाल में अयोध्या में मक्का खुर्द के निर्माण की चर्चा के बीच किया गया था। विद्यार्थी परिषद से साकेत छात्रसंघ के उपमंत्री रहे मृदुल शुक्ला को कमांडर और छात्र नेता जटाशंकर सिंह, राणा विजेंद्र बहादुर सिंह आदि को पदाधिकारी बनाया गया था। वर्ष 1997 तक सक्रिय इस सेना की ओर से अयोध्या की गलियों गलियों में प्रतिदिन विरोध और शक्ति प्रदर्शन यात्रा निकाली गई थी।

संघ पदाधिकारियों ने अवध में डाला डेरा

श्री राममंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के कार्यक्रम के पूरे आयोजन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी निगरानी शुरू कर दी है। कई प्रान्त तथा क्षेत्रीय प्रचारकों ने अयोध्या में डेरा डाल दिया है। पीएम के साथ ध्वजरोहण करने आ रहे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सोमवार को अपरान्ह अयोध्या पहुचेंगे।

मंदिर परिसर में लग रहीं कुर्सियां

समारोह में आमंत्रित आठ हजार अतिथियों के लिए निर्धारित सीटिंग प्लान के अनुसार कुर्सियां लगाने की तैयारी हो गई है। अतिथियों के बैठने के लिए कुर्सियां परिसर में यथास्थान पर रखवा दी गयी है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र महासचिव चंपतराय के मुताबिक 19 ब्लाकों में यह कुर्सियां व्यवस्थित रूप में लगाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि अलग-अलग श्रेणियों व अलग-अलग वर्गों के आमंत्रित अतिथियों को बैठाने की सुविधा के लिए अलग-अलग रंगों के पंडाल बनाए जा रहे हैं। इन पंडालों का रंग अलग-अलग पांच-पांच जनपदों के अनुसार निर्धारित किया गया है।

दो दिन अयोध्या प्रवास पर रहेंगे संघ प्रमुख

दो दिवसीय अयोध्या दौरे पर आ रहे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को ध्वजारोहण कार्यक्रम के पूर्व तैयारियों की समीक्षा भी करनी है। जिसके लिए सोमवार को दूसरी पहर रामजन्मभूमि परिसर सभागार में प्रमुख जनों की बैठक बुलाई गई है। इसके पूर्व वह गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड में आयोजित गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां पर वह लोगों को संबोधित भी कर सकते हैं। साथ ही सोमवार को ही उनकी साधु-संतों और समाज के प्रबुद्धजनों के साथ बैठक प्रस्तावित है। वहीं संघ के पदाधिकारियों से मुलाकात भी करेंगे।

