कौन है गरिमा सिंह और ध्रुव नारायण? दर्ज हुई 7वीं FIR; शिक्षक के नाम पर 83 लाख का लिया फर्जी लोन

सुग्रीव ने बताया कि ध्रुव नारायण सिंह उनकी मौसी के गांव के रहने वाला है। ध्रुव नारायण ने उन्हें RBI की एक योजना पर 8 प्रतिशत लाभ का झांसा दिया। सुग्रीव के मुताबिक इसके बाद गरिमा सिंह ने कागजात लेकर उनके नाम पर 6 बैंकों से कुल 83.87 लाख रुपये का लोन करा लिया।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की गरिमा सिंह और उसके रेलवे अधिकारी पिता ध्रुव नारायण सिंह इस समय काफी चर्चा में हैं। दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। अब दोनों के खिलाफ गोरखपुर के तिवारीपुर थाने में सातवीं एफआईआर दर्ज हुई है। इससे पहले एम्स, गोरखनाथ और सहजनवां थानों में छह पीड़ितों की तहरीर पर मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। सूर्यविहार कॉलोनी निवासी सुग्रीव सिंह शहर के एक इंटर कॉलेज में शिक्षक हैं ।

सुग्रीव ने पुलिस को बताया कि ध्रुव नारायण सिंह उनकी मौसी के गांव के रहने वाला है। इसी वजह से उनका उसके घर आना-जाना था। आरोप है कि ध्रुव नारायण ने उन्हें बताया कि आरबीआई की एक योजना पर आठ प्रतिशत लाभ का झांसा दिया। सुग्रीव के मुताबिक इसके बाद गरिमा सिंह ने कागजात लेकर उनके नाम पर छह बैंकों से कुल 83.87 लाख रुपये का लोन करा लिया। लोन की रकम उनके खाते में आने के बाद करीब 77 लाख रुपये गरिमा ने अपने परिचित के बैंक खाते में ट्रांसफर करा लिए। करीब 6.35 लाख रुपये उनके खाते में छोड़ दिए गए। गरिमा ने भरोसा दिया था कि एक साल के भीतर पूरा लोन खत्म हो जाएगा।

चार- पांच महीने बाद बंद कर दिया ईएमआई देना शुरुआत में गरिमा ने चार-पांच महीने तक लोन की ईएमआई जमा की। इसके बाद किस्तें जमा करना बंद कर दिया। बैंकों से लगातार फोन आने पर सुग्रीव ने गरिमा से संपर्क किया तो उसने कहा कि ईएमआई अपने पास से जमा कर दें, अगले महीने वह रकम वापस कर देगी। इसके बाद भी किस्त नहीं जमा हुई। परेशान होकर सुग्रीव आरोपी ध्रुव सिंह के घर पहुंचे। वहां पता चला कि कई लोगों के साथ इसी तरह की ठगी की गई हैे। इसके बाद उन्होंने तिवारीपुर थाने में तहरीर दी। पुलिस ने बाप-बेटी के खिलाफ धोखाधड़ी समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।