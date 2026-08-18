कौन है गरिमा सिंह और ध्रुव नारायण? दर्ज हुई 7वीं FIR; शिक्षक के नाम पर 83 लाख का लिया फर्जी लोन
सुग्रीव ने बताया कि ध्रुव नारायण सिंह उनकी मौसी के गांव के रहने वाला है। ध्रुव नारायण ने उन्हें RBI की एक योजना पर 8 प्रतिशत लाभ का झांसा दिया। सुग्रीव के मुताबिक इसके बाद गरिमा सिंह ने कागजात लेकर उनके नाम पर 6 बैंकों से कुल 83.87 लाख रुपये का लोन करा लिया।
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की गरिमा सिंह और उसके रेलवे अधिकारी पिता ध्रुव नारायण सिंह इस समय काफी चर्चा में हैं। दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। अब दोनों के खिलाफ गोरखपुर के तिवारीपुर थाने में सातवीं एफआईआर दर्ज हुई है। इससे पहले एम्स, गोरखनाथ और सहजनवां थानों में छह पीड़ितों की तहरीर पर मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। सूर्यविहार कॉलोनी निवासी सुग्रीव सिंह शहर के एक इंटर कॉलेज में शिक्षक हैं ।
सुग्रीव ने पुलिस को बताया कि ध्रुव नारायण सिंह उनकी मौसी के गांव के रहने वाला है। इसी वजह से उनका उसके घर आना-जाना था। आरोप है कि ध्रुव नारायण ने उन्हें बताया कि आरबीआई की एक योजना पर आठ प्रतिशत लाभ का झांसा दिया। सुग्रीव के मुताबिक इसके बाद गरिमा सिंह ने कागजात लेकर उनके नाम पर छह बैंकों से कुल 83.87 लाख रुपये का लोन करा लिया। लोन की रकम उनके खाते में आने के बाद करीब 77 लाख रुपये गरिमा ने अपने परिचित के बैंक खाते में ट्रांसफर करा लिए। करीब 6.35 लाख रुपये उनके खाते में छोड़ दिए गए। गरिमा ने भरोसा दिया था कि एक साल के भीतर पूरा लोन खत्म हो जाएगा।
चार- पांच महीने बाद बंद कर दिया ईएमआई देना
शुरुआत में गरिमा ने चार-पांच महीने तक लोन की ईएमआई जमा की। इसके बाद किस्तें जमा करना बंद कर दिया। बैंकों से लगातार फोन आने पर सुग्रीव ने गरिमा से संपर्क किया तो उसने कहा कि ईएमआई अपने पास से जमा कर दें, अगले महीने वह रकम वापस कर देगी। इसके बाद भी किस्त नहीं जमा हुई। परेशान होकर सुग्रीव आरोपी ध्रुव सिंह के घर पहुंचे। वहां पता चला कि कई लोगों के साथ इसी तरह की ठगी की गई हैे। इसके बाद उन्होंने तिवारीपुर थाने में तहरीर दी। पुलिस ने बाप-बेटी के खिलाफ धोखाधड़ी समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
आठवीं मंजिल से कूदकर डॉक्टर ने कर ली थी आत्महत्या
गरिमा सिंह और ध्रुव नारायण सिंह पर ठगी का आरोप लगाते हुए 13 अगस्त को गोरखपुर में एक पशु डॉक्टर परमात्मा सिंह ने अपार्टमेंट की आठवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। डॉक्टर की जेब से मिले सुसाइड नोट में उन्होंने 1.40 करोड़ रुपये की ठगी के मुकदमे में आरोपी गरिमा सिंह को मौत के लिए जिम्मेदार बताया था। परमात्मा सिंह ने पांच अगस्त को गरिमा सिंह, उसके पिता और अन्य लोगों पर एम्स थाने में ठगी का केस दर्ज कराया था। परमात्मा सिंह ने एफआईआर में 1.40 करोड़ रुपये की ठगी की वह कहानी बताई थी, जिसमें होम लोन बंद कराने के नाम पर उन्हें छह बैंकों से कर्ज लेने के लिए तैयार कराया गया। परमात्मा के मुताबिक शुरुआत में उन्हें भरोसा दिलाया गया कि नए पर्सनल लोन की ईएमआई गरिमा सिंह खुद भरेगी और उनका पुराना होम लोन बंद करा दिया जाएगा। आरोप है कि दो महीने ईएमआई भरने के बाद गरिमा ने किस्त देनी बंद कर दी और परमात्मा भारी कर्ज में फंस गए। पैसे मांगने पर गरिमा ने फर्जी केस में फंसाने की धमकी दी थी।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें