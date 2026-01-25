कौन हैं पद्म पुरस्कारों में यूपी का नाम रोशन करने वाले चिरंजी, रघुपत और डॉ.श्याम सुंदर, जानें योगदान

संक्षेप: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान के लिए कुल 45 लोगों को चुना गया है। इनमें से यूपी से चिरंजी लाल यादव, रघुपत सिंह और डॉ.श्याम सुंदर के नाम हैं। इन सभी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद पुरस्कार देंगी। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उन्हें सम्मानित किया जाएगा।

गणतंत्र दिवस-2026 के एक दिन पहले पद्म पुरस्कारों पाने वालों की सूची आ गई है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान के लिए कुल 45 लोगों को चुना गया है। इनमें से तीन नाम (चिरंजी लाल यादव, रघुपत सिंह और डॉ.श्याम सुंदर) उत्तर प्रदेश के हैं। इन सभी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद पुरस्कार देंगी। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उन्हें सम्मानित किया जाएगा। अलग-अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वालों को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी के चिरंजी लाल यादव (Chiranjee Lal Yadav) को कला/शिल्प (विशेषकर धातु और बर्तन नक्काशी) में उत्कृष्ट योगदान के लिए चुना गया है। उनके हस्तशिल्प और पारंपरिक कला को जीवित रखने के प्रयासों की सराहना की गई है। वहीं रघुपत सिंह (Raghupat Singh) को कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए चुना गया है। उन्होंने बीज संरक्षण, पौध विविधता और खेती में नवाचार जैसे क्षेत्रों में काम किया है। डॉ. श्याम सुंदर (Dr. Shyam Sundar) का नाम चिकित्सा के क्षेत्र में सेवा और उत्कृष्ट योगदान के लिए सूची में शामिल हैं। उनका काम स्वास्थ्य सेवा/चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना गया है।

क्यों दिए जाते हैं ये सम्मान पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में हैं। ये तीन श्रेणियों, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री में प्रदान किए जाते हैं। ये सम्मान कला, सामाजिक कार्य, जन-प्रशासन, विज्ञान , व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा समेत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए, जबकि पद्म श्री किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है।