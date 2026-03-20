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मथुरा के चौक बाजार से दिनदहाड़े सराफा कारोबारी बाप-बेटे को कौन उठा ले गया? हंगामा

Mar 20, 2026 03:10 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश के मथुरा के चौक बाजार में  दिनदहाड़े  हथियारबंद लोग सराफा कारोबारी बाप-बेटे को उठा ले गए। इस वारदात से बाजार में दहशत फैल गई। हंगामा मच गया।

मथुरा के चौक बाजार से दिनदहाड़े सराफा कारोबारी बाप-बेटे को कौन उठा ले गया? हंगामा

UP News: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में दुस्साहिक घटना सामने आई हे। यहां मथुरा में शुक्रवार को कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत चौक बाजार से दिनदहाड़े सराफा कारोबारी पिता-पुत्र को हथियारबंद लोग उठा ले गये। लोगों ने रोकने की कोशिश की तो उन्हें हथियार दिखाकर धमका दिया। इसके बाद व्यापारी एकत्र हो गये और हंगामा किया। इसके बाद में पता लगा कि हरियाणा पुलिस उन्हें उठा ले गई है।

जानकारी के अनुसार, शहर कोतवाली क्षेंत्र में चौक बाजार में शुक्रवार करीब 01:00 बजे गाड़ियों में सवार होकर आठ लोग चौक बाजार पहुंचे। हथियारबंद लोग सराफा कारोबारी महेश खंडेलवाल और उनके पुत्र को उनके प्रतिष्ठान से उठाया और गाड़ी में बैठाने लगे। सराफा कारोबारी पिता-पुत्र द्वारा शोर करने पर व्यापारी एकत्र हो गए। व्यापारियों का आरोप है कि व्यापारियों द्वारा विरोध करने पर उन्होंने व्यापारियों पर हथियार तानकर दिया। हथियार बंद लोगों ने कारोबारियों को धमकाया भी। इसके बाद पिता-पुत्र को गाड़ी में डालकर वे निकल गये।

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बड़ी संख्या जुटे व्यापारियों ने आक्रोश में की नारेबाजी

दिनदहाड़े हथियारबंद लोगों द्वारा पिता-पुत्र को उठा ले जाने से चौक बाजार में दहशत फैल गई। इसके बाद चौक बाजार के व्यापारी एकत्र हो गये। उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा बढ़ने लगा। धीरे-धीरे बड़ी संख्या में बाजार के कारोबारियोंं की भीड़ जुट गई। घटना से आक्रोशित व्यापारियों का कहना था कि पिता-पुत्र को बदमाश उठा ले गये हैं। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गयी। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में व्यापारी एकत्र हो गये। बाद में पता लगा कि हरियाणा पुलिस उन्हें उठाकर ले गयी है। इस मामले में व्यापारियों में गुस्सा है।

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अयोध्या में खूनी संघर्ष

वहीं दूसरी ओर अयोध्या से खूनी संघर्ष की खबर सामने आ रही है। यहां गोरवा गांव में पुरानी रंजिश में खूनी संघर्ष हुआ जिसमें विपक्षियों ने कुल्हाड़ी,गहदाला व लाठी से जानलेवा हमला कर पति- पत्नी व बेटी को मरणासन्न कर दिया। स्थानीय लोगों ने घायलों को सीएचसी मिल्कीपुर पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जहां घायल महिला की स्थिति नाजुक बनी हुई है। इनायतनगर थानाक्षेत्र के गोरवा (अस्थना) गांव निवासी माधुरी ने पुलिस को तहरीर दी। बताया कि गुरुवार की शाम पुरानी रंजिश को लेकर विपक्षीगणों रामनेवल, रामअचल, रामबचन, रामकेवल, माना देवी, सतनाम, रोहित, अंकित, सिखा, नीतू, रागिनी, रिश्तेदार अमन व चार-पांच अज्ञात लोगों ने एक राय होकर मां-बहन की भद्दी भद्दी गालियां देते हुए और यह कहते हुए कि जो रिपोर्ट थाना इनायतनगर में दर्ज कराए हो उसे वापस ले लो नही तो पूरे परिवार को जान से मार डालेंगे।

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

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