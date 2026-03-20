मथुरा के चौक बाजार से दिनदहाड़े सराफा कारोबारी बाप-बेटे को कौन उठा ले गया? हंगामा

उत्तर प्रदेश के मथुरा के चौक बाजार में दिनदहाड़े हथियारबंद लोग सराफा कारोबारी बाप-बेटे को उठा ले गए। इस वारदात से बाजार में दहशत फैल गई। हंगामा मच गया।

UP News: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में दुस्साहिक घटना सामने आई हे। यहां मथुरा में शुक्रवार को कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत चौक बाजार से दिनदहाड़े सराफा कारोबारी पिता-पुत्र को हथियारबंद लोग उठा ले गये। लोगों ने रोकने की कोशिश की तो उन्हें हथियार दिखाकर धमका दिया। इसके बाद व्यापारी एकत्र हो गये और हंगामा किया। इसके बाद में पता लगा कि हरियाणा पुलिस उन्हें उठा ले गई है।

जानकारी के अनुसार, शहर कोतवाली क्षेंत्र में चौक बाजार में शुक्रवार करीब 01:00 बजे गाड़ियों में सवार होकर आठ लोग चौक बाजार पहुंचे। हथियारबंद लोग सराफा कारोबारी महेश खंडेलवाल और उनके पुत्र को उनके प्रतिष्ठान से उठाया और गाड़ी में बैठाने लगे। सराफा कारोबारी पिता-पुत्र द्वारा शोर करने पर व्यापारी एकत्र हो गए। व्यापारियों का आरोप है कि व्यापारियों द्वारा विरोध करने पर उन्होंने व्यापारियों पर हथियार तानकर दिया। हथियार बंद लोगों ने कारोबारियों को धमकाया भी। इसके बाद पिता-पुत्र को गाड़ी में डालकर वे निकल गये।

बड़ी संख्या जुटे व्यापारियों ने आक्रोश में की नारेबाजी दिनदहाड़े हथियारबंद लोगों द्वारा पिता-पुत्र को उठा ले जाने से चौक बाजार में दहशत फैल गई। इसके बाद चौक बाजार के व्यापारी एकत्र हो गये। उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा बढ़ने लगा। धीरे-धीरे बड़ी संख्या में बाजार के कारोबारियोंं की भीड़ जुट गई। घटना से आक्रोशित व्यापारियों का कहना था कि पिता-पुत्र को बदमाश उठा ले गये हैं। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गयी। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में व्यापारी एकत्र हो गये। बाद में पता लगा कि हरियाणा पुलिस उन्हें उठाकर ले गयी है। इस मामले में व्यापारियों में गुस्सा है।