250 रुपये जोड़े बिक जाता है सफेद चूहा, कानपुर में हर महीने लाखों का कारोबार, उन्नाव से भी आती है खेप

कानपुर में सफेद चूहे का बढ़िया व्यापार चल रहा है। कानपुर जू इनका सबसे बड़ा खरीदार है जिसे सांप और उल्लू के भोजन के लिए सफेद चूहों की जरूरत होती है। सफेद चूहों का एक जोड़ा 250 से 300 रुपये का बिकता है।

चूहों का नाम सुनते ही दिमाग सजग हो जाता है कि घर में आ गए तो न जाने क्या-क्या नुकसान कर देंगे। लेकिन इन आशंकाओं से इतर चूहों का एक बाजार भी फल-फूल रहा है। सफेद चूहे बेचकर दुकानदार लाखों रुपये कमा रहे हैं। अकेले कानपुर में हर महीने चूहों की खरीद-बिक्री का लगभग 50 लाख रुपये से अधिक का कारोबार हो रहा है। कानपुर में चूहों का सबसे बड़ा खरीदार चिड़ियाघर है। चिड़ियाघर में रखे करीब 50 सांपों और उल्लुओं को भोजन में चूहों की जरूरत होती है। सांपों को खाने के लिए एक से तीन चूहे दिए जाते हैं। उल्लुओं को भी रोज एक चूहा भोजन में दिया जाता है।

मान्यता है कि सफेद चूहे भाग्य का प्रतीक हैं। सफेद चूहे पालने से घर में दूसरे चूहे नहीं आते हैं। घर में चूहों से नुकसान नहीं होता है। यही वजह है कि लोग सफेद चूहों को घरों में शौकिया भी पालते हैं। घर में पाले गए चूहों से पैदा बच्चे बाजार में बिक जाते हैं।