जितिन प्रसाद के इस्तीफे के बाद 2 साल से खाली MLC सीट, सस्पेंस बरकरार; क्या है BJP की रणनीति?
UP MLC Seats : जितिन प्रसाद ने 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया था। विधान परिषद के कार्यकारी सभापति ने 10 जून 2024 को सीट रिक्त घोषित कर दी थी। यह सीट तभी से खाली है। दो साल सेअधिक का समय बीत चुका है। सस्पेंस अब तक बरकरार है।
UP MLC Seats : जितिन प्रसाद ने 2024 में पीलीभीत से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद यूपी की विधान परिषद सीट से इस्तीफा दे दिया था। वह सीट तभी से खाली है। दो साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी विधान परिषद की इस सीट को लेकर सस्पेंस खत्म नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इतना समय बीतने के बाद भी इस रिक्त सीट को भर नहीं पाई है।
पहले संभावना जताई जा रही थी कि पार्टी ने इस सीट को किसी ऐसे व्यक्ति के लिए खाली छोड़ रखा है, जिसे मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना हो और वो किसी सदन का सदस्य न हो। मगर मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भी इस सीट को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं दिखी। कांग्रेस छोड़ भाजपा में आने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद को भाजपा ने एमएलसी बना दिया था। उन्हें 27 सितंबर 2021 को विधान परिषद भेजा गया था। फिर वे लोक निर्माण विभाग के मंत्री बने। पार्टी ने उन्हें 2024 में पीलीभीत से लोकसभा चुनाव लड़ाया। जीतने के बाद केंद्र में राज्यमंत्री भी बना दिया। तभी जितिन ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था।
विधान परिषद के कार्यकारी सभापति ने 10 जून 2024 को सीट रिक्त घोषित कर दी थी। तब से दो साल से अधिक समय बीत जाने पर भी पार्टी ने इस सीट को नहीं भरा। इसे लेकर अब भी संशय बरकरार है। पार्टी में दावेदारों की लंबी-चौड़ी फेहरिस्त है। तमाम लोग लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इसके लिए भागदौड़ भी कर चुके हैं। मगर अभी तक किसी को सफलता नहीं मिल पाई है। अब आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए फिर एक बार इस सीट को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।
ये सीटें भी हैं खाली
संभावना जताई जा रही है कि जल्द इस सीट को लेकर किसी कार्यकर्ता की लॉटरी खुल सकती है। सूत्रों की मानें तो जितिन प्रसाद के इस्तीफे से खाली हुई इस सीट से पार्टी किसी ब्राह्मण चेहरे को विधान परिषद भेज सकती है। हालांकि प्रदेश नेतृत्व की रजामंदी के बाद अंतिम मुहर दिल्ली से ही लगेगी। बता दें कि प्रदेश में मऊ की घोसी, सोनभद्र की दुद्धी और बरेली की फरीदपुर विधानसभा सीटें भी वहां के विधायकों के निधन के चलते रिक्त हैं। अब इन सीटों के चुनाव विधानसभा चुनाव के साथ ही होने की संभावना है।
प्रदेश कार्यालय पर बैठक आज
इस बीच शानिवार को बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों और मोर्चा प्रभारियों की बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक में चुनावी रणनीति पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें