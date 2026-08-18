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पति कमाने गया तो बुआ के बेटे संग इश्क लड़ाने लगी 5 बच्चों की मां, श्रावस्ती में हैरान कर देने वाला कांड

By Ajay Singh
संवाददाता, श्रावस्ती
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महिला अपने 5 बच्चों और सास के साथ घर पर रहती थी। वह फोन से चंडीगढ़ में रहने वाले अपने बुआ के बेटे सूरज के संपर्क में आ गई। सूरज चंडीगढ़ में मजदूरी करता है। मोबाइल पर बातें करते-करते महिला और सूरज के बीच इतनी दोस्ती हो गई कि वे घंटों एक-दूसरे से बातें करने लगे।

Extra Marital Affair
विवाहेत्तर संबंध

Extramarital Affair Story : उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से एक शख्स कमाने के लिए मुंबई गया तो उसकी पत्नी अपने बुआ के लड़के से इश्क लड़ाने लगी। यही नहीं 5 बच्चों का मोह भी उसे रोक नहीं सका। बुआ के लड़के संग मोहब्बत में पड़ी महिला सब कुछ छोड़कर उसके साथ फरार हो गई। साथ में सारी ज्वेलरी और कैश भी ले गई। अब पति पुलिस से गुहार लगा रहा है कि उसे उसकी पत्नी, जेवर और कैश वापस दिलाया जाए।

घटना श्रावस्ती के गिलौला थाना क्षेत्र की है। मिली जानकारी के अनुसार महिला का पति कमाने के लिए मुंबई गया था। महिला अपने पांच बच्चों और सास के साथ घर पर रहती थी। इसी दौरान वह फोन से चंडीगढ़ में रहने वाले अपने बुआ के बेटे सूरज के संपर्क में आ गई। सूरज मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है। वह चंडीगढ़ में मजदूरी करता है। मोबाइल पर बातें करते-करते महिला और सूरज के बीच इतनी दोस्ती हो गई कि वे घंटों एक-दूसरे से बातें करने लगे। बातों ही बातों में दोनों रिश्ते की मर्यादा भूल एक-दूसरे को दिल दे बैठे। इसके बाद दोनों का प्रेम ऐसा परवान चढ़ा कि महिला को अपने पति, परिवार और पांचों बच्चों की कोई परवाह न रही।

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वह सबको छोड़कर अपने बुआ के बेटे के साथ फरार हो गई। पत्नी के फरार हो जाने की जानकारी पति को हुई तो वह भागे-भागे घर पहुंचा। पति का कहना है कि उसकी पत्नी अपने साथ करीब तीन लाख रुपए के सोने-चांदी के जेवर और घर का सारा कैश भी ले गई है। पति ने अपनी पत्नी और उसके बुआ के बेटे को ढूंढने की काफी कोशिश की लेकिन दोनों का कुछ पता नहीं चला। अंत में उसने पुलिस से गुहार लगाई है।

सबसे छोटा बेटा चार साल

श्रावस्ती की जो महिला अपने बुआ के बेटे के साथ फरार हुई है उसके पांच बच्चे हैं। उनमें से सबसे छोटे बेटे की उम्र चार साल है। उनकी बड़ी बेटी की शादी तक तय हो चुकी थी। अगले साल यह शादी होनी है। इस घटना से बेटी की शादी पर भी ग्रहण लग गया है। परिवार, भविष्य की चिंताओं में डूबा हुआ है। पति का कहना है कि किसी भी तरह से उसकी पत्नी, जेवर और रुपए वापस मिलने चाहिए नहीं तो वह और उसका परिवार बुरी तरह बर्बाद हो जाएगा।

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पति ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर मामले में तेजी से कार्रवाई की मांग की है। उधर, पुलिस का कहना है कि मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है। गायब महिला का जल्द पता लगा लिया जाएगा। पांच बच्चों की मां का यूं अपनी बुआ के बेटे के साथ फरार हो जाने की इस घटना से लोग हैरान हैं। इलाके में इस घटना की खूब चर्चा हो रही है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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