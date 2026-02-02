प्रेमिका के साथ सेक्स करते समय पुराने प्रेमी की हत्या, नए बॉयफ्रेंड ने घोंटा था गला, दोनों गिरफ्तार
मुजफ्फरनगर जिले की नई मंडी कोतवाली पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का खुलासा कर दिया है। इस हत्याकांड में महिला और उसका नया प्रेमी शामिल था। पुलिस ने महिला और उसके आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है।
यूपी के मुजफ्फरनगर जिले की नई मंडी कोतवाली पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का खुलासा कर दिया है। इस हत्याकांड में महिला और उसका नया प्रेमी शामिल था। पुलिस ने महिला और उसके आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने बताया कि पुराना प्रेमी महिला के साथ सेक्स कर रहा था, इसी दौरान नए प्रेमी ने उसका गला घोंट दिया। पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपियों का चालान कर दिया है। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में एक फरवरी को सरवट फाटक के पास नाले में एक युवक का शव पड़ा मिला था, जिसकी शिनाख्त जीवन उर्फ संजीव निवासी हरिनगर थाना पुरकाजी के रुप में हुई थी। हत्या के खुलासे के लिए चार टीमों का गठन किया गया था।
पुलिस ने इस मामले में सादिक व सोनिया पत्नी रोहित निवासीगण गांव हरसौली थाना शाहपुर को गिरफ्तार किया था। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि जीवन उर्फ संजीव के आरोपी सोनिया से पिछले 12 साल से अवैध संबंध थे। आरोपी सोनिया का मामा हरिनगर में रहते हैं। इसी कारण उसका गांव में आना जाना रहता था। इसी बीच आरोपी सोनिया के संबंध गांव के सादिक से भी हो गए। आरोपी सादिक को जीवन का सोनिया से मिलना पसंद नही था। जबकि जीवन, सोनिया को छोड़ना नहीं चाहता था। इसी कारण सादिक ने सोनिया के साथ मिलकर जीवन की हत्या की साजिश रची। साजिश के तहत आरोपी महिला को उसके प्रेमी ने सरवट में किराए का मकान दिलाया।
पुराने प्रेमी को किराए के मकान में लेकर गई थी प्रेमिका
31 जनवरी को आरोपी महिला ने साजिश के तहत जीवन को किराए के मकान में बुलाया। वह अपने साथी दीपक के साथ मिलने के लिए महिला से आया था, लेकिन महिला उसे अकेले ही अपने किराए के मकान में ले गई। सोनिया पुराने प्रेमी के साथ सेक्स करने लगी। इसी दौरान नए प्रेमी सादिक ने जीवन के गले में रस्सी डालकर उसका गला घोंटने लगा। जीवन ने जब बचने के हाथ-पैर चलाए तो सोनिया ने उसके हाथ पकड़ लिए। उसके बाद दोनों ने शव को कपड़े में बांधकर नाले में फेंक दिया और सामान लेकर फरार हो गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों का चालान कर दिया है।