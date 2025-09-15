While going for hearing police had refreshments with the prisoner video viral यूपी पुलिस की लापरवाही! पेशी पर जाते समय कैदी संग किया जलपान, वीडियो वायरल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी पुलिस की लापरवाही! पेशी पर जाते समय कैदी संग किया जलपान, वीडियो वायरल

महराजगंज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें लिस कर्मी पेशी पर ले जाए जा रहे कैदी के साथ सड़क किनारे वाहन रोककर जलपान करते नजर आ रहे हैं। उधर, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, महराजगंजMon, 15 Sep 2025 08:59 PM
यूपी पुलिस का रवैया एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। गोरखपुर-महराजगंज मार्ग पर श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के बसहिया बुजुर्ग गांव के पास एक वीडियो वायरल होने से पुलिस पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। वीडियो में पुलिस कर्मी पेशी पर ले जाए जा रहे कैदी के साथ सड़क किनारे वाहन रोककर जलपान करते नजर आ रहे हैं। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान' वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

वायरल फुटेज में 27 और 33 सेकेंड के दो क्लिप सामने आए हैं, जिनमें कैदी वाहन का लॉकअप दरवाजा खुला दिखाई देता है। तीन पुलिस कर्मी हाथ धोते और पानी पीते दिखाई देते हैं, जबकि वाहन में मौजूद एक बंदी फाटक के बाहर कुछ सामान फेंकता हुआ नजर आता है। वह बोतलबंद पानी पीते हुए भी दिखता है। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सुरक्षा में इतनी ढिलाई कैसे बरती जा सकती है?

जेल में बंद कैदी की मौत पर हंगामा

उधर, हमीरपुर में जिला कारागार में बंदी की हुई मौत से आक्रोशित परिजनों ने सोमवार को दोपहर जेल के सामने शव रख कर जाम लगा दिया। परिजनों का आरोप है कि कैदी की जेल में पिटाई से मृत्यु हुई है। पुलिस के मुताबिक सदर कोतवाली के सूरजपुर गांव निवासी अनिल द्विवेदी दस साल पहले पडोसी के साथ हुए विवाद में एससीएसटी के तहत चार दिन पहले उसे जेल में बंद कर दिया गया था। रविवार को जेल में उसकी अचानक तबीयत खराब हुई थी। जिला अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गयी। पोस्टमार्टम के समय परिवारीजनों ने देखा तो उसके शरीर में चोट के निशान थे।

मृतक की पत्नी ने बताया कि शनिवार को उसके रिश्तेदार राहुल पांडेय जेल से रिहा होकर आये थे, जिन्होंने पति अनिल की हालत खराब होने की जानकारी दी। जिस पर वह रविवार को पति से मिलने के लिए जेल पहुंची लेकिन उसे मिलने नहीं दिया और दोपहर करीब तीन बजे पति की मौत की खबर जेल प्रशासन द्वारा दी गई।

